Победители «Фукусимы» и «камикадзе»

Источник: https://regnum.ru/ Порыв или чувство долга? Хотя японцев не удивить стихийными бедствиями — землетрясениями, цунами, тайфунами, оползнями, извержениями вулканов, то, что произошло 11 марта 2011 года, выходит за рамки привычного. Хотя по количеству жертв и разрушений землетрясение у северо-восточного побережья главного острова Японии — Хонсю — несравнимо с разрушившим 1 сентября 1923 года Токио и Иокогаму, когда погибло свыше 150 тысяч и ранены 200 тысяч человек, нынешний удар стихии усугубился разрушением атомной электростанции «Фукусима», негативное воздействие на окружающую среду которого сохраняется и по сей день. Оправдались худшие предположения тогдашнего премьер-министра Японии и императора Акихито, которые вынуждены были назвать последствия взрыва на станции «трудно предсказуемыми».

Несмотря на успокаивающие заявления японского правительства, опасность заражения по-прежнему сохраняется. В Японии не могут не сознавать, что разрушение АЭС надолго создало тревожную ситуацию не только для японцев, но и населения соседних стран, может привести к радиоактивному заражению океанических вод и воздушных потоков, способных достигать даже отдаленные страны.

С зараженных прилегающих к АЭС территорий эвакуированы десятки тысяч человек. Японское правительство продолжает работы по дезактивации почвы и различных объектов в районе расположения станции, во многих населенных пунктах уже отменен режим эвакуации. При этом люди неохотно возвращаются в бывшую зону отчуждения. Спустя шесть лет после трагедии вернулись лишь 13% отселенных жителей зараженных районов. Те, кто не возвращаются, опасаются, что власти не смогут обеспечить достаточный уровень медицинского обслуживания, а также в целом не уверены в безопасности территорий после аварии на АЭС.

Японские медики выявили 25 случаев заболевания раком щитовидной железы у несовершеннолетних жителей префектуры Фукусима. Кроме того, онкологи обнаружили признаки тяжелого недуга на ранней стадии развития ещё у 33 несовершеннолетних жителей зоны, подверженной радиационному облучению. Зафиксировано, что число детей с раком щитовидки в Фукусиме увеличилось в разы.

Разрушенный 3-й энергоблок АЭС «Фукусима». 27 мая 2011 года

Как сообщает ТАСС, далеки от завершения и работы непосредственно на станции. Следующим этапом должно стать извлечение отработавшего ядерного топлива из первых трех реакторов, которые пострадали сильнее четвертого. После этого ликвидаторы смогут приступить к самой сложной и опасной задаче — удалению из внутренних частей реактора расплавившегося топлива, которое прожгло внутреннюю оболочку энергоблоков. Сначала нужно обследовать состояние реакторов, для чего внутрь запускают роботов, но они периодически ломаются из-за высокого уровня радиации.

Следует отдать должное героическим действиям японских спасателей и ликвидаторов, которые в прямом смысле слова, рискуя жизнью, делают все возможное для устранения или, по крайней мере, минимизации вредного воздействия на людей и окружающую среду. В некоторых средствах массовой информации их даже называют «камикадзе», сравнивая с японскими пилотами-смертниками времен Второй мировой войны. Однако, на наш взгляд, такое сравнение едва ли уместно.

Чтобы правильно понимать суть ныне ставшего международным термина «камикадзе», следует обратиться к истории.

К середине XIII века объединившиеся монгольские племена, обретя могущество, завоевали Китай. Тогдашний предводитель монголов и император Китая Хубилай-хан потребовал изъявления покорности и уплаты дани и с расположенного на востоке островного государства Ямато — Японии. Однако военный правитель этой страны сёгун отказался идти в подчинение монголам. В ответ Хубилай в 1274 году направил в Японию вооруженную морскую экспедицию. Хотя монгольским войскам удалось занять средневековый город Хаката (ныне крупный город острова Кюсю Фукуока), внезапно налетевшая буря потопила большинство монгольских кораблей, что заставило оставшихся в живых вернуться на материк.

В 1281 году Хубилай предпринял ещё одну попытку покорить Японию. Для этого было собрано большое войско в 300 тысяч человек. Будучи не в состоянии оказать сопротивление cтоль мощной армии вторжения, японским правителям и духовенству не оставалось ничего другого, как молить о помощи небо. И такая помощь пришла — на выдвигавшуюся к японским берегам армаду вновь обрушился всесокрушающий тайфун, разметавший по морю монгольские корабли. Спасший японцев от порабощения тайфун был назван священным ветром богов «симпу» или «камикадзе».

Этот образ был использован на завершающем этапе развязанной милитаристской Японией нападением на Пёрл-Харбор войны на Тихом океане, когда терпящее поражение от вооруженных сил союзников японское командование прибегло к созданию специальных ударных отрядов пилотов-смертников «токко бутай». Стремясь романтизировать гибель пилотов, японское командование стало называть идущих на смерть пилотов «камикадзе», тем самым наделяя их ореолом спасителей родины.

Однако мотивы создания отрядов смертников имели сугубо практическое основание. Дело в том, что к концу войны в результате нехватки пилотов в бой бросались недостаточно подготовленные молодые летчики, потери среди которых были велики. Именуемый «отцом летчиков камикадзе» создатель отрядов смертников вице-адмирал Ониси Такидзиро заявлял: «Так как из-за плохой подготовки японские летчики погибают сотнями, не лучше ли перейти к массовым атакам летчиков-смертников, для нанесения ценой жизни максимального урона врагу».

Адмирал Ониси Такидзиро

Считается, что первым «камикадзе», показавшим пример молодежи, был командир 26-й воздушной флотилии контр-адмирал Арима. 15 октября 1944 года он, сорвав с себя воинские знаки различия, занял место пилота в кабине самолета и направил его на американский корабль, но, промахнувшись, рухнул в море. Можно сказать, что эта неудача была символической, ибо попытки последователей адмирала Арита в большинстве случаев также заканчивались неудачей.

Основные потери от «камикадзе» американцы понесли на начальном этапе применения японским командованием тактики атак смертников. В сражениях за Филиппины и остров Иводзима в результате таких атак были затоплены или повреждены несколько американских авианосцев, а также крейсеры и эсминцы. Велико было и психологическое воздействие на команды американских кораблей, которые подвергались атакам «камикадзе». Однако затем американцы настолько увеличили мощь зенитного огня, что прорваться к кораблю с начиненным взрывчаткой бомбовым грузом стало весьма трудно. Достаточно сказать, что в битве за Окинаву весной 1945 года 90% японских самолетов-смертников были сбиты в воздухе.

Всего, по японским данным, в результате атак «камикадзе» был потоплен 81 корабль США и 195 — повреждены. Источники США дают другие данные — 34 потопленных и 288 поврежденных кораблей.

Из 9 тысяч самолетов, имевшихся у Японии к концу войны, 5 тысяч предназначались для действий «камикадзе». Отряды смертников формировались из пилотов — как морской авиации, так и ВВС сухопутных сил. Смертельные полеты в один конец за годы войны совершили более 5 тысяч молодых летчиков.

Школьницы провожают камикадзе

Следует иметь в виду, что в годы войны к «камикадзе» относились не только военные летчики. В понятие «тэйсинтай» — отряды смертников входили и управлявшие аппаратами «человек-торпеда» — «кайтэн» и начиненными взрывчаткой быстроходными катерами, и бросавшиеся под танки пехотинцы, и прикованные в ДОТах пулеметчики.

Видимо, их имел в виду занимавший в конце войны должность заместителя начальника главного морского штаба адмирал Ониси, который, выступая против капитуляции Японии, заверял императора и правительство в решимости создать повсеместно отряды смертников числом в 20 миллионов с тем, чтобы провести решающее сражение за метрополию и, воюя «до последнего японца», не допустить вторжения врага на священную землю Ямато.

В Японии нет общего мнения по поводу создания в годы войны отрядов смертников. Одни считают их героями и поклоняются их душам в храме «Ясукуни», а другие рассматривают летчиков-смертников как жертвы милитаристского режима, использовавшего их жизни ради интересов господствующих кругов, стремившихся затянуть войну с тем, чтобы выторговать наиболее выгодные условия окончания войны и избежать наказания.

Возвращаясь к событиям наших дней, можно сказать, что японские ликвидаторы вызванной стихией серьезной аварии на АЭС являются не мобилизованными на смерть за большие деньги «камикадзе», а честно и добросовестно выполняющими свои обязанности служащими, сознательно избравшими опасную профессию спасения других людей. Таковыми являются и наши ликвидаторы чернобыльской аварии, которые, рискуя жизнью, а многие отдавшие ее, выполнили свой долг перед обществом. Вот только по достоинству ли оценены их подвиги?

Анатолий Кошкин