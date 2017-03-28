Письмо киевлянки

В минувший четверг, 23 марта, на Украине произошли два особо примечательных события: ночью на территории военных складов в Балаклее Харьковской области возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов, а днем в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.Киевлянка Полина Орловская, ведущая дневник о жизни в украинской столице, рассказала, как ее соотечественники восприняли случившееся ЧП, и кто, по их мнению, виновен в смерти беглого российского депутата.Орловская пишет, что простые люди сравнивают Бакалею с Чернобыльской трагедией, поскольку запас прочности, который достался Украине от советской инфраструктуры, «тает на глазах». По мнению экспертов, страна находится на пороге полномасштабной техногенной катастрофы, которая станет последствием безалаберности киевских властей. От взрывов боеприпасов в Бакалее пострадал единственный молокозавод, произошла утечка аммиака и хлора, остановился газовый завод, а разрывающиеся снаряды прилетали на АЗС и даже разрушили несколько домов.Однако, по сообщению Орловской, Киев не спешит разбираться в случившемся. По мнению местных политиков, оба события – «очередной заказ Кремля», направленный на дестабилизацию обстановки в стране. И если в версию убийства Вороненкова «агентом российских спецслужб» еще кто-то на Украине верит, то вот версия с «дроном армии РФ со снарядом» убедительной совсем не выглядит.Орловская отмечает, что трагедия в Бакалее будет иметь для Украины печальные последствия в вопросах обороноспособности, а также повлечет за собой значительные репутационные потери. Аналогичным образом на имидже страны отразится и убийство Вороненкова, которое, по мнению местных экспертов, вообще не связано с «заказом Кремля».Киевлянка уверена: имитация и организация таких катастроф – самый удобный способ скрыть воровство и теневую торговлю, а также сказочное обогащение высших военных чинов. Убийство экс-депутата Госдумы РФ Орловская называет наглой провокацией Киева, цель которой является оправдания «российской агрессии».В связи с этим девушка отмечает: Украина – чуть ли не единственная страна, где вот уже три года покрываются преступления военных, когда во всем мире это расценивается как отягчающее обстоятельство во время вооруженных конфликтов. «Но что такое репутация по сравнению с деньгами?», – спрашивает киевлянкаВ конце своего рассуждения Полина Орловская обращается к русским людям, взывая нашу страну о помощи: «Спасите нас, братья. Мы на пороге ада!», и ее можно понять. Украина, погрязнув в коррупции и лжи, находится в шаге от катастрофы. И все это – последствия «сотрудничества» с Западом, толкнувшего страну к тотальному кризису.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com