Перед Медведевым замаячил призрак отставки

Обвинения в коррупции, изложенные в фильме ФБК «Он вам не Димон», сильно ударили по имиджу премьер-министра РФ. Как показал последний опрос «Левада-центра», подавляющее большинство россиян считают неприемлемой коррупцию во власти. В сочетании с массовыми уличными протестами на фоне снижения уровня жизни это может привести к смене главы кабинета министров.

По данным социологов, категорически против коррупции в органах власти выступают 89% россиян. Причем, количество тех, кто уверен, что коррупция полностью или в значительной степени поразила государственный аппарат, за минувший год выросло с 76% до 79%. Изменения к лучшему видят лишь 15% респондентов.

Несмотря на иерархическое устройство органов власти, большинство склонно винить в распространении коррупции главу государства. Президент в полной или значительной степени несет ответственность за масштабы коррупции — так думают 67% опрошенных. Снимают персональную ответственность с первого лица лишь 9% респондентов.

Публикация данных опроса совпала с широким обсуждением в обществе итогов несанкционированных протестных выступлений против коррупции, прошедших в России в минувшие выходные. Общее число участников, количество задержанных (в Москве свыше 1000 человек — авт.), арест лидеров протеста, а также значительная доля молодежи делает их крупнейшим событием внутриполитической жизни с момента «болотных» выступлений 2011 года.

Важным обстоятельством является персонификация цели протеста. Объектом гнева протестующих назван глава российского правительства.

Ситуацию продолжает подогревать тот факт, что фильм о Медведеве по-прежнему доступен для просмотра на видеохостинге YouTube. Причем, если накануне уличных протестов его посмотрело около 10 млн. человек, то на момент подготовки данной статьи цифра приближается к 14 млн. Изложенные в фильме факты о, якобы, принадлежащих премьеру резиденциях, яхтах, а также виноградниках и замке в итальянской Тоскане вызывают в обществе все больше вопросов.

Ранее в Госдуму был внесен проект протокольного поручения провести парламентское расследование по материалам фильма. Однако пока оно не получило одобрения парламентского большинства. «Я считаю, это говорит об одном: Дмитрий Медведев явно находится не на своем месте, и его либеральная команда — тоже», — заявил тогда в интервью «СП» заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

Напомним, помимо председательства в правительстве Медведев является также лидером партии «Единая Россия».

По мнению руководителя отдела социально-политических исследований «Левада-центра» Натальи Зоркой громкие дела последнего времени против министров и глав регионов пока не повлияли на общую оценку респондентов на ситуацию с коррупцией.

— Разговоры о борьбе с коррупцией ведутся давно. Громких дел стало больше, но практически ни одно из них еще не доведено до результата. Поэтому и нет решающего влияния на общественное мнение. По-прежнему, чем выше стоит обвиняемое лицо, тем меньше у людей уверенности, что дело будет расследовано. Кроме того, нескольких громких дел недостаточно — люди уверены, что проблема коррупции более системная и сложная. Недаром они наделяют ответственностью за коррупционность органов власти высшее руководство страны. Хотя при этом относятся к себе самим, к бытовой коррупции, более снисходительно.

Политический обозреватель Сергей Ежов считает Медведева своеобразным «громоотводом». Однако в случае накопления к нему слишком серьезных претензий, он может потянуть за собой и президента.

— За год выросло на 7 процентных пунктов число считающих, что коррупция полностью поразила органы государственной власти. При этом 31% считает, что в высших эшелонах воровства по сравнению с 2000 годом стало больше (против 15% уверенных, что меньше). Это свидетельствует, что властям громкими арестами (Улюкаев и пр.) не только не удалось перехватить у антисистемных борцов с коррупцией повестку, но и, напротив, получилось даже подыграть ей. И последние выступления оппозиции это показали.

Особенно тревожно для политической системы пробуждение провинции. В отличие от столицы, там протестующие по мере нарастания протеста способны добавить в риторику социально-экономическую составляющую (ЖКХ, зарплаты, цены, больницы) и значительно расширить базу поддержки движения.

«СП»: — Что будет с премьером Медведевым?

— Перед Кремлем сейчас стоит непростая задача: необходимо вовремя поймать момент, когда глава правительства перестанет быть громоотводом для недовольных коррупцией, но ещё не начнёт тянуть за собой на дно президента. Тогда Медведеву и придётся уйти.

Пока же реакция на уличные выступления говорит либо о растерянности власти, либо о внутреннем противоборстве сторонников разных подходов. Она какая-то половинчатая: жёсткая, но не жестокая. И это опасно вдвойне: запугать по-настоящему не получается, а катализатором новых и более многочисленных митингов «недотактика» послужить может.

Но если даже будет выбран радикальный вариант подавления, то одного его мало. Тогда негативные настроения законсервируются, но только на время. Необходима стратегическая борьба с коррупцией, а не эпизодические уголовные дела, которые населением воспринимаются просто как сведение личных счетов. А над кампанией по декларации доходов люди и вовсе потешаются.

Все это Кремль осуществить в силах: есть и запрос общества, и контроль за всеми институтами (парламент, прокуратура, суды и т. д.). Нужные законы будут приняты за пару дней и начнут неукоснительно соблюдаться. При наличии политической воли, конечно.

Вместе с тем, не надо забывать, что это только первый этап, а дальше для успешной борьбы с коррупцией нужны и независимые СМИ, и более самостоятельные депутаты, и корректировка экономических и политических основ государства, которые минимизируют влияние бизнеса на институты управления. Может, именно поэтому пока не выполнен пункт «А»? Чтобы не переходить к пункту «Б»?

Политолог Павел Святенков считает, что акты коррупции во власти особенно возмущают людей из-за сильного имущественного и социального расслоения общества.

— Поскольку Путин держит паузу, не говорит о том, что пойдет на президентские выборы, это вызывает нервозность в элитах. Одна из причин требования отставки правительства — это попытка запретить сценарий рокировки в тандеме, как уже было однажды. Что касается общества, то оно, как правило, задает вопросы власти в целом. К тому же Медведева никто не воспринимает как самостоятельную фигуру. Претензии граждан к власти носят более системный характер.

«СП»: — Поясните, пожалуйста…

— Под коррупцией понимается общее разложение государственного аппарата и прекращение работы государства на народ и на страну. Правительство полностью отдалилось от проблем народа. Нынешняя модель государства, как инструмента олигархического капитала, подразумевает стагнацию, вечное воспроизводство неэффективного режима с одновременными попытками морализаторства.

То есть режим, который не имеет никаких моральных преимуществ еще и пытается встать в позицию учителя, обличителя и т. п. Например, пытается делать отсылки к советскому прошлому, к победе в войне. Но какое отношение к этому имеет тот же Медведев? Бедным читают мораль, что они слишком хорошо живут, молодежи, что она безнравственна или недостаточно патриотична. Причем, делают это люди, не вылезающие из шикарных вилл. То есть тут целый набор болевых точек, который шире традиционного понятия «коррупция».

В свою очередь, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв уверен, что если Медведева и ждет отставка, то только в результате его собственных провалов на посту премьер-министра.

— Отношение россиян к коррупции амбивалентно. Если она находится в приемлемых рамках, когда человек откупается от ГИБДД небольшой суммой — это одно, а если речь идет о месячной зарплате — другое. То есть сказать, что наши люди в принципе не терпимы к коррупции как таковой нельзя. Но коррупция во власти ими воспринимается болезненно по причине очень большого разрыва в доходах чиновников и большинства населения. То, что простительно учителю или врачу, не прощают тому, кто получает большую зарплату, да еще и незаконно обогащается.

Кстати, к коррупции у нас причисляют не только откаты как сферу услуг между бизнесом и властью, а еще и казнокрадство, когда бюджеты разного уровня просто расхищаются.

Что касается усиления борьбы с коррупцией, громких уголовных дел, то они скорее дополнительно делегитимизируют власть. Получается, тему противодействия коррупции подняли, но проблему так и не решили. Теперь эта тема будет в массовом сознании разрастаться и разрастаться. К тому же ее искусственно подогревают.

«СП»: — Как уличные протесты против коррупции повлияют на судьбу Дмитрия Медведева?

— Судьба премьера, скорее, зависит от отношения к нему президента. А президент внешнему давлению не поддается. Поэтому важны не столько разоблачения, сколько удовлетворенность или неудовлетворенность результатами его работы на посту премьера. Например, если правительство не сможет обеспечить экономический рост, который от него требуют, то это может послужить причиной замены главы кабинета.