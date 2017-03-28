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Ох и дурют туристико-лохус с “дгевними” Pompeii !!!

13:13. 28 марта 2017 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у bskamalov в Ох и дурют туристико-лохус с "дгевними" Pompeii !!!


Все закрадывались сомнения что это не раскопки, а фуфел для туристико-лохус. Глянул со стороны и оказалось что "откапываемый" городишко ВЫШЕ окружающего пейзажа !!! Ну никто не поверит что заодно "откопали" и поля вокруг города под линейку.










Если гулять по "откопанной" улочке Помпей создается впечатление что находишься в на глубине, в реале уровень грунта снаружи точно такой же, только БУГОР НАСЫПАН и все.



Вон тот придурошный бугорок так же для иллюзии "раскопок". Далее весь остальной городок на одном уровне с обычной жилухой вокруг.







Не удивлюсь что владельцы участков в Помпеях получают денюжку за мовчок и еще что то там выращивают до втихаря.









Если в 1878 году повляются изображения "театров" , то где то в этот период и рубанули официально амфитеатры :



До кучи :



Была ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ в Питере рядом со Смольным еще 1878 году, потом будут строить новые очистные и насосную станцию.


Понятно, под шумок войны традЛГУНИтарии "находят" доказушки, мол в лбостучалке хранили "дгевние" папирусы.



Надо же о чем задумывались … у нас до сих пор там какие то враки гоняют по кругу.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: искажение, история, катастрофа, помпеи
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