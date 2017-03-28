Боевой нож / Фото: animalsfoto.com





Да, штык-нож для автомата Калашникова был странным приспособлением. Как нож он был вообще ни о чем. Конечно, для опытного бойца изувечить банку консервов так, чтобы можно было добраться до содержимого или порубить на 6-8 частей буханку хлеба, — не проблема. Можно было перекусить проволоку, причем опытный боец мог это проделать без повреждения пальцев.



Да, можно было метнуть штык-нож в дерево и с удивлением потом констатировать тот факт, что оружие уже не оружие, а два куска металла. Один просто металл, а второй с пластиковой оконцовкой. Такое в Советской Армии случалось, и ничем хорошим не светило ни бойцу, ни его командиру.



Именно как штык лично мне использовать его не пришлось, слава богу и обстоятельствам. Поэтому не возьмусь судить, насколько штык-нож 6х4 (по ГРАУ) был оружием. Может, он и штык был такой же, как нож. Хотя в принципе, если взять его, раскрутить вместе с ножнами и долбануть противнику в голову, скорее всего, смертельный результат будет.



Вернемся же к нашей сегодняшней теме, а именно, к вопросу, что для комплекта «Ратник» нужнее: нож или штык-нож?



Ответ на вопрос дает



Предприятие было образовано в 1953 году на основании постановления Совета Министров СССР и является одним из старейших предприятий военно-промышленного комплекса, разработчиком и серийным производителем в сфере приборостроения для авиации, космонавтики, медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб, а также судостроения и производства холодного оружия.



В качестве разработчика холодного оружия АО КАМПО является автором и производителем таких специальных ножей, как НВ, НВС, «Мурена», «Дайвер» для водолазов и аквалангистов, ножа многофункционального (мультитула) для саперов НС.



Отработав по программе ОКР «Ратник», специалисты из Орехово-Зуево пришли к выводу, который был поддержан и принят Министерством обороны. Были созданы и успешно прошли госиспытания два клинка: боевой нож НБ-2 «Шмель» (индекс ГРАУ 6Х9) и штык-нож ШН-2 (6X9-1).



Вопрос интересный, а еще более интересен ответ. Уверен, что, прочитав слова «штык-нож», у многих читателей в памяти всплыли не самые приятные воспоминания, сопровождаемые «теми самыми» выражениями.Да, штык-нож для автомата Калашникова был странным приспособлением. Как нож он был вообще ни о чем. Конечно, для опытного бойца изувечить банку консервов так, чтобы можно было добраться до содержимого или порубить на 6-8 частей буханку хлеба, — не проблема. Можно было перекусить проволоку, причем опытный боец мог это проделать без повреждения пальцев.Да, можно было метнуть штык-нож в дерево и с удивлением потом констатировать тот факт, что оружие уже не оружие, а два куска металла. Один просто металл, а второй с пластиковой оконцовкой. Такое в Советской Армии случалось, и ничем хорошим не светило ни бойцу, ни его командиру.Именно как штык лично мне использовать его не пришлось, слава богу и обстоятельствам. Поэтому не возьмусь судить, насколько штык-нож 6х4 (по ГРАУ) был оружием. Может, он и штык был такой же, как нож. Хотя в принципе, если взять его, раскрутить вместе с ножнами и долбануть противнику в голову, скорее всего, смертельный результат будет.Вернемся же к нашей сегодняшней теме, а именно, к вопросу, что для комплекта «Ратник» нужнее: нож или штык-нож?Ответ на вопрос дает АО «КАМПО» (до 1993 года — Орехово-Зуевское конструкторское бюро кислородного оборудования).Предприятие было образовано в 1953 году на основании постановления Совета Министров СССР и является одним из старейших предприятий военно-промышленного комплекса, разработчиком и серийным производителем в сфере приборостроения для авиации, космонавтики, медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб, а также судостроения и производства холодного оружия.В качестве разработчика холодного оружия АО КАМПО является автором и производителем таких специальных ножей, как НВ, НВС, «Мурена», «Дайвер» для водолазов и аквалангистов, ножа многофункционального (мультитула) для саперов НС.Отработав по программе ОКР «Ратник», специалисты из Орехово-Зуево пришли к выводу, который был поддержан и принят Министерством обороны. Были созданы и успешно прошли госиспытания два клинка: боевой нож НБ-2 «Шмель» (индекс ГРАУ 6Х9) и штык-нож ШН-2 (6X9-1).

Боевой нож НБ-2 (6х9) / Фото: topwar.ru





В комплект боевого ножа НБ-2 входят:

боевой нож 6Х9

ножны с кусачками и алмазным бруском для заточки

чехол для ножен

принадлежности:

шнур страховочный

защелка для крепления на поясном ремне

ремень для дополнительной фиксации на ноге с быстроразъемным замком

Фото: topwar.ru

Тактико-технические показатели Нагрузка, приложенная к середине рукояти, при закреплении клинка по всей длине, кг не менее 100 Время извлечения ножа из ножен, с не более 2 Масса ножа, г не более 270 Масса ножа с ножнами и элементами крепления, г не более 700 Габаритные размеры ножа с ножнами, мм 330х70х35 Поверхность клинка имеет специальную обработку для уменьшения демаскирующих бликов Длина ножа, мм не более 281



Штык-нож ШН-2 отличается от собрата только тем, что в его конструкции предусмотрено крепление на ствол автомата.



Тактико-технические показатели Нагрузка, приложенная к середине рукояти, при закреплении клинка по всей длине, кг не менее 100 Время извлечения из ножен, с не более 2 Масса штык-ножа, г не более 325 Масса штык-ножа с ножнами и элементами крепления, г не более 750 Габаритные размеры с ножнами, мм 340х85х35 Длина штык-ножа, мм не более 290 Длина клинка, мм не более 162 Ширина клинка, мм не более 30 Толщина клинка, мм 5 Сталь клинка 95Х18 твердостью 54...58 HRC







Поверхность клинка имеет специальную обработку для уменьшения демаскирующих бликов.



Клинок имеет дифференцированную заточку режущей кромки.



Клинок ножа проходит по всей длине рукояти и оканчивается ударным элементом, который предназначен для нанесения шоковых ударов и пробития закаленных стекол.



Компактные ножны изготовлены из ударостойкого пластика с размещенными на них приспособлением для перекусывания стальной проволоки и алмазным бруском для правки режущей кромки.



На клинок ножа и штык-ножа нанесено нанокомпозитное покрытие на основе титана, имеющее высокую твердость и износостойкость.Поверхность клинка имеет специальную обработку для уменьшения демаскирующих бликов.Клинок имеет дифференцированную заточку режущей кромки.Клинок ножа проходит по всей длине рукояти и оканчивается ударным элементом, который предназначен для нанесения шоковых ударов и пробития закаленных стекол.Компактные ножны изготовлены из ударостойкого пластика с размещенными на них приспособлением для перекусывания стальной проволоки и алмазным бруском для правки режущей кромки.

Фото: topwar.ru





Крепление ножа на экипировке осуществляется при помощи чехла, который оснащен элементом крепления на поясе и бедре, а также универсальным креплением для фиксации на боевой экипировке.



Крепление ножа и штык-ножа на экипировке «Ратник» осуществляется при помощи чехла, который оснащен элементом крепления на поясе и бедре, а также универсальным креплением для фиксации на боевой экипировке.



И НБ-2, и ШН-2 при использовании могут поражать живую силу противника не только мускульным усилием, но и путем метания.



В каждую боевую экипировку «Ратник» будет входить теперь два ножа: многофункциональный (мультитул) и боевой. Причем, в зависимости от особенностей несения службы, боевой нож может заменяться штык-ножом у бойцов со стрелковым оружием, к которому он может крепиться.



Нужен ли нож современному солдату, думаю, вопрос глупый. Однозначно, нужен. И как оружие (в том числе и последнего шанса), и как надежный помощник. Не только консервы открывать, понятное дело. Тем более, что в современных ИРП вполне можно обойтись и без ножа, кстати. Перерезать "колючку", не повредив пальцы, смахнуть подозрительный провод, открутить что-то, отрезать кусок каната или веревки, да хоть форму вспороть, чтобы осмотреть рану.



Все это новые ножи от КАМПО должны будут осуществить легко и непринужденно, в отличие от своего туповатого и хрупкого предшественника.