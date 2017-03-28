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Нож или штык-нож?

21:51. 28 марта 2017 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:

Что нужнее для «Ратника»: нож или штык-нож?

Боевой нож / Фото: animalsfoto.com

Вопрос интересный, а еще более интересен ответ. Уверен, что, прочитав слова «штык-нож», у многих читателей в памяти всплыли не самые приятные воспоминания, сопровождаемые «теми самыми» выражениями. 

Да, штык-нож для автомата Калашникова был странным приспособлением. Как нож он был вообще ни о чем. Конечно, для опытного бойца изувечить банку консервов так, чтобы можно было добраться до содержимого или порубить на 6-8 частей буханку хлеба, — не проблема. Можно было перекусить проволоку, причем опытный боец мог это проделать без повреждения пальцев. 

Да, можно было метнуть штык-нож в дерево и с удивлением потом констатировать тот факт, что оружие уже не оружие, а два куска металла. Один просто металл, а второй с пластиковой оконцовкой. Такое в Советской Армии случалось, и ничем хорошим не светило ни бойцу, ни его командиру. 

Именно как штык лично мне использовать его не пришлось, слава богу и обстоятельствам. Поэтому не возьмусь судить, насколько штык-нож 6х4 (по ГРАУ) был оружием. Может, он и штык был такой же, как нож. Хотя в принципе, если взять его, раскрутить вместе с ножнами и долбануть противнику в голову, скорее всего, смертельный результат будет. 

Вернемся же к нашей сегодняшней теме, а именно, к вопросу, что для комплекта «Ратник» нужнее: нож или штык-нож? 

Ответ на вопрос дает АО «КАМПО» (до 1993 года — Орехово-Зуевское конструкторское бюро кислородного оборудования). 

Предприятие было образовано в 1953 году на основании постановления Совета Министров СССР и является одним из старейших предприятий военно-промышленного комплекса, разработчиком и серийным производителем в сфере приборостроения для авиации, космонавтики, медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб, а также судостроения и производства холодного оружия. 

В качестве разработчика холодного оружия АО КАМПО является автором и производителем таких специальных ножей, как НВ, НВС, «Мурена», «Дайвер» для водолазов и аквалангистов, ножа многофункционального (мультитула) для саперов НС. 

Отработав по программе ОКР «Ратник», специалисты из Орехово-Зуево пришли к выводу, который был поддержан и принят Министерством обороны. Были созданы и успешно прошли госиспытания два клинка: боевой нож НБ-2 «Шмель» (индекс ГРАУ 6Х9) и штык-нож ШН-2 (6X9-1). 

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Боевой нож НБ-2 (6х9) / Фото: topwar.ru



В комплект боевого ножа НБ-2 входят: 

  • боевой нож 6Х9
  • ножны с кусачками и алмазным бруском для заточки
  • чехол для ножен

принадлежности: 

  • шнур страховочный
  • защелка для крепления на поясном ремне
  • ремень для дополнительной фиксации на ноге с быстроразъемным замком2а.jpg 
    Фото: topwar.ru

 

Тактико-технические показатели

Нагрузка, приложенная к середине рукояти, при закреплении клинка по всей длине, кг  не менее 100
Время извлечения ножа из ножен, с не более 2 
Масса ножа, г не более 270 
Масса ножа с ножнами и элементами крепления, г не более 700
Габаритные размеры ножа с ножнами, мм 330х70х35 
Поверхность клинка  имеет специальную обработку для уменьшения демаскирующих бликов
Длина ножа, мм  не более 281 

 

Штык-нож ШН-2 отличается от собрата только тем, что в его конструкции предусмотрено крепление на ствол автомата. 
 

 

Тактико-технические показатели

Нагрузка, приложенная к середине рукояти, при закреплении клинка по всей длине, кг не менее 100
Время извлечения из ножен, с не более 2 
Масса штык-ножа, г не более 325 
Масса штык-ножа с ножнами и элементами крепления, г не более 750 
Габаритные размеры с ножнами, мм 340х85х35 
Длина штык-ножа, мм не более 290 
Длина клинка, мм не более 162 
Ширина клинка, мм не более 30 
Толщина клинка, мм
Сталь клинка  95Х18 твердостью 54...58 HRC

 

На клинок ножа и штык-ножа нанесено нанокомпозитное покрытие на основе титана, имеющее высокую твердость и износостойкость. 

Поверхность клинка имеет специальную обработку для уменьшения демаскирующих бликов. 

Клинок имеет дифференцированную заточку режущей кромки. 

Клинок ножа проходит по всей длине рукояти и оканчивается ударным элементом, который предназначен для нанесения шоковых ударов и пробития закаленных стекол. 

Компактные ножны изготовлены из ударостойкого пластика с размещенными на них приспособлением для перекусывания стальной проволоки и алмазным бруском для правки режущей кромки. 

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Фото: topwar.ru



Крепление ножа на экипировке осуществляется при помощи чехла, который оснащен элементом крепления на поясе и бедре, а также универсальным креплением для фиксации на боевой экипировке. 

Крепление ножа и штык-ножа на экипировке «Ратник» осуществляется при помощи чехла, который оснащен элементом крепления на поясе и бедре, а также универсальным креплением для фиксации на боевой экипировке. 

И НБ-2, и ШН-2 при использовании могут поражать живую силу противника не только мускульным усилием, но и путем метания.

В каждую боевую экипировку «Ратник» будет входить теперь два ножа: многофункциональный (мультитул) и боевой. Причем, в зависимости от особенностей несения службы, боевой нож может заменяться штык-ножом у бойцов со стрелковым оружием, к которому он может крепиться. 

Нужен ли нож современному солдату, думаю, вопрос глупый. Однозначно, нужен. И как оружие (в том числе и последнего шанса), и как надежный помощник. Не только консервы открывать, понятное дело. Тем более, что в современных ИРП вполне можно обойтись и без ножа, кстати. Перерезать "колючку", не повредив пальцы, смахнуть подозрительный провод, открутить что-то, отрезать кусок каната или веревки, да хоть форму вспороть, чтобы осмотреть рану. 

Все это новые ножи от КАМПО должны будут осуществить легко и непринужденно, в отличие от своего туповатого и хрупкого предшественника. 

Метки: новые разработки, техника и вооружение
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