Невспаханная «Нива»

12 модификаций легендарного внедорожника, о которых вы не знали

В марте возрасте 75 лет скончался Петр Прусов — главный конструктор легендарной «Нивы» (или Lada 4×4, если эти строки обижают юристов компании General Motors). Мы решили вспомнить самые необычные модификации внедорожника, который многие считают первым в мире кроссовером. И посмотреть есть на что — кое-где привычный силуэт «Нивы» изменен до неузнаваемости.

Lada Niva iKRA

Не секрет, что самые интересные версии «Нивы», оснащенные яркими обвесами и комфортабельными салонами, шли на экспорт. Одной из таких машин была модификация iKRA, которая поставлялась на рынок Испании. Интересно, что на местных интернет-аукционах до сих пор можно найти детали обвеса этого автомобиля.



Lada Niva Special

Сюрприз из Чехии – удлиненная Niva Special от местного импортера Autolada CZ. Автомобиль распространялся через официальную дилерскую сеть в Чехии и Словакии, и был доступен как в легковом, так и в сугубо грузовом исполнении Praktik (с двумя сиденьями на борту). Сейчас такую машину в Чехии можно приобрести лишь в состоянии б/у.



Lada 4×4 Niva Poch

Подготовленная французами из Poch «Нива» достаточно успешно выступала на ралли-рейдах, в том числе в ралли «Париж-Дакар». Было построено восемь машин для гонок, самая мощная из которых оснащалась шестицилиндровым двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 310 л.с. А еще у машины был карбоновый капот и, на ранних версиях, знаменитые диски Fuchs от Porsche.



Deutsche Lada Niva California

Новые сиденья, руль Nardi, 15-дюймовые диски ATS, фирменные полосы, а главное – большой люк во всю крышу с матерчатым настилом. Все это признаки Deutsche Lada Niva California, которая продавалась на рынке Германии вплоть до 2009 года. У немцев вообще отношение к «Ниве» особенное – там модель пользуется популярностью по сей день, где ее используют в качестве машины для активного отдыха, снегоуборочной техники и так далее.



Deutsche Lada Niva Cabrio

Вообще, за рубежом было построено много открытых модификаций «Нивы». И одна из самых симпатичных – Niva Cabrio от Deutsche Lada. Заводская крыша автомобиля была полностью срезана – ее место занял брезентовый верх, — а чтобы жесткость конструкции не упала, в кузов была интегрирована трубчатая рама. Салон дополнили роскошные сидения ASS Scheel с развитой боковой поддержкой, преобразилась и внешность – задние фонари съехали на бампер, появился стильный окрашенный обвес.



Lada 4×4 Niva «St-Tropez»

Поскольку европейский рынок полноприводная «Лада» начала покорять еще в те времена, когда в моде был популярен тюнинг в стиле Koenig (с обилием крашеного пластика и широкими обвесами), стоит ли удивляться, что подобные образы примеряла на себя и «Нива»? Интересно, что такие машины можно было приобрести прямо из дилерских центров во Франции. Внутри – отделка кожзаменителем и спортивный трехспицевый руль.



ВАЗ-2131 «Антэл»

Отечественный ответ Tesla Model X, который в серию так и не пошел. Пятидверная «Нива» оснащена установкой на водородно-кислородных элементах, которая вырабатывает электричество и питает электромоторы. Никаких выхлопов и никакого шума! Увы и ах – в серию перспективный «Антэл», представленный в 2001, так и не пошел.



ВАЗ-2121 Auviga

Жилой модуль для «Нивы» Auviga был изготовлен в Прибалтике и превращал пикап в полноценный внедорожник. Особенностью модуля является то, что он легкосъемный – открутив несколько болтов, владелец мог отцепить жилой полуприцеп и вернуться к привычному пикапу. Было изготовлено лишь несколько подобных домов на колесах с задним приводом – распад СССР вынудил свернуть производство необычной «Нивы».



Бронто-212182 «Форс»

Компания «Бронто» занимается постройкой специальных машин на базе «Нивы» и одной из самых знаменитых работ компании считается бронированный «Форс», способный уберечь пассажиров от выстрелов автомата Калашникова или пистолета ТТ. Машина доступна в трех- и пятидверном кузове, а также в версии «Форс-Банкомат» с высокой крышей в районе багажника.



Бронто-212183 «Ландоле»

Еще один проект от «Бронто» — пляжный багги и охотничий автомобиль в одном лице, который именуется «Ландоле». У автомобиля полностью отсутствуют двери, зато имеются интегрированный трубчатый каркас, «кенгурятник» и гидроусилитель руля. Небольшими партиями в комплектациях «стандарт» и «спецзаказ» машину делали с 1998 по 2009 годы.



Бронто-1922-55 «Марш-Комби»

В мире существует огромное множество болотоходов на базе «Нивы» (в основном самодельных), но если нет времени и желания заморачиваться, то можно приобрести «Марш-Комби» или другой снегоболотоход от «Бронто». Базовый 80-сильный двигатель позволяет разогнаться гиганту до 70 км/ч, а средний расход топлива находится на уровне 14,2 л/100 км.



Lada Gorbi

Да-да, это тоже «Нива», над которой поработал один из главных экспериментаторов в сфере автомобильной аэродинамики Луиджи Колани. Шасси машины сделано полноуправляемым, двигатель перемещен в центр, а кузов изготовлен из пластика. Машина изготовлена в единственном экземпляре и, по слухам, могла разгоняться до 200 км/ч.



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Источник: nnm.me