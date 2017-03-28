Мизулина подтвердила, что даже из счастливых семей могут забрать ребенка
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина выступила на пресс-конференции, посвященной проблемам изъятия детей из семей и итогам независимого мониторинга Ассоциации родительских комитетов и сообществ, где рассказал о проблемах существующей системы ювенальной юстиции.
«Я утверждаю: каждая семья, богатая, благополучная, успешная, счастливая, может стать объектом такого рода контроля со стороны ювенальной инфраструктуры и изъятия ребенка, примеров много», — заявила Мизулина.
Она также отметила, что существующая практика ранней профилактики социально сиротства позволяет забирать ребенка из семьи даже тогда, когда нет какой-либо угрозы, что ребенку может стать плохо, пишет РИА Новости.
Об одном из случаев излишнего внимания со стороны ювенальной юстиции недавно рассказал Сергей Шаргунов в своей статье «Спасти русский дом».
Накануне Мизулина предложила приравнять такие услуги к торговле людьми, поскольку они эксплуатируют тело человека и его способность к размножению.
http://svpressa.ru/society/news/169289/?rss=1
Спасти русский дом
Во время последней региональной недели вел прием в Алтайском крае. Нескончаемый поток просителей. Люди рассказывали о проблемах и бедах… Где-то закрывают школу, где-то больницу, а где-то детский сад. У нас называют это «оптимизацией».
А еще есть ипотека — горе и печаль миллионов.
Кто ищет пристанища и скитается в надежде обрести собственное жилье, вынужден лезть в долговую кабалу. Вначале человек радуется полученной возможности заиметь крышу над головой. Но очень скоро многие попадают в ситуацию, что хоть в петлю лезь.
Об ужасах этой самой ипотеки и хочу рассказать на примере конкретной женщины с детьми. Она пришла ко мне на прием и со слезами поведала свою историю.
Евгения Александровна Наумова, 36 лет. В 2007 году она взяла ипотеку на покупку обычного деревянного дома без газа и с печкой в родном селе Новые Зори Павловского района Алтайского края. Сегодня дом оценили в 418 тысяч рублей, но десять лет назад пришлось взять кредит на 1 млн. 350 тысяч. Вместе с процентами она должна была выплатить более 3 млн. 200 тысяч.
В течение пятнадцати лет Евгения должна была выплачивать ежемесячно 18 тысяч. Сама она тогда неплохо зарабатывала в торговле, муж — на стройке. Но грянул кризис 2008-го. Торговля перестала приносить заработок, фирма, где трудился муж, разорилась.
Вскоре под натиском жизненных обстоятельств распался брак Наумовых. Бывший муж алименты не платит. Евгения согласилась на работу, которая в тот момент была. И до сих пор за зарплату в 8 тысяч она трудится проводником на внутрикраевом маршруте Барнаул-Ребриха.
Понятно, что с таким доходом, да еще с двумя детьми, ипотеку не потянуть. В качестве оплаты долга она уже отдала свой материнский капитал. Но банку этого мало. В 2015-м начался судебный процесс о выселении.
В июне 2016-го суд принял компромиссное решение. Евгении дали полгода, чтобы выплатить полную стоимость дома. Банк долго тянул с оценкой, а когда отмеренный срок вышел, оценил дом Наумовых в те самые 418 тысяч.
Но этих денег у Евгении нет. Со дня на день должны прийти приставы, чтобы выкинуть на улицу ее, сына Матвея 11 лет и восьмилетнюю дочку Ульяну.
Евгения показывает мне на телефоне счастливые фотки семьи, а сама прикидывает, как ей с детками бомжевать. Или без деток — ювенальная юстиция грозится их отобрать.
Евгения Наумова не может сегодня платить 18 тысяч в месяц, но готова как-то отдавать по десять. Почему не написать законы, чтобы это было возможным? Собираюсь заняться этим, призываю всех подключиться к этой работе.
Но что мне сейчас ответить Евгении?
Надо всем миром навалиться и скинуться. Мы вместе можем собрать 418 тысяч рублей и отстоять право отдельной семьи на жизнь в собственном доме. Это будет Настоящее Дело — вместо заклинаний о том, как все плохо и кто виноват.
Это то, чего так не хватает русским людям — солидарность.
Выкупить дом Евгении — сделать подарок не просто ей, но всем нам, всему многострадальному нашему народу.
А там, глядишь, еще и еще одна такая история прогремит на всю страну, всколыхнет общество, заставит верхи реагировать, а низы самоорганизоваться.
Всерьез защищать свои права и свое человеческое достоинство невозможно без способности сострадать. Кроме гневных обличений, нужно уметь проявить доброту.
Мои товарищи юристы написали просьбу судебным приставам подождать с выселением. Надеюсь, что успеем и подарим Евгении и ее деткам огромную радость. Навсегда.
А я приеду в поселок Новые Зори и напишу репортаж с фотографиями о спасенном русском доме.
http://svpressa.ru/society/article/168353/
Источник: nnm.me
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Конечно могут забрать, если это НЕЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ. Обычно детей изымают для избранных утех, ну или на органы элитным особям. Естесственно, никаких следов, никогда не найти.
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ни одна падла не может забрать ребёнка из семьи ! бить по рукам и гнать ссаными тряпками всех этих ювиналоф !