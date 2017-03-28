Мера в урбанистике-2. Матрица ландшафта

Концептуал СМИ Инициатор проекта "Малоэтажная планета" готов написать новую книгу о ландшафтно-усадебной урбанизации

Одной из самых востребованных книг издательства “Концептуал” является пояснительная записка ВП СССР “Мера в урбанистике”. В ней изложены концептуальные основы нового способа расселения людей на нашей планете. Её автором является молодой российский архитектор Евгений Чеснов, инициатор проекта “Малоэтажная планета”. Трёхмерные иллюстрации, сделанные для данных книги и проекта, разошлись в интернете по тысячам статей и видеороликов, посвящённых жизни на природе.

Сейчас Евгений Чеснов готов написать продолжение “Меры в урбанистике”, которое будет называться “”Матрица ландшафта”. В неё будет вложен огромный багаж знаний целого коллектива людей, работавших над осмыслением экономических, транспортных, социальных, технических, геологических и ландшафтных основ построения многоэтажных городов и малоэтажных посёлков во всём мире. Кроме того, Евгений Чеснов приобрёл богатейший опыт разработки крупного архитектурно-ландшафтного проекта в одном из российских регионов.

Для написания новой книги и создания наглядных образов к ней ему требуется дополнительное финансирование. Прежде всего, на покупку мощного компьютера, способного обсчитывать большие объёмы данных, и приобретение специализированных профессиональных программ.

В настоящее время объявлен народный сбор средств на сайте Планета.ру, где подробно разъяснена суть проекта и его перспективы. Предлагаем нашим читателям принять посильное участие в финансировании этого общественно полезного начинания. Для этого нужно пройти по ссылке: https://planeta.ru/campaigns/58839/about

Ниже вы найдёте видеозапись недавней лекции Евгения Чеснова, в которой он подробнейшим образом, с примерами и картинками, рассказывает об истории своей книги и своегого проекта.

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