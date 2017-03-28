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Лекция о демонстрациях и беспорядках

11:40. 28 марта 2017 Просмотров - 194 2 коммент. Опубликовал:

За прошедшие недели получил приглашения выступить несколько раз перед студенческой и молодежной аудиторией. В этот же период было столько теле и радио эфиров, что видео этих лекций пока не размещались.

Начнем сразу с последней по времени, которая состоялась вчера 27 марта 2017 года в Санкт-Петербургском государственном университете.

Говорили о прошедших в Москве, Санкт-Петербурге и других городах демонстрациях и беспорядках.

Видео ВКонтакте
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Хронометраж:

  1. 00:00 — О раскачивании политической ситуации в России.
  2. 47:38 – Кто стоит за Навальным?
  3. 51:26 – Какие меры можно предпринять чтобы авторитет Путина не было сорван?
  4. 57:52 – Возможно ли влияние внутренних источников на прошедшие митинги, чтобы дать народу высказать свою позицию по незначительному поводу?
  5. 01:04:05 – Запланированы ли ухудшения отношений России и Белоруссии?
  6. 01:06:16 – Какие будут отношения России и США после прихода Дональда Трампа?
  7. 01:07:18 – Нужно ли в России проводить реформу Конституции?
  8. 01:09:04 – Есть ли перспективы у России в союзничестве с США бороться с международным терроризмом?
  9. 01:09:40 – Вмешивалась ли Россия в выборы в США?
  10. 01:11:53 – Не напоминает ли Вам нынешняя Белоруссия Югославию при Иосипе Броз Тито? Уцелеет ли Россия?
  11. 01:19:10 – О привлечении молодёжи в политическую жизнь страны.
  12. 01:23:52 – Почему социальная сеть Вконтакте не препятствует распространению сотен тысяч материалов, призывающих к суициду и многих других вредных

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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2 коммент.»

  • 13433 8766
    Ликвидатор 28 марта 2017 в 12:07 Ссылка Пометить
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    Как живут в Америке:
    https://www.youtube.com/watch?v=Oc4KGsqFXUI

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  • 127 28
    Михаил 28 марта 2017 в 12:50 Ссылка Пометить
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    Как говорил киногерой: “Вор должен сидеть!”. Устраивает безпорядки и демонстрации тот, кто через налогообложение грабит народ https://www.youtube.com/watch?v=0ezpJ_Saga8 , отказывается сажать пойманного за руку вора. То есть законодатели – Госдума и СФ РФ, прокуратура, судьи. А те кто вышел на демонстрации всего лишь инструмент в руках вышеназванных организаторов. Перед выборами в Госдуму предлагал Старикову требовать открытого поименного голосования, что бы каждый мог проконтролировать кому был зачтён его голос – забанил

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