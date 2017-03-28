Лекция о демонстрациях и беспорядках

За прошедшие недели получил приглашения выступить несколько раз перед студенческой и молодежной аудиторией. В этот же период было столько теле и радио эфиров, что видео этих лекций пока не размещались.



Начнем сразу с последней по времени, которая состоялась вчера 27 марта 2017 года в Санкт-Петербургском государственном университете.

Говорили о прошедших в Москве, Санкт-Петербурге и других городах демонстрациях и беспорядках.

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Хронометраж:

00:00 — О раскачивании политической ситуации в России. 47:38 – Кто стоит за Навальным? 51:26 – Какие меры можно предпринять чтобы авторитет Путина не было сорван? 57:52 – Возможно ли влияние внутренних источников на прошедшие митинги, чтобы дать народу высказать свою позицию по незначительному поводу? 01:04:05 – Запланированы ли ухудшения отношений России и Белоруссии? 01:06:16 – Какие будут отношения России и США после прихода Дональда Трампа? 01:07:18 – Нужно ли в России проводить реформу Конституции? 01:09:04 – Есть ли перспективы у России в союзничестве с США бороться с международным терроризмом? 01:09:40 – Вмешивалась ли Россия в выборы в США? 01:11:53 – Не напоминает ли Вам нынешняя Белоруссия Югославию при Иосипе Броз Тито? Уцелеет ли Россия? 01:19:10 – О привлечении молодёжи в политическую жизнь страны. 01:23:52 – Почему социальная сеть Вконтакте не препятствует распространению сотен тысяч материалов, призывающих к суициду и многих других вредных

Источник: nstarikov.ru