Иногда случается нечто из ряда вон выходящее, что вводит служивых людей в ступор!
Вот смотрю я сейчас по телевизору художественный сериал про жизнь и шпионскую деятельность Мата Хари, про то, как в годы Первой мировой войны русские убивали немцев, а немцы убивали русских, и понимаю, (причём прозрение приходит, словно пелена с глаз падает), что любая война между народами лишь тогда начинается, когда животное начало в человеке берёт верх над божественным. При этом человек не просто звереет, становится подлым, коварным, но ещё и тупеет. Разум у него отключается, лишь хитрый ум остаётся да инстинкты.
А во время боя сознание солдата и вовсе сужается до различения "свой-чужой" по одежде или символике. Если, к примеру, наш человек видит на крыльях самолётов звёзды — значит это "Красная Армия", т.е. свои, а если кресты — значит это немцы, т.е. чужие, и нужно по ним стрелять. Вот так всё просто и примитивно! Чтобы убить человека иногда достаточно увидеть на нём "чужой" отличительный знак!
Нечто подобное наблюдается и в мирное время, я имею ввиду "эффект сужения человеческого сознания до уровня различения" при выполнении служивыми людьми особых государственных заданий.
Этим вечером меня буквально шокировала вот эта фотография, опубликованная в Интернете, на которую я случайно наткнулся. Снято было совсем недавно, 26 марта 2017 года, где-то в России.
На фото отчётливо видно, что полицейские в замешательстве. У них инструкция — незаконные митинги разгонять, а все плакаты с лозунгами отбирать. А тут такая хрень у мужика на шее: плакат с надписью "Человек это звучит гордо!" И не понятно, отбирать этот плакат или нет?! Слова то вроде бы правильные, но может быть в них есть скрытый подтекст?! А может быть этот мужик хочет всем своим видом и этим плакатом показать, что он ощущает себя в России как раб?! И намекает всем, что ему не дают ощущать себя в России человеком?! Вообщем, служивым есть отчего впасть в ступор...
В этот день как раз происходили в разных городах Российской Федерации массовые демонстрации, в ходе которых тысячи граждан решили воспользоваться своим правом на "непосредственное выражение власти народа", прописанным в Конституции РФ (статья 3, глава 1), и выразить своё неудовольствие и возмущение государственной власти, которую они же избирали на прошлых выборах.
Возмущение у этих многих тысяч российских граждан возникло после просмотра в Интернете фильма "ОН ВАМ НЕ ДИМОН", снятого командой Алексея Навального, который возглавляет "Фонд борьбы с коррупцией".
Этот фильм на данный момент посмотрело уже 13,5 миллионов российских граждан, и у многих теперь есть вопросы и к Правительству Российской Федерации, и к Президенту России Владимиру Путину.
Если Алексей Навальный и его команда, занимавшаяся сбором компромата на Д.А.Медведева, нагло оболгали его с целью возмутить народ и устроить в России нечто вроде украинского майдана аккурат к 100-летию революции 1917 года, то власть обязана незамедлительно выступить с опровержением буквально по каждому эпизоду, показанному в фильме, и затем сурово наказать смутьянов. А если всё то, о чём рассказал в этом фильме "Фонд борьбы с коррупцией", есть правда, то тут уже лично Президент России должен свою власть употребить, чтобы начался следственный, а затем и судебный процесс над всеми чиновниками-коррупционерами и лично Д.А.Медведевым, у которого по самым скромным подсчётам Алексея Навального недвижимости оказалось на десятки миллиардов рублей!
Причём никакого третьего варианта, кроме этих двух, тут быть не может!
Однако, пока власть молчит!
Похоже, что Путин сам ещё пребывает в ступоре от этих открывшихся вдруг фактов и от этой ситуации, как эти полицейские с фотографии, посланные разгонять уличных демонстрантов и вдруг увидевшие на шее у мужика плакат с надписью: "Человек это звучит гордо!"
Вот что тут делать?!
28 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин
С миру по нитке! Комментарии читателей:
Аlvacar: проходили уже. Много раз. Очень много раз. Если люди вышли на улицы — значит, это оплачено. Конечно, не напрямую платили всем тем, кто поверил. Оплачено тем, кто заставил поверить, а платили те, кому надо, чтобы поверили. Включайте СОБСТВЕННЫЕ мозги, люди! Им НУЖНА война в России, на Украине, вообще везде, они без этого не выживут. И они пойдут на всё, чтобы выжить
AntonBlagin: ваша логика тоже понятна, она из того же психоряда, суженного до различения "свой-чужой". То есть, по вашему, те люди, которые вышли на улицу, — это "враги народа", а те люди, которые остались сидеть по домам, посмотрев фильм Навального с серией возмутительных фактов, — это честные граждане, истинные патриоты России.
Грустно, когда граждане так рассуждают! Так мы никогда коррупцию в России не искореним!
И не надо сейчас про то, мол, "когда идёт война Запада против России, надо не о коррупции вести речь, а думать всем, как отразить агрессию Запада". Мол, все эти проблемы "раздуваются в России с единственной целью — ослабить существующую власть, свергнуть её, как свергли власть Януковича на Украине, и установить ещё худший режим и уже полностью проамериканский".
Берите пример со Сталина, если уж так дело обстоит!
Вот вам фотография самых первых пяти маршалов Советского Союза, большая часть которых перед самой Великой Отечественной войной была репрессирована, потому как раскрылось их предательство и связи с нацистами либо с троцкистами:
Слева направо сидят: Тухачевский (расстрелян), далее — Ворошилов, крайний справа — Егоров (расстрелян); стоят: Будённый и Блюхер (арестован, умер в Лефортовской тюрьме от пыток).
Сталин ослабил тем самым обороноспособность "Красной Армии"?
Или наоборот он её усилил?
Понятно, что военачальники-предатели столь высокого ранга могли уже одними своими приказами или наоборот своим преступным бездействием помочь нацистам одержать лёгкую победу над СССР.
Вот и сейчас, коль у нас аналогичная ситуация, борьбу с чиновниками-коррупционерами надо вести столь же решительно, приравнивая их к изменникам Родины!
Alex Klimanski: а что тут спорить, ведь понятно, что коррупция - это основа существующего строя! И ничто кроме коррупции не удержит этот строй на плаву.
Аltai0656: отсюда вывод: чтобы сохранить строй, который держится на коррупции, надо только имитировать борьбу с этим явлением, что власть и делает.
Pavel Guriev: долго имитировать не получится, чисто экономически, каждый уже чувствует на своей шкуре, что не ладно с экономикой, на латание дыр уже средств не хватает! Понятно, что и Крым поглотил много средств, и Сирия, Донбасс, но как без этого? Положение действительно пред фронтовое, но тогда и внутренняя мобилизация должна быть.
Виталий Чумаков: вот поэтому власть, если она желает сохранить государственность России, должна сама дать бой оголтелым коррупционерам высшего (маршальско-министерского уровня) для очистки самой себя, как первый шаг противодействия агрессии Запада. И тут я полностью на стороне писателя Антона Благина. Но нельзя допустить, чтобы решение проблемы коррупции было отдано на откуп манипулируемой Западом российской митинговой охлократии!
Pavel Guriev: Если и дальше бездействовать, то можно дойти до известного состояния, когда верхи не могут, а низы не хотят. Аресты отдельных чиновников - это выстрелы по воробьям, но хоть это появилось, прогресс налицо, но этого уже мало. Смена курса - вот задача, а это своего рода переворот сверху, а не по - навальному, как на Украине, рискованное предприятие, да ещё при таком окружении. Мы многого не знаем, есть ли единая команда, способная воплотить в жизнь замыслы, и есть ли эти стратегические замыслы? А то получится как говорил Зазнобин про Рохлина, спросив его, что дальше, и получив ответ, что надо свалить эту власть, а дальше будем смотреть по ходу дела, а это украинский вариант.
Iv_sirin: ясно, что Медведева Путину навязали. А мог бы быть и Иванов. Даже не знаю, что лучше.
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Дык ВРАЧ нужен а не служивый ))))
Поскольку отличить шизофрении маниакального типа от других расстройств практически невозможно, то необходима квалифицированная помощь доктора.
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До фильма Навального **Димон**(как и многие другие ЧИНОВНИКИ (-т.н. *олигархов пока не рассматриваем)) был честным и порядочным и никто ничего не знал(ченачесна). И тут ВОВРЕМЯ появляется ОБЛИЧИТЕЛЬ. Поднялась муть и настало время для соответствующих рыбаков.
P.S. Ничего не изменится до тех пор, пока не изменится обыватель и не станет хоть немного человеком. Причина внутри и состоит из мелочей нравственности. Отказаться от искушения гораздо труднее, чем сделать над собой волевое усилие для преодоления чего-либо (хотя для многих и это работа).
А праведный гнев по-поводу несправедливости вызван, как правило, завистью (подчинена территориальному инстинкту).
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Ничего не изменится НИКОГДА
Обыватель не изменится НИКОГДА
В каждом классе в каждой школе стремятся к ЗНАНИЮ пару чел.
Остальные потом повзрослеют.
Таким со времен древнего Рима надо только ” Хлеба и зрелищь” побольше и ДАРОМ
И их будут ПОЛЬЗОВАТЬ все кому не лень.
Можно утихомирить,можно разогнать,можно расстрелять,можно отправить по квартирам ПАТРУЛИ “комиссаров в пыльных шлемах”
ВМЕНЯЕМАЯ ВЛАСТЬ дает идиотам вдоволь напрыгаться но так чтоб ОБЩЕСТВО не пострадало.
Но если власть НАЗНАЧЕНА страну уничтожить то будет как в 17г или на Украине или в Сирии СЕГОДНЯ.
А все ВОПЛИ хомячков это пустые звуки.
Это вопли сусликов на чьих землях СЛОНЫ затеяли драку.
Это ” наша земля” кричат суслики.
Где справедливость.
А слоны их давят не замечая
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Так.
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Навальный подозрительно похож на генсека из **Обратной стороны Луны 2**, а Медведев на Николая II. Как-то так. Матрица?
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В нашей стране все делается для человека. Иногда этого человека показывают по телевизору. А вообще-то, по моему, париться не надо, потому что цель такой информации- выдоить для НИХ эмоции. В данном случае в виде возмущения.
**Возмущение упругой среды — это любое отклонение частиц этой среды от своего положения равновесия**(С).
**На планете Земля нельзя ничего украсть- можно только переместить из одного места в другое**(С)
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это во Всех странах так.
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все бы ничего, только никто Блюхера не пытал, цитирую протокол вскрытия после смерти:«Вскрытие произведено 10 ноября 1938 г. судмедэкспертом Семеновским и военным врачом 2 ранга т. Смолтуевым А.Л. в присутствии ст. лейтенантов ГУГБ т. Иванова и т. Миронова и мл. лейтенанта ГУГБ т. Головлева…
Труп мужчины на вид около 50 лет, правильного сложения, хорошего питания… На спине и боках, на голове и лице ничего не обнаружено… Кожа и кости черепа всюду целы,кровоподтеков нет… Органы шеи целы, кровоподтеков нет… Грудина и ребра целы, кровоподтеков в грудных мышцах нет…
Заключение:
Смерть наступила внезапно от болезненных причин: от закупорки легочной артерии тромбом, образовавшимся в венах таза. Тромб этот образовался в результате недостаточной деятельности сердца на почве общего атеросклероза…»
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Ничего особо не изменится как был Медведев, так и останется. Максимум поступят как с Сердюковым. У власти сейчас все такие. Весь капитал, который существует у крупного бизнеса – это разграбленное имущество государства. Начав судить кого-то одного, потребуется судить и остальных, а это наверху никому не нужно.
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А. Благин, прав! Стране срочно нужен Сталин, а не Путин со своими друзьями жидами!
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Антон, вы Овального поддерживаете???
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Конечно! Вы текст статьи читали? Или только заголовок?!
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Вот вам фотография самых первых пяти маршалов Советского Союза, большая часть которых перед самой Великой Отечественной войной была репрессирована, потому как раскрылось их предательство и связи с нацистами либо с троцкистами
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Как так?
Все кругом враги народа коме Джугашвили?
А потом все те кто выявил предателей сами стали предателями
Ежов стрельнул Ягоду,Берия Ежова,Берию Хрущев.
Да и Сталина сделали “врагом народа”.
Не кажется что как-то это не нормально когда все друг друга убивают.
СТРАНЕ от этого не лучше.
И потому в 1941 “Непобедимая и легендарная” странно воевала
и многие другие несуразности.
А ведь ВСЕ БЫЛО НАРОДНОЕ
КРАСОТА
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так всё и было. Если бы не репрессии, СССР бы не было в 1941м, глобализм бы победил ещё тогда, и планету бы сожгли. Сталинские репрессии подарили этой планете ещё полвека.
Репрессии ругают те, кто ненавидит трампа Путина и вообще – белых людей.
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А зачем???????? был о вас лучшего мнения…
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страна даунов.. что прибалтика забита танками, вертолётами НАТО и фу-35 им неинтересно!!!
им попрыгать захотелось!!!
http://tass.ru/armiya-i-opk/4131610
“Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал Виктор Познихир изложил два сценария, по которым система противорактеной обороны (ПРО) США сможет перехватывать российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).
Он сообщил, что возможности огневых средств системы ПРО США включают около 30 противоракет GBI, 130 противоракет Standard 3, 150 противоракет комплексов THAAD, развернутых на территории США, а также в составе Европейского и Азиатско-Тихоокеанского региональных сегментов ПРО. Определенное число противоракет, по словам генерала, развернуто на кораблях союзников США. К 2022 году, как заявляют в Вашингтоне, количество противоракет системы ПРО составит более 1000 единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских МБР и баллистических ракетах подводных лодок.
“Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО”, – сказал Познихир на совместном российско-китайском брифинге по противоракетной обороне на Конференции по разоружению.
Он отметил, что по заключениям российских специалистов, противоракеты Standard 3 модификации 2А, развертывание которых предполагается с 2018 года, будут способны перехватывать стратегические баллистические ракеты не только на среднем и конечном, но и на восходящем участке траектории полета ракет. “В этом случае противоракеты смогут поражать российские и китайские баллистические ракеты до момента разведения боевых блоков, – пояснил генерал.
Первый сценарий
Первый сценарий, рассмотренный российскими специалистами, демонстрирует перехват корабельным комплексом ПРО, находящимся в Балтийском море, межконтинентальной баллистической ракеты, стартовавшей с Европейской части России……..
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/armiya-i-opk/4131610
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