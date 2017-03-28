Иногда случается нечто из ряда вон выходящее, что вводит служивых людей в ступор!

Вот смотрю я сейчас по телевизору художественный сериал про жизнь и шпионскую деятельность Мата Хари, про то, как в годы Первой мировой войны русские убивали немцев, а немцы убивали русских, и понимаю, (причём прозрение приходит, словно пелена с глаз падает), что любая война между народами лишь тогда начинается, когда животное начало в человеке берёт верх над божественным. При этом человек не просто звереет, становится подлым, коварным, но ещё и тупеет. Разум у него отключается, лишь хитрый ум остаётся да инстинкты.

А во время боя сознание солдата и вовсе сужается до различения "свой-чужой" по одежде или символике. Если, к примеру, наш человек видит на крыльях самолётов звёзды — значит это "Красная Армия", т.е. свои, а если кресты — значит это немцы, т.е. чужие, и нужно по ним стрелять. Вот так всё просто и примитивно! Чтобы убить человека иногда достаточно увидеть на нём "чужой" отличительный знак!

Нечто подобное наблюдается и в мирное время, я имею ввиду "эффект сужения человеческого сознания до уровня различения" при выполнении служивыми людьми особых государственных заданий.

Этим вечером меня буквально шокировала вот эта фотография, опубликованная в Интернете, на которую я случайно наткнулся. Снято было совсем недавно, 26 марта 2017 года, где-то в России.

На фото отчётливо видно, что полицейские в замешательстве. У них инструкция — незаконные митинги разгонять, а все плакаты с лозунгами отбирать. А тут такая хрень у мужика на шее: плакат с надписью "Человек это звучит гордо!" И не понятно, отбирать этот плакат или нет?! Слова то вроде бы правильные, но может быть в них есть скрытый подтекст?! А может быть этот мужик хочет всем своим видом и этим плакатом показать, что он ощущает себя в России как раб?! И намекает всем, что ему не дают ощущать себя в России человеком?! Вообщем, служивым есть отчего впасть в ступор...

В этот день как раз происходили в разных городах Российской Федерации массовые демонстрации, в ходе которых тысячи граждан решили воспользоваться своим правом на "непосредственное выражение власти народа", прописанным в Конституции РФ (статья 3, глава 1), и выразить своё неудовольствие и возмущение государственной власти, которую они же избирали на прошлых выборах.

Возмущение у этих многих тысяч российских граждан возникло после просмотра в Интернете фильма "ОН ВАМ НЕ ДИМОН", снятого командой Алексея Навального, который возглавляет "Фонд борьбы с коррупцией".

Этот фильм на данный момент посмотрело уже 13,5 миллионов российских граждан, и у многих теперь есть вопросы и к Правительству Российской Федерации, и к Президенту России Владимиру Путину.

Если Алексей Навальный и его команда, занимавшаяся сбором компромата на Д.А.Медведева, нагло оболгали его с целью возмутить народ и устроить в России нечто вроде украинского майдана аккурат к 100-летию революции 1917 года, то власть обязана незамедлительно выступить с опровержением буквально по каждому эпизоду, показанному в фильме, и затем сурово наказать смутьянов. А если всё то, о чём рассказал в этом фильме "Фонд борьбы с коррупцией", есть правда, то тут уже лично Президент России должен свою власть употребить, чтобы начался следственный, а затем и судебный процесс над всеми чиновниками-коррупционерами и лично Д.А.Медведевым, у которого по самым скромным подсчётам Алексея Навального недвижимости оказалось на десятки миллиардов рублей!

Причём никакого третьего варианта, кроме этих двух, тут быть не может!

Однако, пока власть молчит!

Похоже, что Путин сам ещё пребывает в ступоре от этих открывшихся вдруг фактов и от этой ситуации, как эти полицейские с фотографии, посланные разгонять уличных демонстрантов и вдруг увидевшие на шее у мужика плакат с надписью: "Человек это звучит гордо!"

Вот что тут делать?!

28 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин

С миру по нитке! Комментарии читателей:

Аlvacar: проходили уже. Много раз. Очень много раз. Если люди вышли на улицы — значит, это оплачено. Конечно, не напрямую платили всем тем, кто поверил. Оплачено тем, кто заставил поверить, а платили те, кому надо, чтобы поверили. Включайте СОБСТВЕННЫЕ мозги, люди! Им НУЖНА война в России, на Украине, вообще везде, они без этого не выживут. И они пойдут на всё, чтобы выжить

AntonBlagin: ваша логика тоже понятна, она из того же психоряда, суженного до различения "свой-чужой". То есть, по вашему, те люди, которые вышли на улицу, — это "враги народа", а те люди, которые остались сидеть по домам, посмотрев фильм Навального с серией возмутительных фактов, — это честные граждане, истинные патриоты России.

Грустно, когда граждане так рассуждают! Так мы никогда коррупцию в России не искореним!

И не надо сейчас про то, мол, "когда идёт война Запада против России, надо не о коррупции вести речь, а думать всем, как отразить агрессию Запада". Мол, все эти проблемы "раздуваются в России с единственной целью — ослабить существующую власть, свергнуть её, как свергли власть Януковича на Украине, и установить ещё худший режим и уже полностью проамериканский".

Берите пример со Сталина, если уж так дело обстоит!

Вот вам фотография самых первых пяти маршалов Советского Союза, большая часть которых перед самой Великой Отечественной войной была репрессирована, потому как раскрылось их предательство и связи с нацистами либо с троцкистами:

Слева направо сидят: Тухачевский (расстрелян), далее — Ворошилов, крайний справа — Егоров (расстрелян); стоят: Будённый и Блюхер (арестован, умер в Лефортовской тюрьме от пыток).

Сталин ослабил тем самым обороноспособность "Красной Армии"?

Или наоборот он её усилил?

Понятно, что военачальники-предатели столь высокого ранга могли уже одними своими приказами или наоборот своим преступным бездействием помочь нацистам одержать лёгкую победу над СССР.

Вот и сейчас, коль у нас аналогичная ситуация, борьбу с чиновниками-коррупционерами надо вести столь же решительно, приравнивая их к изменникам Родины!

Alex Klimanski: а что тут спорить, ведь понятно, что коррупция - это основа существующего строя! И ничто кроме коррупции не удержит этот строй на плаву.

Аltai0656: отсюда вывод: чтобы сохранить строй, который держится на коррупции, надо только имитировать борьбу с этим явлением, что власть и делает.

Pavel Guriev: долго имитировать не получится, чисто экономически, каждый уже чувствует на своей шкуре, что не ладно с экономикой, на латание дыр уже средств не хватает! Понятно, что и Крым поглотил много средств, и Сирия, Донбасс, но как без этого? Положение действительно пред фронтовое, но тогда и внутренняя мобилизация должна быть.

Виталий Чумаков: вот поэтому власть, если она желает сохранить государственность России, должна сама дать бой оголтелым коррупционерам высшего (маршальско-министерского уровня) для очистки самой себя, как первый шаг противодействия агрессии Запада. И тут я полностью на стороне писателя Антона Благина. Но нельзя допустить, чтобы решение проблемы коррупции было отдано на откуп манипулируемой Западом российской митинговой охлократии!

Pavel Guriev: Если и дальше бездействовать, то можно дойти до известного состояния, когда верхи не могут, а низы не хотят. Аресты отдельных чиновников - это выстрелы по воробьям, но хоть это появилось, прогресс налицо, но этого уже мало. Смена курса - вот задача, а это своего рода переворот сверху, а не по - навальному, как на Украине, рискованное предприятие, да ещё при таком окружении. Мы многого не знаем, есть ли единая команда, способная воплотить в жизнь замыслы, и есть ли эти стратегические замыслы? А то получится как говорил Зазнобин про Рохлина, спросив его, что дальше, и получив ответ, что надо свалить эту власть, а дальше будем смотреть по ходу дела, а это украинский вариант.

Iv_sirin: ясно, что Медведева Путину навязали. А мог бы быть и Иванов. Даже не знаю, что лучше.