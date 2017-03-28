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Евгений Спицын об истории цветных «революций»

13:32. 28 марта 2017 Просмотров - 116 Один комментарий Опубликовал:

Историк Евгений Спицын в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Под революцией мы понимаем события, которые носят фундаментальный характер. Я имею ввиду события Французской революции, Октябрьской революции и так далее. Цветные же «революции» — это классические формы организации антиправительственных выступлений, мятежей», — отметил Евгений Спицын.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Источник: news-front.info

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