Евгений Спицын об истории цветных «революций»
Историк Евгений Спицын в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Под революцией мы понимаем события, которые носят фундаментальный характер. Я имею ввиду события Французской революции, Октябрьской революции и так далее. Цветные же «революции» — это классические формы организации антиправительственных выступлений, мятежей», — отметил Евгений Спицын.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Источник: news-front.info
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