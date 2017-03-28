В Третьяковской галерее в Москве и Русском музее Санкт-Петербурга экспонируются две картины удивительного русского художника, "царя леса" – Ивана Ивановича Шишкина. Это "Уголок заросшего сада. Сныть-трава" и "Сныть-трава. Парголово. Этюд". Советуем читателям задержаться возле этих полотен. Вам покажется, будто белоснежное облако спустилось на землю. Буйно, бесшабашно, весело цветет сныть.

"Сныть-трава. Парголово" Этюд. 1884г. Холст на картоне, масло. И.И.Шишкин

Скорее всего слово "сныть" произошло от слова "снедь" – "вкусная еда", "пища". Из семи ее видов наибольшее значение имеет сныть обыкновенная – Aegopodium podagratia, видовое название которой говорит о целебном применении растения при подагре и ревматизме. Сныть обыкновенная встречается в Европе, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири. Цветет она в конце июня – июле, плодоносит в августе. По высокому содержанию витаминов, микроэлементов и других полезных веществ сныть может быть причислена к наиболее полезному дикорастущему пищевому растению на земле.

Дожить бы до сныти!

В старину, выскребая по сусекам остатки зерна, женщины повторяли, как молитву: "Дожить бы до сныти". А мы проклинаем сныть, заполонившую сады и огороды. За что так любили сныть? Да хотя бы за то, что из ее молодых сочных листьев, черешков и побегов могли после долгой зимы сварить вкусные щи. Сныть квасили и солили впрок, сушили, ею сдабривали блюда. Современные повара для того, чтобы придать блюдам пикантный вкус и аромат, добавляют растение в закуски, а тушеную и маринованную сныть подают на гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Вряд ли знали о полезных свойствах сныти наши предки, но от весеннего авитаминоза и цинги спасались с ее помощью.

Сегодня уже известно, что пищевые и целебные свойства растения, почему-то причисленного к разряду сорняков, обусловлены содержанием белков, холина, углеводов, витамина С, бетаситостерина, кофейной и хлорогеновой кислот, эфирного масла, солей калия, магния, железа, меди, марганца, бора и титана, ферментов и фитонцидов, целый ряд флавоноидов, укрепляющих стенки сосудов.

В народной медицине и кулинарии используется сныть обыкновенная, тот самый многолетник из семейства зонтичных, что агрессивно оккупирует дачные участки, пробивается в огороды, заполняет сельские угодья, разрастаясь с помощью ползучего корневища. В средней полосе России сныть называют дедельник, снитка, шнит, дяглица.

Листья у сныти зеленые, на длинных черешках с крупными, продолговато-яйцевидными, заостренными листочками. В июне-июле растение выбрасывает цветочную стрелку высотой до 100 см. Мелкие белые цветки собраны в сложные зонтики. Сныть любит солнце, в тенистых местах она может не цвести годами.

Как противовоспалительное, общеукрепляющее, мягчительное, диуретическое, ранозаживляющее, обезболивающее, жаропонижающее и противоаллергическое средство традиционно используют листья сныти в свежем и высушенном виде. При ревматизме, артрите, подагре, желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях почек, мочевого пузыря и дыхательных путей, при цинге и нехватке витамина С врачи-гомеопаты рекомендуют водный настой листьев этого растения.

С лечебными целями используют корень, листья, траву, сок сныти. Для этого надземную часть растения собирают в период цветения (июнь-июль), а корни – поздней осенью. Делать заготовки лучше на своем участке, на лесной поляне. Сушат лекарственное сырье в тени, подвесив на шпагате неплотно нанизанные листья. Если вы сушите листья в помещении, то необходим постоянный приток свежего воздуха. Правильно засушенные листья сныти упаковывают в бумажные пакеты, хранят в сухом прохладном месте до 2 лет.

В народной практике применяют свежие листья сныти. Например, на пролежни, раны, порезы и кожные воспаления накладывают марлевые повязки с измельченными свежими листьями сныти. В Абхазии соком свежих листьев сныти лечат даже рожистые воспаления и экссудативный диатез.Прием сныти в пищу усиливает очистительную функцию печени.

Лекарственные формы

• Настой: 2 ст. ложки измельченной свежей травы (или 1 ст. ложка сушеной) заливают 1 стаканом кипятка, укутывают полотенцем и настаивают до охлаждения. Принимают за 20 минут до еды три раза в день по трети стакана. Настой улучшает работу желудочно-кишечного тракта, устраняет воспалительные процессы в организме, обладает мочегонным, сахаропонижающим и обезболивающим действием. Его можно использовать для накладывания марлевых повязок на раневые поверхности.

• Сок: срезать растение утром, измельчить, пропустить через мясорубку, отжать сок. Перед употреблением развести кипяченой водой, кефиром или простоквашей в 2-3 раза больше объема сока. В лечебных целях первые семь дней пить не более 2 ст. ложек сока, разведенных в половине стакана жидкости. Каждую неделю добавлять по 1 ст. ложке сока. Общее его количество не должно превышать 5 ст. ложек в день.

• Настойка корней: моя бабушка лечила ей свои больные суставы. Ранней весной или осенью она выкапывала корни сныти, тщательно их промывала, рубила ножом, плотно укладывала доверху в трехлитровую банку и заливала водкой по самое горлышко. Банку ставила под кровать на месяц, затем процеживала и каждый день на ночь растирала больные ноги. Эта настойка хорошо помогает при подагре, полиартрите, радикулите, растяжении связок, люмбаго и миозитах. Но если под рукой нет готовой настойки, не расстраивайтесь, помогут и компрессы из кашицы свежих листьев сныти.

Сныть окажет добрую услугу при авитаминозе, незаменима она и в диетическом питании. Известен тот факт, что великий праведник, ныне канонизированный святой Серафим Саровский питался снытью в течение двух лет (летом – свежей, зимой – сушеной, предварительно размочив), не съев ни крошки хлеба.

В пищу лучше использовать совсем молодые листья и побеги, пока они еще желтовато-зеленые и как бы "прозрачные". Перед употреблением в сыром виде листья сныти кипятить 1-2 минуты. Растение можно добавлять в любые закуски, первые и вторые блюда. Оно не только не испортит их, но обогатит витаминами, микроэлементами и другими полезными биологически активными веществами, придаст пикантный вкус.

Салат из сныти: на 150 г сныти – 25 г хрена, 20 г сметаны или 30-40 г кефира. Молодые листья сныти прокипятить в воде 1-2 минуты, измельчить ножом, добавить тертый хрен, соль, перемешать и заправить сметаной или кефиром.

Щи из сныти: на 1 л мясного бульона – по одной небольшой моркови, картофелине, луковице, 1 яйцо, по 5-6 листьев сныти, щавеля и крапивы, сметана по вкусу. Картофель и морковь нашинковать и варить до мягкости в подсоленном бульоне. Сныть и крапиву ошпарить кипятком, нашинковать, добавить в бульон, затем положить туда порезанный щавель и обжаренный на масле мелко нарезанный лук. Варить 2-3 минуты, затем снять с огня. Влить взбитое яйцо, разлить по тарелкам и заправить сметаной.

Суп картофельный: на 1 л сваренного картофельного супа – 100 г зелени сныти, сметана по вкусу. В готовый суп добавить мелко нашинкованную сныть, варить 5-6 минут, разлить по тарелкам и заправить сметаной.

Суп с овсяными хлопьями: на 1 л воды – 200 г овсяных хлопьев, 100 г сныти, соль и перец по вкусу, 1 ч. ложка сливочного масла. Хлопья залить водой, посолить и варить до полуготовности. Добавить измельченные листья сныти и варить до готовности. Заправить перцем и маслом.

Тушеное мясо со снытью: на 100 г говядины – 25 г щавеля, 100 г сныти, 10 г репчатого лука, растительное масло, мука пшеничная, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Мясо нарезать кусочками, заправить солью и перцем, обвалять в муке и обжарить вместе с нарезанным луком на растительном масле. Сложить в кастрюлю и тушить 1 час. За 15 минут до готовности добавить порезанные сныть, щавель, перец и лавровый лист.

Икра из сныти: на 500 г сныти – 2 ст. ложки соли. Сныть тщательно промыть, обсушить на полотенце, мелко порезать, пересыпать солью, тщательно перемешать и плотно набить стерильную банку так, чтобы выступил сок, закрыть крышкой и хранить в холодильнике. Использовать для заправки супов и мясных блюд в зимнее время.

Приправа с тмином: на 100 г сухих листьев сныти – 100 г сухих семян тмина. Все тщательно измельчить, перемешать. Хранить в темном прохладном месте в стеклянной банке. Использовать для заправки блюд. Так же можно приготовить приправу для вторых блюд из равной смеси сушеной сныти и ягод можжевельника.

Надежда Стогова, травница. Калужская область, Вестник ЗОЖ №12 2005 Зеленая аптека. Сныть обыкновенная. «Вкусная еда» и целебная травка, хотя и обыкновенный сорняк

Еще несколько рецептов с использованием сныти. Из архивов Вестника ЗОЖ:

• При подагре, ревматизме, для выведения радионуклидов из организма поможет настой: 3 ч. ложки измельченной травы сныти настаивать в 400 мл кипятка, процедить, принимать по 1/2 стакана 4 раза в день до еды.

• От отеков под глазами – нарвать горсть сныти, 15 листьев подорожника, все порезать и кипятить в 1,5 л воды в течение 10 минут. Настаивать 1 час, затем перелить в бутылки и поставить в холодильник. Пить вместо чая по 2-3 стакана в день.

• Для быстрого срастания костей при переломах рекомендуется ежедневное употребление свежей сныти в салатах, так как она является прекрасным поставщиком железа и витамина С. Отварить сныть в течение 2-3 минут, слить воду, выложить оставшуюся массу на сковородку с маслом и предварительно порезанным луком, обжарить, посыпать сыром.

• Герпес от простуды, проявляющийся в виде пузырей, перестанет беспокоить, если ежедневно съедать по нескольку листочков сныти, предварительно хорошенько их промыв.

Кулинарные рецепты:

• Чтобы заготовить сныть впрок на зиму, промойте ее, мелко порежьте, пересыпьте солью и перетрите до появления сока. Утрамбуйте в банку, стерилизуйте в течение 20 минут, затем закрутите крышкой. Добавляйте в первые и вторые блюда по нескольку ложек.

• Приправа для борща готовится следующим образом. Берем 500 г сныти, 500 г зеленого лука, 250 г укропа, 80-100 г соли. Все перетираем, чтобы выделился сок. Помещаем в пол-литровые банки и стерилизуем 25 минут. Закрываем крышкой, ставим в холодильник.

http://3rm.info/publications/52238-dozhit-by-do-snyti.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru