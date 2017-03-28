Деньги завладели людьми. Империя финансов
18:14. 28 марта 2017 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал: Neils
На смену большим империям в XX веке пришла новая большая сила – империя финансов. Так считают специалисты. По их мнению, сейчас настала эпоха, в которой деньги окончательно завладели людьми. В какой части мира расплачивались огромными валунами, что сделала для российской финансовой системы императрица Екатерина II и почему все люди в мире сегодня кому-то должны?
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” Раньше люди были как Боги, все имели Золотой Нимб над головой и обладали сверхспособностями.
Адаму и Еве открыли дверь в комнату, на столе в которой стоял горшок с золотом и они вошли.
Изменения произошли у всех сразу.
В верхней части позвоночного столба образовался выступ. Человек утратил свои сверхспособности.
Дверь ещё не закрыта, можно выйти, но времени осталось очень мало. ”
( сказано в 1994г. )
Запретный плод. Золотой телец. Принятие денежной системы. Приоритет материальных ценностей над духовными.
При получении электронных документов и вживлении чипа ” дверь ” закроется навсегда.
“До тех пор Высшее будет далеко от людей, пока низшее будет владеть ими.”