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Деньги завладели людьми. Империя финансов

18:14. 28 марта 2017 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал:

На смену большим империям в XX веке пришла новая большая сила – империя финансов. Так считают специалисты. По их мнению, сейчас настала эпоха, в которой деньги окончательно завладели людьми. В какой части мира расплачивались огромными валунами, что сделала для российской финансовой системы императрица Екатерина II и почему все люди в мире сегодня кому-то должны?

Метки: финансовая система, экономика. деньги.
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Один комментарий»

  • 89 71
    Вячеслав 28 марта 2017 в 19:19 Ссылка Пометить
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    ” Раньше люди были как Боги, все имели Золотой Нимб над головой и обладали сверхспособностями.
    Адаму и Еве открыли дверь в комнату, на столе в которой стоял горшок с золотом и они вошли.
    Изменения произошли у всех сразу.
    В верхней части позвоночного столба образовался выступ. Человек утратил свои сверхспособности.
    Дверь ещё не закрыта, можно выйти, но времени осталось очень мало. ”
    ( сказано в 1994г. )

    Запретный плод. Золотой телец. Принятие денежной системы. Приоритет материальных ценностей над духовными.
    При получении электронных документов и вживлении чипа ” дверь ” закроется навсегда.

    “До тех пор Высшее будет далеко от людей, пока низшее будет владеть ими.”

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