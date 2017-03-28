Деньги завладели людьми. Империя финансов

На смену большим империям в XX веке пришла новая большая сила – империя финансов. Так считают специалисты. По их мнению, сейчас настала эпоха, в которой деньги окончательно завладели людьми. В какой части мира расплачивались огромными валунами, что сделала для российской финансовой системы императрица Екатерина II и почему все люди в мире сегодня кому-то должны?