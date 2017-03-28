Близость локтя

Никто, однако, не называет единственную реальную ошибку, систематически допускавшуюся при оценке ситуации на Украине не только Россией, но и Западом. Причём Запад ошибался чаще и глубже, чем Россия. В результате чего и сложилась ситуация, когда захватить Украину Запад сумел и теперь не знает, что с этим барахлом делать, как от него избавиться.И в России, и на Западе украинских руководителей считали (а некоторые до сих пор считают) вороватыми, наглыми, глупыми и хитрыми, но всё же политиками. Контрагенты Киева исходили из того, что местная элита реально озабочена проблемой государственного строительства. Поэтому все модели сотрудничества, которые предлагались Украине (от Таможенного союза, до соглашения об ассоциации с ЕС) предполагали, что в них будет вписываться некая государственная система.Москва, понимая, что ориентированная на российский рынок, зависимая от российских энергоносителей и включённая в единые технологические цепочки, украинская экономика самостоятельно существовать не сможет, предлагала серьёзные экономические и финансовые преференции, в обмен на экономическую интеграцию и политическую лояльность. Россия не собиралась содержать Украину. Просто восстановление замкнутого технологического цикла с участием украинских предприятий, позволило бы избежать расходов на создание аналогичных производственных мощностей в России, а также значительно сократить сроки модернизации промышленности и, кстати, перевооружения армии. Это как раз то, что на языке дипломатов называют взаимовыгодным сотрудничеством.Запад был в курсе иррациональных фобий украинских руководителей, искренне считавших, что в Москве все спят и видят, как бы отобрать у них Украину, а заодно и «честно» украденное имущество. Поэтому и предложения от Запада исходили иные. По примеру Прибалтики и Восточной Европы, Европа предлагала украинским элитам консервацию их политической власти в обмен на передачу национальной экономики под контроль ЕС. США, с начала 2000-х годов озабоченные возвращением на мировую арену самостоятельной России, готовы были предоставить украинским элитам военно-политический зонтик, в обмен на возможность использовать территорию Украины (в частности, Крым) для изменения стратегической обстановки на южном фланге в свою пользу.Поэтому, кстати, США пытались принять Украину в НАТО, а Европа, которой совсем не улыбалось оказаться в состоянии военной конфронтации с Россией из-за киевских неадекватов, заблокировала эту инициативу младшего Буша на Бухарестском саммите Альянса в 2008 году. В свою очередь, ЕС втащил Украину в ассоциацию, рассчитывая получить доступ к 45-миллионному рынку сбыта и полностью уничтожить местные предприятия, способные хотя бы потенциально в будущем стать конкурентами. Однако США, обойдя Европу на повороте и назначив своих ставленников, погрузили Украину в гражданскую войну, которую они хотели, но не смогли превратить в войну с Россией.Воюющая, стремительно обнищавшая Украина стала для ЕС не призом, но обузой. Европа несёт потери из-за санкций и контрсанкций. Вместо того, чтобы приобрести украинский рынок, ЕС потерял значительную долю рынка российского. В то же время, благосостояние населения на Украине упало так низко и так быстро, что особо увеличить поставки своих товаров на украинский рынок не выходит. Покупать некому.Почему так случилось? Ведь с другими же получалось? Россия, например, достаточно долго платила экономическими преференциями за политическую лояльность Белоруссии. В свою очередь, ЕС и США достаточно эффективно освоили Восточную Европу и Прибалтику, как в экономическом, так и в военно-политическом плане.Дело в том, что украинские элитарии никогда не являлись политиками. Они никогда не заботились о государстве и в принципе не понимали, зачем государство им надо. С их точки зрения, государство – забор вокруг территории, на ограбление которой они обладают эксклюзивным правом. Искусство же внешней политики заключается в том, чтобы добиться от окружающих стран бесплатной ресурсной поддержки. Поступающие из-за рубежа финансовые и экономические ресурсы можно разворовывать сразу. Политический ресурс необходимо конвертировать в деньги и также разворовать. Вот и всё нехитрое искусство управления Украиной, практикуемое её элитой.Все, кто пытался о чём-то с Украиной договариваться, считали, что если они что-то уступают Киеву, то и Киев должен что-то уступить им, а договоры должны выполняться. В Киеве же исходили из того, что если что-то удалось урвать, то это – законная добыча, а «долги, – как говорил Игорь Валерьевич Коломойский, – отдают только трусы».Потому-то европейцы и американцы (уже, кстати, обжигавшиеся на команде победителей первого майдана) к началу 2015 года с удивлением обнаружили, что назначенная ими на Украине власть озабочена только разворовыванием всего, включая западные кредиты, а также переделом уже поделенной собственности. Ничто другое их не волнует.Они даже войну ведут не для того, чтобы победить, а чтобы украсть. Ни одно действие, не предполагающее возможность украсть, украинской властью не будет произведено. Сложные системные действия невозможны априори, поскольку возможность украсть должна быть обеспечена всей цепочке исполнителей, от президента, до самого мелкого чиновника, от главнокомандующего, до последнего солдата. Никто, даже США не способны постоянно закачивать в эту систему достаточное для обеспечения её работы количество ресурсов.В результате киевский режим был оставлен наедине с собой. Возможно наивные западные политики полагали, что увидев, как их действия уничтожают саму украинскую государственность, киевские руководители спохватятся, возьмутся за ум и умерят свои аппетиты, сведя их к какой-то приемлемой норме. Но это уже было невозможно физически. Система достигла завершённости в начале правления Януковича. Она автоматически отбрасывала антисистемные (пытающиеся ограничить воровство) явления и стремилась к совершенству (когда можно будет украсть всё, что находится в пределах системы). Понятно, что в таком виде она неизбежно должна была самоуничтожиться. Внешнее воздействие, направленное на исправление системы, также было невозможно без её уничтожения.Поэтому как только Запад оставил Украину в одиночестве, борьба за власть в Киеве сразу же стала более важным и перспективным занятием, чем война в Донбассе. И эту войну Порошенко не мог не проиграть. По одной простой причине – он президент, то есть занимает пост, который вожделеют все, так как именно этот пост открывает неограниченные возможности для воровства. Поэтому практически любой украинский политик рвётся в президенты любой ценой – это требование системы.Против Порошенко уже в момент его прихода к власти оформился элитный консенсус. Положение президента стабилизировала внешняя поддержка. Для нынешней Украины это очень важный фактор. Без поддержки извне ни одна киевская власть (как бы она ни называлась, хоть нацистская, хоть коммунистическая, хоть олигархическая) не может удержаться политически. Главное же, что внутренний украинский ресурс разворован и уничтожен до такой степени, что даже существование воровской украинской системы возможно только за счёт притока ресурсов извне.Как только Порошенко утратил возможность обеспечивать приток внешнего ресурса и лишился политической поддержки Запада, он перестал быть легитимным президентом в глазах собственно украинской элиты.С этого момента его свержение откладывается только потому, что никто другой не может похвастаться политической поддержкой внешних сил и доступом к внешнему ресурсу. Петра Алексеевича терпят как местоблюстителя поскольку неясно, кто же способен обеспечить системе необходимую ей внешнюю поддержку, которая и станет для него источником легитимности.Раньше такого не бывало. Кто бы ни отправлялся на политическую помойку, Кравчук или Кучма, Ющенко или Янукович, элита всегда знала, кто избран новым получателем внешней поддержки и готова была ему присягнуть. А вся политическая борьба сводилась к поездкам в Вашингтон с предложениями «давать деньги мне, а не этому мерзавцу» или в Москву, с убедительной просьбой «дать хорошим пророссийским политикам денег больше, чем дают американцы плохим проамериканским».Большое счастье России, что у её руководства хватило ума не начать с американцами соревнование по покупке Украины. Если бы Вашингтон позволил себя победить в части закачивания миллиардов долларов в чёрную дыру, результат был бы даже более катастрофическим, чем в случае проигрыша. Сейчас бы, как американцы, имели бы абсолютно недееспособный воровской режим, ненавидимый населением, только выступающий под пророссийскими лозунгами.Украинская элита до сих пор не сообразила, что, её государство смогло-таки привести Россию, ЕС и США к консенсусу по крайней мере в одном вопросе: снять с довольствия систему разворовывания ресурсов решили все. Поэтому сколько ни мечется Тимошенко, сколько ни ведёт она тайные переговоры в Европе и США, никто не гарантирует ей никакой поддержки. То есть, Порошенко можете свергать и себя можете назначать, но денег нет.Яценюк, пытавшийся предложить себя в виде «нового лица» даже раньше Тимошенко, сошёл с дистанции почти сразу. Возможно, друзья из Госдепа посоветовали не напрягаться попусту.Видя хронические неудачи Юлии Владимировны, засуетились другие украинские политики. Логика у них простая. Если Порошенко не дают денег, значит, сигнализируют, что его надо свергать. Если Тимошенко не дают денег при таком раскладе, значит, не она избрана преемницей. Есть шанс предложить себя.И предлагают. Лёвочкин заговорил о модернизации своего партийного проекта, составленного из коллаборировавших регионалов, собираясь разбавить «технократа» Бойко «русофилом» Коновалюком. Ляшко наращивает требования в ходе переговоров с Порошенко о возвращении фракции Радикальной партии в коалицию и недавно стал намекать, что может и президентом поработать. Усилили медийную активность регионалы-эмигранты. Даже пущен слушок о возможности возвращения в большую политику Януковича, при котором «доллар был по 8».Всё это такие же предложения, ориентированные на внешних спонсоров, как предложение Тимошенко. Все на Украине прекрасно понимают – тот, кто получить внешнюю поддержку сможет немедленно выбросить Порошенко с Банковой и все ему присягнут.При этом активизация проектов, связанных с бывшими регионалами, свидетельствует о том, что украинская элита начинает подозревать, что Запад не временно занят другими проблемами, а навсегда бросил Киев. В таком случае придётся переориентироваться на Россию. Но для этого надо решить две проблемы:Во-первых, показать Москве потенциальное «договороспособное правительство», которое сразу согласится на всё, а врать и воровать начнёт как только власть получит и деньги пойдут.Во-вторых, как-то убедить Донбасс в том, что надо вновь поддержать своих бывших лидеров, в 2014 году предавших и перебежавших на сторону путчистов.Для реализации первой цели на авансцену начинают выдвигаться «радикальные русофилы» из числа политической обслуги беглых донецких олигархов. Они, «угнетаемые» нынешней властью, но «мужественно» продолжающие сидеть в чужом для них Киеве, должны продемонстрировать Москве наличие правильного политического тренда.Вторую проблему пытаются разрешить, запуская слух о возвращении Януковича.Игорь Валерьевич Коломойский, традиционно, как только у него возникали проблемы в его родном Днепропетровске (а там местный бизнес всё время плёл заговоры против слишком жадного Бени), распускал слух о том, что на днях Лазаренко возвращается в Днепропетровск из американской тюрьмы и намерен восстановить контроль над своим имуществом. В Днепропетровске не было практически ни одного уважаемого бизнесмена, который бы не поживился при разделе бизнес-империи арестованного в США Лазаренко. Все они панически боялись и ненавидели Павла Ивановича. Поэтому сразу бросались за помощью к Коломойскому – наиболее богатому и влиятельному из днепропетровских бизнесменов, который оказывался меньшим злом.Распуская слухи о «возвращении Януковича», киевские и московские экс-регионалы стремятся убедить Донбасс, который ненавидит президента-предателя и боится, что Россия попытается вернуть его в политику, что сами они меньшее зло. Если же им удастся выдавить из Донецка и Луганска слова поддержки, они тут же метнутся на Старую площадь рассказывать, что Донбасс за них, что они там всё контролируют. А уж как они всё контролируют в Киеве. И вообще «дайте денег и войска и мы всё решим».В общем, на Украине происходит медленное, но очень опасное изменение сознания элиты. Всё больше влиятельных групп и лидеров приходят к выводу о неготовности Запада дальше вкладываться в поддержание Украины. И все эти «евроинтеграторы» и «патриоты» постепенно поворачиваются лицом к последнему оставшемуся источнику благ – к Москве.Они готовы сменить риторику, развешать по балконам триколоры и даже пригласить в страну российские войска – должен же их кто-то охранять от народа и от ими же созданных и вооружённых нацистских банд. Только им необходимы «деньги вперёд». Они готовы приехать в Донецк и что-нибудь там возглавить, чтобы потом российские танки доставили их в Киев, в качестве «новой власти». Они готовы подождать в Киеве, когда их «освободят» и назначат править.Они не могут только одного – самостоятельно взять власть и подавить сопротивление нацистов. Власть и деньги им должна подарить Россия, взвалив заодно на себя финансирование нежизнеспособного режима. Ведь проблема Украины не в том, что воруют нацисты, а в том, что воруют все. Система не просто исчерпала все внутренние источники, при помощи которых поддерживалось её существование. Она уже и внешние исчерпала. Она не реформируема и должна рухнуть.Нет смысла делать «как было при Януковиче». При Януковиче страна «выбирала европейский путь» и в результате дошла до майдана. Подготовленные при Януковиче при пособничестве Партии регионов нацисты, выпущенные на улицу для его свержения, должны сыграть свою роль могильщиков породившей их системы. Пока ещё традиционные элиты удерживают их в относительном повиновении обещаниями, что сейчас Порошенко заменят и всё резко изменится в лучшую сторону. Но время идёт. Нового лидера не видно. Поддержка Запада кончилась. Денег нет. В конце концов, Тимошенко и Лёвочкин, Ляшко и Бойко, Садовый и Яценюк нужны украинским нацистам и просто вооружённым маргиналам не больше, чем Порошенко. Свою нужность они должны доказать доступом к ресурсам. А если доступа нет, то и без них обойтись можно. Более того, их даже выгодно будет убить вслед за Порошенко. Ведь их имущество тоже можно разделить между «героями АТО» и прочими «патриотами Украины», которые ещё с весны 2014 года, с разграбления поместий Януковича и Пшонки помнят сколько приятных и полезных вещей можно изъять у «врагов народа».Укусить собственный локоть сегодня представителям украинской элиты проще, чем получить внешнюю поддержку для гальванизации порочной системы именуемой украинским государством, но выполняющим функции не более чем банды. И те из киевских руководителей, бизнесменов и «властителей дум» вовремя поймут, что банкет закончен, имеют шанс спастись, удрав раньше, чем начнётся завершающий акт трагедии.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com