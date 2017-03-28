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Байкал Электроникс начал крупносерийное производство микропроцессоров

19:37. 28 марта 2017 Просмотров - 81 Один комментарий Опубликовал:

28 марта 2017 года АО «Байкал Электроникс» реализовало очередной этап проекта запуска промышленного производства отечественного высокопроизводительного энергоэффективного нанотехнологического центра «Т-НАНО», реализуемого при поддержке Фонда развития промышленности с третьего квартала 2015 года. Успешно и в плановом порядке проект вышел на фазу крупносерийного производства. Сегодня завершилось изготовление второй промышленной партии кремниевых пластин, на которых методами литографии и травления по технологии 28 нанометров нанесена интегральная микросхема процессора.

Следующие этапы производственного цикла включают в себя резку пластин на кристаллы, установку кристаллов на подложки, корпусирование процессора, а также несколько этапов тестирования. После реализации этих этапов очередная промышленная партия микропроцессоров — в количестве до 100 тысяч штук — будет доступна коммерческим заказчикам.

Михаил Махсон, генеральный директор АО «Байкал Электроникс», так прокомментировал реализацию очередного этапа проекта: «Высочайшая квалификация наших специалистов и поддержка партнёров позволила нам в соответствии с запланированным графиком выполнить проект запуска промышленного производства процессора „Байкал-Т1″, позволяющего создавать энергоэффективные современные решения для вычислительной техники и встроенных систем. Мы видим, что Baikal-Т1 востребован не только на российском рынке, но и за рубежом, так что достижение заявленных объёмов — вопрос времени и продуктивного взаимодействия с разработчиками конечных потребительских устройств, ODM-производителями и OEM-поставщиками».

Разработка процессора Baikal-T1, первой отечественной системы на кристалле с большим набором современных высокоскоростных интерфейсов, была реализована при деятельной поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано в рамках нанотехнологического центра «Т-НАНО» и Министерства промышленности и торговли РФ. Подготовка к серийному производству процессора потребовала от компании дополнительных вложений в объеме 778 млн рублей, из которых 500 млн рублей составил льготный заём Фонда развития промышленности. После старта промышленного производства серийная партия процессоров Baikal-T1 стала доступна для заказчиков в России и за рубежом осенью 2016 года. К 2020 году компания планирует выпустить и реализовать несколько миллионов штук процессоров. Основными потребителями Baikal-T1 являются производители телекоммуникационного оборудования (роутеры, IP-телефоны, накопители данных и т.д), вычислительной техники, оборудования для встраиваемых систем (промышленная автоматика, терминалы, автомобильные системы и т. д.). Объем потребления процессоров на этих рынках растет в пределах 7-15% в год.

Помимо коммерческих задач проект «Байкал Электроникс» при поддержке ФРП решает проблему технологической и информационной безопасности России: обеспечивает разработку, производство и поставку критически важных электронных компонентов, а также создание безопасных устройств на их базе.

Проект запуска промышленного производства отечественного высокопроизводительного энергоэффективного процессора Baikal-T1 стал лауреатом конкурса на присуждение премии за вклад в устойчивое социально-экономическое развитие России «Премия развития» в номинации «Лучший проект в отраслях промышленности». Церемония награждения победителей конкурса, в которой приняли участие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, прошла на Российском инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля 2017 года.

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Источник: www.kramola.info

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    Ъ 28 марта 2017 в 20:12 Ссылка Пометить
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    Дай Бог чтобы это не было что-то на подобии Роснано. Почитал тут форумы,где обсуждают продукцию Байкал электроникса профессионалы…Это чужие,лицензированные технологии.Этим разработкам более 10 лет.Они устарели даже не морально…Компания полностью финансируется государством,более никому продукция БЭ не интересна.Рабочий персонал-70 человек(всего,включая уборщицу).Задержки зарплат до 2 месяцев(отзывы бывших сотрудников).Я не нагоняю негатив,просто проверил информацию разносторонне.Пусть даже так,но надежда живет…может быть это начало чего-то хорошего.Но…пример роснано. Это слово изгоняет мой оптимизм напрочь.

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