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Аномальные места. Медведицкая гряда

14:47. 28 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Медведицкая гряда – сильнейшая геоактивная зона, цепь старых холмистых гор, высотой 200-380 м, находящихся в Волгоградской и Саратовской областях на расстоянии 15-18 километров от города Жирновска. Находится гряда на месте уникального тектонического разлома, и, может, поэтому считается одной из наиболее мощных и непредсказуемых в своем поведении аномальных зон России. Очевидцы утверждают, что там творятся невообразимые для нормального человека вещи — Медведицкая гряда как будто притягивает к себе шаровые молнии. Зафиксированы сотни фактов, когда шаровые молнии появлялись не только в грозу, но и в спокойную погоду, в любое время суток, без всяких видимых на то причин. Шаровые молнии здесь десятки часов летают по одному маршруту и выжигают дыры или причудливые спирали на попавшихся по пути деревьях.

Метки: аномальные зоны, медведицкая гряда
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