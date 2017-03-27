Зеленые легкие планеты: красивейшие леса

21 марта в мире отмечался Международный день лесов, посвящённый проблеме защиты зелёных лёгких планеты. Эта проблема является чрезвычайно актуальной, ведь каждый год на Земле исчезает более 13 миллионов гектаров леса. В нашей подборке 15 самых красивых лесов планеты.

Национальный парк Игуасу по обе стороны бразильско-аргентинской границы.

Тоннель любви: заброшенная железная дорога в лесу недалеко от города Карансебеш в Румынии.

Национальный парк Пик-Дистрикт в Пеннинских горах в Великобритании.

Храмовый комплекс Ангкор-Ват, поросший огромными баньяновыми деревьями, включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ангкор-Ват был построен в первой половине XII века во время правления короля Сурьявармана II.

Храмовый комплекс Ангкор-Ват, поросший огромными баньяновыми деревьями, включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ангкор-Ват был построен в первой половине XII века во время правления короля Сурьявармана II.

Национальный парк Цзючжайгоу в провинции Сычуань в Китае.

Ботанический сад Кёкенхоф в Лиссе в Нидерландах считается одним из самых красивых в мире.

Лес обезьян в Убуде на Бали.

Заповедник Сайпресс Гарденс в Южной Каролине, США. Здесь снималась знаменитая сцена кормления лебедей в фильме «Дневник памяти».

Лес Hallerbos в провинции Фламандский Брабант в Бельгии известен во всём мире весенним цветением гиацинтоидесов.

Озеро Каинды в Казахстане, образовавшееся в результате землетрясения в 1911 году, известно елями, которые вырастают прямо из воды.

Дождевые леса Амазонии – крупнейший тропический лес в мире, который является средой обитания для более 300 видов млекопитающих и выше 1800 видов птиц.

Дубовая аллея в Саванне, штат Джорджия, США.

Мост из корней деревьев над рекой в лесу в штате Мегхалая в Индии.

Уезд Синьюань Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая известен абрикосовой долиной, которая каждую весну зацветает белым и розовым цветом.





Источник: nashaplaneta.su