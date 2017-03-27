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За долги россиянам придется заплатить налог [2017, Система казнокрадов]

18:43. 27 марта 2017 Просмотров - 198 Один комментарий Опубликовал:

vidihai

Новостной сюжет «Центра Сулакшина». Уже сейчас Гос.Думой и правительством подготовлена вся правовая база для того, чтобы оставить вас за долги, к примеру за ЖКХ, без средств к существованию. Ростелеком пошел дальше, он предлагает брать налог за долги. Источник: http://rusrand.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Налоги - наша главная проблема! Степан Демура, Балашов, Соскин

nalogi

Документальный мини-ролик о налогах и о том что делают с бизнесом в России и Украине.
Наверное уже и для ребенка не секрет, что там где нет экономических свобод, там нет денег и богатого населения.
Там могут лишь быть казнокрады и бедность для народа.

Ролик создан для населения России, Украины и других стран, в которых такая же Ж**А!

В видео затронута система 5.10, но суть даже не в том как она называется или какие там налоги.
Главное это их значительное уменьшение.

Так что ребятки, смотрим, мотаем на ус и доносим мысль ко всем, о том, что политика не должна лезть в экономику!

Подробнее: https://vk.com/demuranews

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Один комментарий»

  • 7760 2864
    STARIK 27 марта 2017 в 22:00 Ссылка Пометить
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    Больше года я не посещаю сайты “Русвесна” и “Ютубе”, где видиоролики были переформатированы на какой-то американский видеокодек, и стали не доступны для просмотра.
    На данном сайте, происходит такой же, но постепенный, процесс. Там, где должен быть видиопоказ, выскакивает такая хренотень (@ Нравится). Не понятно, что мне должно нравится то, чего я не смог увидеть?
    Естественно, если и в дальнейшем я не смогу просматривать видеоматериалы, я покину этот сайт.

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