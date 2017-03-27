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Выборы президента Молдавии показали, что народ поддерживает сближение с РФ

08:18. 27 марта 2017 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

Выборы президента Молдавии показали, что народ поддерживает сближение с РФ

Выборы президента в Молдавии показали, что граждане этой страны поддерживают вектор на сближение с Россией.

Об этом заявила руководитель фракции Партии социалистов в парламенте республики Зинаида Гречаный на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным на полях мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ в Петербурге.

«Я всегда буду твердить: не удастся никому сломать вековые взаимоотношения между Россией и Молдовой. Это нужно сохранять для народов. И выборы президентские показали именно это, что народ поддерживает именно такой вектор сближения с Российской Федерацией. Дружить нужно со всеми», — сказала Гречаный.

Она выразила сожаление, что молдавский парламент принял решение не направлять официальную делегацию на мероприятия ПА ОДКБ. При этом Гречаный подчеркнула, что фракция социалистов приняла единогласное решение ехать и принимать участие в мероприятиях в составе четырех человек, пишет Интерфакс.

В свою очередь, Володин назвал разрушительным решение не принимать участие в мероприятиях ПА ОДКБ, в том числе и для самого молдавского парламента, «потому что люди настроены на дружбу, на выстраивание диалога, на разговор, на то, чтобы развивались внешнеэкономические связи, чтобы крепло партнерство, потому что люди хотят жить в мире, хотят, чтобы был конкретный результат от работы депутатов».

Он подчеркнул, что для России отношения с Молдавией являются очень важными.

«Наши главы государств приняли много решений, они должны быть законодательно оформлены. Мы должны создать эффективное законодательное поле. Тот, кто противостоит тем договоренностям, которые сейчас много значат и для Молдовы, учитывая, что это вопросы и экономического развития, они просто не думают о своей стране», — отметил Володин.

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, Европа, зинаида гречаный, лента новостей, молдавия, новости мира, Россия
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