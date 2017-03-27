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Волга от истока до Каспия. 1903

10:00. 27 марта 2017 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:
Фотографии городов и деревень начала 20 в, находящихся на берегах Волги

Часовня у истока реки Волги с видом деревни Волгино. к. XIX в. Тверская губерния, д. Волгино

2Часовня у истока реки Волги с видом деревни Волгино. к. XIX в. Тверская губерния, д. Волгино

Часовня у истока реки Волги. к. XIX в. Тверская губерния.

3Часовня у истока реки Волги. к. XIX в. Тверская губерния.


Общий вид часовни у деревни Волгино. к. XIX в. Тверская губерния, д. Волгино.

6Общий вид часовни у деревни Волгино. к. XIX в. Тверская губерния, д. Волгино.

Вид реки Волги со стороны д. Волгино. к. XIX в. Тверская губерния, д. Волгино.

9Вид реки Волги со стороны д. Волгино. к. XIX в. Тверская губерния, д. Волгино.

Вид реки Волги на четвертой версте, вид прудов. 1903 г. Тверская губерния.

17Вид реки Волги на четвертой версте, вид прудов. 1903 г. Тверская губерния.

Вид реки Волги на четвертой версте, вид прудов. 1903 г. Тверская губерния.

18Вид реки Волги на четвертой версте, вид прудов. 1903 г. Тверская губерния.

Общий вид третьего моста через реку Волгу. 1903 г. Тверская губерния.

24Общий вид третьего моста через реку Волгу. 1903 г. Тверская губерния.

Вид реки Волги и озера Волго. 1903 г. озеро Волго, Тверская губерния

25Вид реки Волги и озера Волго. 1903 г. озеро Волго, Тверская губерния

Второй пролет бейшлота на реке Волге. 1903 г. Тверская губерния, д. Хотошино

26Второй пролет бейшлота на реке Волге. 1903 г. Тверская губерния, д. Хотошино

Судоходство от бейшлота до города Твери. 1903 г. д. Хотошино, Тверская губерния

28Судоходство от бейшлота до города Твери. 1903 г. д. Хотошино, Тверская губерния

Паром на реке Волге у села Селижарова. 1903 г. Тверская губерния.

35Паром на реке Волге у села Селижарова. 1903 г. Тверская губерния.

Вид озера Селигер и Мирковского погоста. 1903 г. Тверская губерния

43Вид озера Селигер и Мирковского погоста. 1903 г. Тверская губерния

Ширковские рыболовы на озере Вселуг. 1903 г. Тверская губерния.

45Ширковские рыболовы на озере Вселуг. 1903 г. Тверская губерния.

Вид озера Селигер у д. Свапуще. 1903 г. Тверская губерния, д. Свапуще.

47Вид озера Селигер у д. Свапуще. 1903 г. Тверская губерния, д. Свапуще.

Общий вид д. Свируши и реки Волги. 1903 г. Тверская губерния.

49Общий вид д. Свируши и реки Волги. 1903 г. Тверская губерния.

Река Волга. Рыбацкие тони и шашковые снасти. 1903 г. Тверская губерния

66Река Волга. Рыбацкие тони и шашковые снасти. 1903 г. Тверская губерния

Паром через реку Волгу. 1903 г. Тверская губерния

69Паром через реку Волгу. 1903 г. Тверская губерния

Общий вид Знамеского женского монастыря. 1903 г. г. Осташков, Тверская губерния

77Общий вид Знамеского женского монастыря. 1903 г. г. Осташков, Тверская губерния

Общий вид рыночной площади. 1903 г. г. Осташков, Тверская губерния

78Общий вид рыночной площади. 1903 г. г. Осташков, Тверская губерния

Осташковские рыболовы. 1903 г. г. Осташков, Тверская губерния

86Осташковские рыболовы. 1903 г. г. Осташков, Тверская губерния

Общий вид Миллионной улицы. 1903 г. г. Тверь

102Общий вид Миллионной улицы. 1903 г. г. Тверь

Общий вид Отрочева мужского монастыря и слияния рек Волги и Тверцы. к. XIX в. г. Тверь

121Общий вид Отрочева мужского монастыря и слияния рек Волги и Тверцы. к. XIX в. г. Тверь

Общий вид Преображенского собора. 1903 г. г. Тверь

125Общий вид Преображенского собора. 1903 г. г. Тверь
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

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