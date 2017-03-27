Волга от истока до Каспия. 1903
10:00. 27 марта 2017 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Фотографии городов и деревень начала 20 в, находящихся на берегах Волги
Часовня у истока реки Волги с видом деревни Волгино. к. XIX в. Тверская губерния, д. Волгино
Часовня у истока реки Волги. к. XIX в. Тверская губерния.
Общий вид часовни у деревни Волгино. к. XIX в. Тверская губерния, д. Волгино.
Вид реки Волги со стороны д. Волгино. к. XIX в. Тверская губерния, д. Волгино.
Вид реки Волги на четвертой версте, вид прудов. 1903 г. Тверская губерния.
Вид реки Волги на четвертой версте, вид прудов. 1903 г. Тверская губерния.
Общий вид третьего моста через реку Волгу. 1903 г. Тверская губерния.
Вид реки Волги и озера Волго. 1903 г. озеро Волго, Тверская губерния
Второй пролет бейшлота на реке Волге. 1903 г. Тверская губерния, д. Хотошино
Судоходство от бейшлота до города Твери. 1903 г. д. Хотошино, Тверская губерния
Паром на реке Волге у села Селижарова. 1903 г. Тверская губерния.
Вид озера Селигер и Мирковского погоста. 1903 г. Тверская губерния
Ширковские рыболовы на озере Вселуг. 1903 г. Тверская губерния.
Вид озера Селигер у д. Свапуще. 1903 г. Тверская губерния, д. Свапуще.
Общий вид д. Свируши и реки Волги. 1903 г. Тверская губерния.
Река Волга. Рыбацкие тони и шашковые снасти. 1903 г. Тверская губерния
Паром через реку Волгу. 1903 г. Тверская губерния
Общий вид Знамеского женского монастыря. 1903 г. г. Осташков, Тверская губерния
Общий вид рыночной площади. 1903 г. г. Осташков, Тверская губерния
Осташковские рыболовы. 1903 г. г. Осташков, Тверская губерния
Общий вид Миллионной улицы. 1903 г. г. Тверь
Общий вид Отрочева мужского монастыря и слияния рек Волги и Тверцы. к. XIX в. г. Тверь
Общий вид Преображенского собора. 1903 г. г. Тверь
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Часовня у истока реки Волги с видом деревни Волгино. к. XIX в. Тверская губерния, д. Волгино
Часовня у истока реки Волги. к. XIX в. Тверская губерния.
Общий вид часовни у деревни Волгино. к. XIX в. Тверская губерния, д. Волгино.
Вид реки Волги со стороны д. Волгино. к. XIX в. Тверская губерния, д. Волгино.
Вид реки Волги на четвертой версте, вид прудов. 1903 г. Тверская губерния.
Вид реки Волги на четвертой версте, вид прудов. 1903 г. Тверская губерния.
Общий вид третьего моста через реку Волгу. 1903 г. Тверская губерния.
Вид реки Волги и озера Волго. 1903 г. озеро Волго, Тверская губерния
Второй пролет бейшлота на реке Волге. 1903 г. Тверская губерния, д. Хотошино
Судоходство от бейшлота до города Твери. 1903 г. д. Хотошино, Тверская губерния
Паром на реке Волге у села Селижарова. 1903 г. Тверская губерния.
Вид озера Селигер и Мирковского погоста. 1903 г. Тверская губерния
Ширковские рыболовы на озере Вселуг. 1903 г. Тверская губерния.
Вид озера Селигер у д. Свапуще. 1903 г. Тверская губерния, д. Свапуще.
Общий вид д. Свируши и реки Волги. 1903 г. Тверская губерния.
Река Волга. Рыбацкие тони и шашковые снасти. 1903 г. Тверская губерния
Паром через реку Волгу. 1903 г. Тверская губерния
Общий вид Знамеского женского монастыря. 1903 г. г. Осташков, Тверская губерния
Общий вид рыночной площади. 1903 г. г. Осташков, Тверская губерния
Осташковские рыболовы. 1903 г. г. Осташков, Тверская губерния
Общий вид Миллионной улицы. 1903 г. г. Тверь
Общий вид Отрочева мужского монастыря и слияния рек Волги и Тверцы. к. XIX в. г. Тверь
Общий вид Преображенского собора. 1903 г. г. Тверь
фото
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com