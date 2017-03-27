“У войны не женское лицо…”

Петрова Нина Павловна

Когда началась война с белофиннами, Нину Петрову не взяли в армию, хотя она весьма энергично настаивала на этом. Тогда она стала без отрыва от производства преподавать лечебную физкультуру, помогать восстанавливать здоровье раненым воинам, по - матерински ухаживала за ними.

22 июня 1941 года Нина Павловна Петрова смешалась с толпой добровольцев у райвоенкомата. Военкому она заявила:

- Я в совершенстве владею боевой винтовкой и личным оружием. Работала в госпитале, сдала нормы на значок "Готов к труду и обороне". Прошу немедленно направить меня на фронт.

- Но ваш возраст. Вам 48 лет..

- И всё - таки я могу быть полезна на фронте.

- У вас семья...

- Наша Родина в опасности !

Райвоенком задумался.

- На фронт мы отправить вас не можем...

Но через несколько дней худенькая, невысокого роста женщина с винтовкой в руках стояла в боевом строю дивизии народного ополчения Ленинграда. Готовой к любым испытаниям её сделали характер и спорт. Нина добровольно вступила в ряды 4-й дивизии народного ополчения Ленинграда, затем проходила службу в медсанбате. С ноября 1941 года находилась в рядах действующей армии, став снайпером 1-го стрелкового батальона 284-го полка 86-й Тартуской стрелковой дивизии.

В батальоне Н. П. Петрова прошла весь свой военный путь от рядового снайпера до старшины - командира отделения снайперов. Начался этот путь у стен Ленинграда, пролёг через Прибалтику, Восточную Пруссию, Польшу - до немецкого города Штеттин. Она метко разила врагов из своей снайперской винтовки. Ходила в атаку и в разведку. Учила снайперскому мастерству молодых воинов, воспитывала в них выдержку и самообладание.

Став снайпером, она уничтожала врагов метким огнём, многократно побеждала в поединках с вражескими снайперами. "Мама Нина" - так на фронте тепло звали солдаты снайпера Нину Павловну Петрову. Она была старше большинства из них, безусых мальчишек, годившихся ей в сыновья. Кто первый сказал ей - "мама" ? Может, солдат Нурлумбеков ?

Горячий и неровный характер мешал этому пареньку овладеть искусством меткой стрельбы, а она настойчиво, именно по - матерински твердила: "Будешь снайпером, я научу ". И добилась. После первых его успехов написала дочери в Ленинград: "Есть у нас такой парень, Нурлумбеков - молодчага, лучший мой ученик..."

Особенно отличилась Нина Павловна в период боёв в составе 2-го Белорусского фронта за город Эльбинг ( ныне Эльблонг, Польша ) в феврале 1945 года. В рядах атакующих шли старшина Петрова и её ученики снайперы. Когда продвижение батальона задерживали вражеские пулемёты, помогали снайперы. Несколько метких выстрелов и пулемёты замолкали. Наша пехота вновь устремлялась вперёд. В этих боях Нина Павловна истребила 32 фашиста, доведя свой личный счёт до 100 вражеских солдат и офицеров.

Беспощадная к врагам, Нина Павловна всегда оставалась доброй, обходительной и скромной во взаимоотношениях с товарищами, постоянно проявляла заботу о других. Очень тепло о ней говорит в своей книге воспоминаний "Поднятые по тревоге" генерал армии И. И. Федюнинский:

"Я знал её лично. Знакомство наше произошло следующим образом.

Как - то после боёв под Эльбингом я подписывал представления к правительственным наградам. Внимание привлёк наградной лист, заполненный на снайпера старшину Петрову, которая представлялась к ордену Славы 1-й степени. Вероятно, во всей Советской Армии ещё не было женщины кавалера ордена Славы всех трёх степеней. Но ещё больше поразило меня другое: в наградном листе указывалось, что Петровой 52 года. Я не хотел верить своим глазам. Неужели ей действительно больше 50-ти ?

Спрашиваю начальника штаба:

- Может, машинистка допустила опечатку ?

- Нет, товарищ командующий, всё правильно: Петрова уже не молодая.

- Ничего себе, не молодая ! Она, можно сказать, пожилая ! Вызовите её ко мне, надо познакомиться. Воюет - то она лучше иных молодых !

К вечеру Петрова прибыла. Она оказалась худенькой, седой, но ещё крепкой с виду женщиной, с простым, морщинистым, рябоватым лицом. На ней были изрядно засаленные ватные брюки и солдатская гимнастёрка, которую украшали два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны и два ордена Славы. Быстрые уверенные движения Петровой никак не соответствовали её возрасту: чувствовалось, что в молодости она была спортсменкой.

- Это верно, что вы уничтожили больше 100 гитлеровцев ? - спросил я.

Петрова подтвердила: да, на её счету 107 фашистов. Кроме того, она обучила снайперскому делу около 480 солдат.

- А как вы попали в армию ? Как стали снайпером ?

Вначале Петрова заметно смущалась, но потом разговорилась.

- На фронт пошла добровольно. Не хотели брать, но я настояла, - рассказывала Нина Павловна. - Я работала перед войной инструктором Осоавиахима в Ленинграде, была капитаном женской хоккейной команды, участвовала в 3-километровых заплывах, увлекалась лыжами, стрельбой, баскетболом.

Оказалось, что два сына и дочь Нины Павловны тоже на фронте. Сама она воюет с зимы 1941 года, всё время на передовой, но ни разу не была ранена.

- Знаете, товарищ генерал, если бы мне кто раньше сказал, что я в мои годы смогу так много ходить пешком с полной выкладкой, я бы не поверила ! Посчитала бы за шутку ! Но вот, оказывается, хожу и ничего. Здоровье у меня крепкое. Иной раз по нескольку дней приходится лежать в болоте, в грязи. И не болею. Вообще никогда не простужалась.

Сохранилось дисьмо Александра Шведова - однополчанина Нины Павловны Петровой. В июне 1945 года он писал её дочери: "Своей матерью вы можете гордиться... Мы с ней прошли от стен Ленинграда до центральной Германии... Она своим поведением вызывала всеобщее восхищение, её всегда видели впереди, она для меня и для всех была нашей боевой матерью... На днях ей должны были вручить орден Славы 1-й степени. Погибла наша Нина Павловна при выполнении боевого задания. Похоронена под городом Штеттином. Родина не забудет свою славную дочь".

За беспримерное мужество и отвагу, героизм и высокое воинское мастерство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года Н. П. Петрова посмертно награждена орденом Славы 1-й степени.

Родина помнит достойную дочь советского народа, мужественную, благородную ленинградку. На набережной Фонтанки, 7, в Доме обороны создан музей истории Осоавиахима - ДОСААФа Ленинграда. Почётное место в музее занимают материалы о бесстрашии и мужестве воспитанников Осоавиахима, прославивших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. В числе героев - кавалер орденов Славы всех 3-х степеней Нина Павловна Петрова.