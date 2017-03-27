У каких народов в годы Великой Отечественной было больше всего Героев СССР?
10:09. 27 марта 2017 Просмотров - 293 5 коммент. Опубликовал: brahman
В годы Великой Отечественной войны на фронте плечом к плечу воевали сыновья и дочери всех республик и всех народов СССР. У каждого народа на этой войне были свои герои.
Народы, у которых героев было больше всего
В годы Великой Отечественной войны Героями Советского Союза стали 7998 русских, 2021 украинец, 299 белорусов. Следующими по количеству героев идут татары – 161, евреи – 107, казахи – 96, грузины – 90, армяне – 89.
Другие народы
Ненамного отстали от грузин и армян узбеки – 67 героев, мордвинцы – 63, чуваши – 45, азербайджанцы – 43, башкиры – 38, осетины – 33. Далее идут марийцы, туркмены, литовцы, таджики, латыши, киргизы, коми, удмурты, давшие стране от 10 до 18 Героев Советского Союза. По 9 героев вышли из немецкого (речь, конечно же, о поволжских немцах) и эстонского народов, по 8 – из карелов, бурятов и монголов, калмыков, кабардинцев. Адыги дали стране 6 героев, абхазы – 4, якуты – 2, молдаване – тоже 2, тувинцы –1. И, наконец, представители репрессированных народов, таких как чеченцы и крымские татары, сражались не менее храбро, чем остальные. 5 чеченцев и 6 крымских татар были награждены званием Героев Советского Союза.
О «неудобных» национальностях
На бытовом уровне в СССР практически не было этнических конфликтов, все мирно жили бок о бок, и относились друг к другу если не по-братски, то по-добрососедски. Однако, на государственном уровне были периоды, когда некоторые народы считались «неправильными». Это, прежде всего, репрессированные народы, и евреи. Все, кто хоть немного интересуется вопросом крымских татар, знает имя Аметхана Султана, легендарного летчика-аса, дважды Героя Советского Союза. Подвиги совершили и представители чеченского народа. Как известно, в 1942 году был прекращен призыв на фронт жителей Чечено-Ингушской республики, но уже к концу лета этого года, когда фашисты вторглись на Северный Кавказ, было принято решение призывать на фронт добровольцев из числа чеченцев и ингушей. На призывные пункты явились 18,5 тысяч добровольцев. Они стояли насмерть на подступах к Сталинграду в составе отдельного Чечено-Ингушского полка.
О евреях нередко бытует мнение, что представители этого древнего народа способны, прежде всего, к интеллектуальной работе и к коммерции, а вояки из них так себе. И это неправда. 107 евреев стали в годы Великой Отечественной Героями Советского Союза. Огромна заслуга евреев, например, в организации партизанского движения в Одессе.
От «натуральных» чисел – к процентам
7998 русских стали в годы войны Героями Советского Союза. На первый взгляд, это число намного больше, чем 6 – именно столько Героев Советского Союза из адыгов. Однако, если посмотреть на процентное соотношение числа героев к численности населения, то получится совсем иная картина. Перепись 1939 года показала, что в стране живут 99 591520 русских. Адыгов – 88115. И получается, что процент героев на «душу населения» у маленького адыгейского народа даже несколько больше, чем у русских – 0,0068 против 0,0080. «Процент героизма» у украинцев составляет 0,0072, у белорусов – 0,0056, у узбеков 0,0013, у чеченцев – 0,0012 и так далее. Понятно, что само по себе число героев не может считаться исчерпывающей характеристикой национального духа, но вот соотношение числа героев и общей численности населения что-то да говорит о народе. Если ознакомиться с этой статистикой на примере народов СССР, то станет ясно – в годы войны каждый из наших народов внес свою долю в общую победу, и выделять кого-то было бы вопиющей несправедливостью.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Что же вы стыдливо обошли казахов, удельный вес которых выше всех, я не не против русских, но хочу, чтобы была историческая память, а героев у нас 103, постыдились бы погибших, в том числе моего деда.
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А где есть данные о количестве участвовавших в ВОВ казахов? Я не нашел, самому стало интересно, удельный вес хочется узнать… Он же, по твоим словам – выше всех????
Ссылочку пжлст.
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Автор не учитывает избирательность системы награждения, в которой больше уделялось внимания интернациональной составляющей, а иногда нацеленность на поддержание боевого духа малых народов, что само по себе правильно и было нужно.
Героизм русского Ивана тогда воспринимался как нечто объективное и не выходящим за рамки обычного, и потому, только супергероизм со стороны Ивана мог быть основанием для рассмотрения вопроса о награждении званием героя. Для некоторых малых народов само по-себе участие в боевых действиях в то время – уже было подвигом. Иногда наказанием.
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В “удельном” (процентном) подсчете тоже есть спорные моменты. Большая часть солдат-белорусов погибла летом-осенью 1941-го, тогда звезд особо никому не давали. Потом 3 года оккупации. А в целом статья краткая, но интересная.
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Воевали все. Но если в военной части было меньше сорока процентов русских, то эта часть считалась небоеспособной. Поэтому не в героях дело.
Настоящие герои, медалей и орденов не получили. В сорок первом сгинули. Ни имён ни фамилий. До сих пор отряды копателей выкапывают и пытаются восстановить кто и где. А за те бои не награждали. Но те первые бои, в неизвестности, в окружении, без связи и боеприпасов с одной винтовкой на троих дали ту самую возможность победить. Именно те, первые бои и надломили хребет оккупантам, а потом долго снились уже военнопленным.
У немцев в ходу была поговорка: Что солдат не видел войны, если не ходил в рукопашную с русскими и не слышал их него УРА!
Так что ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ ПАВШИМ ЗА НАШУ РОДИНУ!!!