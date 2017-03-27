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Турция разрешит россиянам въезжать по внутренним паспортам

20:02. 27 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Только задумайтесь, сколько лет Россия активно сотрудничает с Турцией в сфере туризма? Последние лет, наверное, десять эта страна является одним из любимых мест отдыха российских туристов.
 
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И что примечательно, за эти годы было предпринято немало мер, чтобы сделать отдых россиян еще более приятным и комфортным.. Это дешевые чартерные рейсы, туры по системе "всё включено", обслуживание банков без комиссии, использование русского языка в магазинах и ресторанах. Ну, а сами турки, кажется, давно уже выучили русский язык и общаются на нем, как на втором родном.
 
Стоит отметить, что на этом всё не ограничивается, Стамбул предлагает всё новые и новые идеи для развития отношений. К примеру, в прошлом году ходили слухи, что Турция планирует разрешить российским туристам расплачиваться национальной валютой - рублями. Сегодня же стало известно, что и вовсе страна готова принимать русских отдыхающих по внутренним паспортам - никакого загранника и виз. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями русской общины Антальи.
 
Турция понимает, как важно сотрудничать и развивать отношения с такой страной, как Россия - сильным игроком не только на Ближнем Востоке, но и на всей мировой арене. Турецкий политик Чавушоглу отмечает, что сейчас между странами продолжается нормализация отношений, а между президентами установились дружеские связи. Эти отношения вносят огромный вклад не только в региональное развитие, но и способствуют обеспечению перемирия в Сирии.
 
Метки: медународное сотрудничества, новости россии, россия сегодня, турция
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