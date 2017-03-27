Сводки от ополчения Новороссии 27 марта 2017

В Донецке повреждена школа из-за обстрела украинской армии

Школа и два дома получили повреждения в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка.

Об этом пишет РИА Новости Украина со ссылкой на администрации города.

«В ночь на 27 марта обстрелу со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины) подвергся Кировский район города. В поселке Старомихайловка — прямое попадание в крышу дома по улице Шевченко, 39. В соседнем доме повреждено остекление, двери», — говорится в сообщении.

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В ДНР рассказали о разрушениях после обстрелов ВСУ

Источник в Народной милиции ДНР рассказал о разрушениях в Донецкой Народной Республике после ночных обстрелов со стороны ВСУ:

— Ясиноватский район, с. Минеральное, ул. Ленина 30 — Повреждена кровля гаража на S 3м²

— Ясиноватский район, с. Минеральное, ул. Ленина 26 — Повреждена кровля дома на S 4м²

— Ясиноватский район, с. Минеральное, ул. Ленина 35 — Уничтожен деревянный сарай полностью, осколками посечены стены дома, повреждено остекление беседки.

— Ясиноватский район, с. Минеральное, ул. Ленина 29 — Повреждено остекление 2 оконных блоков дома.

— г. Ясиноватая, 2 путь восточного прибытия станции Ясиноватая. Повреждено остекление 4 стекол раздвижных дверей тамбура вагона № 09 электропоезда ЭД4М223, пробиты автоматические двери, диаметр повреждения около 20 см. Поезд находится на долгосрочном хранении на открытой территории

п.г.т. Старомихайловка

ул.Чапаева,78 «Старомихайловская школа Марьинского района». — Пуля пробила стекло на 2 этаже.

ул. Шевченко,39 — Прямое попадание в крышу дома

ул. Шевченко,41 — Повреждено остекление, разрушены двери

ул.Шевченко,38 — осколочное попадание в хоз.постройки.

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ВСУ более 60 раз нарушили перемирие в ДНР

Украинские силовики более 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минобороны ДНР.

«За прошедшие сутки ВС (вооруженные силы) Украины 63 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 18 населенных пунктов республики, по которым применялись тяжелая артиллерия, танки, минометы, а также вооружение БМП, БТРов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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ВСУ 14 раз нарушили перемирие в ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 14 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселка городского типа Фрунзе, сел Калиново, Логвиново, Лозовое, Смелое, Калиново-Борщеватое, Веселая Гора,

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, зенитных установок ЗУ-23-2, стрелкового оружия.

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ВСУ снова понесли потери в боях под Авдеевкой

В ходе позиционных боёв в районе Авдеевки смертельные ранения получили трое военнослужащих ВСУ. Штаб так называемой АТО признал потери, об этом сообщила пресс-служба. «По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта неподалеку от Авдеевки, погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении пресс-службы штаба «АТО». «В течение дня на различных направлениях по позициям наших войск применялась артиллерия калибра 152 мм и 122 мм, 122-мм переносной реактивный комплекс “Град-П”, минометы калибра 120 мм и 82 мм», — утверждают в штабе «АТО». Кроме того, ВСУ вчера понесли потери и под Краматорском, где разбился вертолёт Ми-2. В результате крушения погибли все находившиеся на борту: 3 члена экипажа и 2 пассажира. Читайте также: СРОЧНО: Вертолет ВСУ разбился на Донбассе (+ВИДЕО, ФОТО)

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ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР, уничтожены два дома

Киевские военные обстреляли поселок Молодежное, уничтожены два дома. Об этом ЛИЦ сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. «Около семи часов вечера киевские силовики, предположительно, из района Катериновки открыли огонь из артиллерии по поселку Молодежное, что рядом с Первомайском. В результате обстрелов пострадало несколько дачных домов, два из них сгорели практически полностью», — рассказал он. «По предварительной информации, огонь велся из орудий калибра 122 мм, жертв среди мирного населения нет», — отметил Марочко. Читайте также: СРОЧНО: Вертолет ВСУ разбился на Донбассе (+ВИДЕО, ФОТО)

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