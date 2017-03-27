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Сторонники Навального сорвали акцию в защиту детей

13:38. 27 марта 2017 Просмотров - 118 2 коммент. Опубликовал:

Источник: http://24krasnodar.ru/
Зачем оппозиционерам потребовалось сорвать детское мероприятие в Чистяковской роще Краснодара.

События 26 марта 2017 года в Краснодаре не стали неожиданностью, так как было очевидно, что целью тщательно срежиссированного скандала является привлечение внимания к уже подзабытой фигуре ранее судимого за хищения оппозиционера Навального.

Расчет был простой. Зная изначально, что 26 марта в Чистяковской роще будет проходить акция «100 причин жить», направленной против детских «групп смерти», штаб Навального подает в администрацию Краснодара заявку на проведение именно в этот день и в этом месте своей протестной акции.

Естественно администрация города отказала, чего и добивались оппозиционеры, начав раскручивать истерию в соцсетях о том, что власть не дает им слова.+

В связи с тем, что акцию в защиту детей в Чистяковской роще должны были освещать СМИ, оппозиционным лидерам просто необходимо было попасть туда и устроить скандал на камеру, что они успешно и сделали.

Хронология событий 26 марта 2017 года в Чистяковской роще следующая:

  • в 10:00 в парке начинается законная акция Молодой гвардии против детских суицидов «100 причин жить».
  • в 14:00 появляется сторонники Навального, которые разворачивают плакаты, выкрикивая лозунги, срывая проведение мероприятия по защите детей. Полиция требует прекратить нарушение общественного, порядка, появляется первый задержанный. Тут из толпы летит газовая граната, начинаются взрываться петарды. Детское мероприятие окончательно сорвано.
  • в районе 15:00 толпа оппозиционеров как по команде покидает Чистяковскую рощу, маршем идет в сторону кинотеатра Авроры, а далее по ул. Красной к Театральной площади. Полицейские призывают прекратить незаконное мероприятие и приступают к массовым задержаниям.
  • в районе 16:30 участники доходит до Театральной площади Краснодара, завершив, таким образом, свою протестную акцию.

МВД сообщает, что в незаконной акции приняли участия порядка 300 человек, из них 90 человек были задержаны. Им грозит штраф до 20000 рублей, либо принудительные работы на срок до 100 часов или арест на 15 суток.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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2 коммент.»

  • 128 96
    ken 27 марта 2017 в 14:36 Ссылка Пометить
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    Да-да,сорвали экстренно организованное властями мероприятие. И в других городах так же,в дождь стояли согнанные студенты и бюджетники,громко звучала музыка,погонщики-координаторы сплачивали расползающееся стадо невольников.Охранные структуры в лице полицейских и казаков резко выделялись своим огромным количеством на фоне дрожащих от холода “обязанных”.
    А свободные граждане,пришедшие донести гнев народа до прогнившей власти,были улыбчивы и светлы лицами.

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