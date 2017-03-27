Шесть важнейших рассекреченых операций спецназа ГРУ СССР по всему миру

Советский Союз располагал обширными военными возможностями. Гигантские межконтинентальные ракеты, самые большие и самые быстрые в мире атомные подводные лодки, тысячи танков, мощный океанский флот и прочие прелести Холодной войны. Но помимо мощнейшей дубины для полномасштабного столкновения с Западом был еще и практически незаметный спецназ ГРУ, способный выполнять задачи фантастической сложности на территории других государств, оставаясь при этом под завесой строжайшей секретности.

Постепенно срок наложения грифа секретности на действия Главного Разведывательного Управления СССР истекает, и некоторые зарубежных операции спецназа ГРУ становятся достоянием общественности. Подборку из таких эпизодов, способных заткнуть за пояс любой американский боевик, представляет Вам журнал «Слово и Дело».



Бросок на «Кобру»



Фото: topwar.ru

Первая крупная операция такого рода относится к 1968 году. Десять человек из числа спецназа ГРУ атаковали секретный американский объект, расположенный в Камбодже практически на границе с Вьетнамом. С этой базы американцы осуществляли разведку и вылазки за сбитыми пилотами.

На базе имелось некоторое количество разнообразных вертолетов, среди которых затесалось четыре новейших «Кобры», оснащенных неизвестной ранее системой наведения и управляемыми реактивными снарядами.

В результате тщательно подготовленной атаки одна «Кобра» была угнана во Вьетнам, а остальная техника уничтожена. Вся операция заняла 25 минут и обошлась без потерь. При этом только спустя несколько лет из-за утечки в КГБ американцы узнали, что секретный вертолет у них из-под носа увели русские спецназовцы.



Жаркий 1968

«Пражская весна» 1968 года закончилась операцией «Дунай», в ходе которой объединенная группировка войск стран Варшавского договора была введена в Чехословакию. Первыми в режиме строжайшей секретности операцию начали бойцы спецназа ГРУ.

Чтобы никто ничего не заподозрил, самолет, на борту которого находился отряд спецназа, сымитировал аварийную ситуацию с отказом двигателя и приземлился в аэропорту Праги. Дальнейшие события развивались с головокружительной быстротой; захват аэропорта завершился через 9 минут 21 секунду.

Сразу после доклада об успехе операции на захваченный аэродром началась переброска дивизии ВДВ, а спецназ оперативно захватил вокзалы, телеграфные станции и правительственные учреждения. Правительство Чехословакии было вывезено в Москву, а спецназ ГРУ записал на свой счет еще одну операцию, которую известный немецкий диверсант Отто Скорцени назвал «блестящей».



Ангольский трофей

Фото: vsr.mil.byХолодная война не обошла стороной и Африку, правда более-менее раскручены лишь военные столкновения с участием Египта. Но и на остальной части Черного континента было жарко.Так на вооружении повстанцев из Анголы, откуда ни возьмись, появились ПЗРК «Стингер». Это произошло задолго до того, как с американскими ПЗРК познакомились военнослужащие СССР в Афганистане. Естественно, перед спецназом ГРУ была поставлена задача — раздобыть такой комплекс для исследования.

К сожалению, захватить «Стингер» в Анголе так и не удалось, но в итоге на территорию СССР спецназом ГРУ был вывезен китайский танк Т-59, захваченный неподалеку от Луанды.



Бейрутское предложение

В конце сентября 1985 года сразу несколько сотрудников посольства СССР были захвачены в заложники подразделением «Хезболлы» Муната`мат аль Джихад аль-Ислами, во главе которого стоял Имад Мугния. Заложников необходимо было вызволять немедленно, поэтому к операции была привлечена группа «Вымпел» под командованием генерала Юрия Дроздова.

В кратчайшие сроки бесследно исчезли более 10 командиров ливанских спецслужб, являвшихся ближайшими соратниками Мугнии. После этих исчезновений ему было подброшено письмо с предложением выбрать следующую жертву похищения. Мугния быстро смекнул, что если уж ему с такой легкостью доставили письмо, то и похитить могут не моргнув глазом, и на следующий день заложники были освобождены.



Дворец Амина

Захват дворца главы Афганистана Хафизулы Амина — пожалуй, самая известная операция спецназа ГРУ. Дворец «Тадж-Бек» был захвачен за 40 минут силами ГРУ и групп «Гром» и «Зенит» (позже ставшими управлениями А — «Альфа» и В — «Вымпел»).

Потери спецназа ГРУ составили 7 человек, несмотря на то, что охранявших дворец было в четыре раза больше, чем нападавших, да и подготовка у этих охранников была выше, чем у простых солдат. В ходе штурма Амин был уничтожен, что является однозначным успехом операции.

Фото: livejournal.com

«Стингер»

В Анголе захватить новейший американский ПЗРК не получилось, но сделать это в Афганистане было критически необходимо, поскольку моджахеды с успехом применяли их против советской авиации.

Удача улыбнулась группе спецназа ГРУ под командованием старшего лейтенанта Владимира Ковтуна. Обнаружив группу душманов мотоциклистов, наши спецназовцы организовали погоню, в результате которой в руках у Ковтуна оказался трофейный «Стингер», который мгновенно был вертолетом отправлен на базу и далее на изучение в СССР.



В заключение

На смену спецназу ГРУ в России пришли Силы Специальных Операций. Не приходится сомневаться, что традиции элитных подразделений особого назначения передались этой новой российской структуре, и бойцы ССО достойно продолжают дело спецназовцев ГРУ. Впрочем, точных сведений нет. Секретность…

Автор: Григорий Романович Ажданин

Источник: nnm.me