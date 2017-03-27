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Переход на другой тип мышления

20:39. 27 марта 2017 Просмотров - 179 Нет комментариев Опубликовал:



Александра:
Не уловила, как называется тип мышления, на который переключаются с умствования( . Скольжение и какое-то ещё слово?

Я:
Глиссирующий тип.

Александра:
Про предикаты хотелось бы поподробнее, и как достигать состояния глиссирующего мышления.

Я:
Ступени.
Система обучения. Ступени продвижения. Меня так и учили.
Платон называл момент перехода с человеческого мышления на мышление Ноуса - "метанойя". Мета - перемена. Нойя (Ноус) – разум.
Это базовая система обучения во всех классических школах развития мышления.

Александра:
И как много времени может занять этот переход?

Я:
Сперва нужно уловить его сущность. Понять в какой это области. Это можно схватить и на этих курсах. Затем раскрыть этот потенциал тренировками мышления. Затем закрепить его в среде тех, кто делает также, куда транслируют свой уже закреплённый навык те, кто так живут. В общем полгода, чтобы это стало частью мышления. Может год.

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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/313003.html

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