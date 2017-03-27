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О паузе в американо-российских отношениях

14:59. 27 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Стратегическая пауза в российско-американских отношениях

Введение новых санкций против российских кампаний сотрудничающих с Сирией, КНДР и Ираном, а так же подчеркнутое нежелание США делиться с Россией славой «завоевания Ракки», естественно выносит на повестку дня вопрос будущего российско-американских отношений. После окончания пост-выборной эйфории связанной с поражением Клинтон и глобалистов, все чаще возникает вопрос, а когда будет прояснен будущий формат отношений Москвы и Вашингтона.
На данном этапе, эти отношения поставлены на своеобразную паузу, когда в целом отношения не улучшаются и не ухудшаются, в ожидании результатов переговоров на высшем уровне.

Переговоры Лаврова и Тиллерсона будут скорее консультационными, так как стратегические решения раньше прямой встречи Путина и Трампа вряд ли будут приняты, а такая встреча ориентировочно состоится лишь летом. Причины такой отсрочки кроются в проблемах самого Трампа, который испытывает сильнейшее давление со стороны значительной части американского истеблишмента, который выступает против нормализации отношений с Россией. Это уже привело к торможению целого ряда внутренних и внешних инициатив Трампа, а так же к целой серии взаимных обвинений связанных с вопросами прослушки текущей администрации Белого Дома по указанию Обамы и действий «русских хакеров». В этой обстановке, Трамп пожертвовав генералом Флинном, вынужден всячески дистанцироваться от России, чтобы как-то сбить волну обвинений в том, что он «кандидат Путина».

Россия уже не раз демонстрировала, что готова к разговору с США на равных, по всему комплексу проблемных вопросов (включая Украину и Сирию), но США в текущих условиях к этому явно не готовы, даже если Трамп всерьез рассчитывал, что его талант переговорщика позволит ему заключить после выборов выгодную для США сделку с Путиным. Проблема в том, что значительной части американского военно-политического истеблишмента озабоченного вопросами сохранения американской гегемонии, сделка совсем не нужна, так как сама постановка вопроса связанная с заключением некой равноправной сделки, подразумевает, что Вашингтон признает изменившуюся роль России в мире и соответственно ослабление собственной гегемонии, которая ранее строилась по принципу «Есть США и есть все остальные». Сами идеи Трампа про сделку с Россией, изначально подрывали эту идеологическую парадигму и еще на этапе предвыборной кампании неоднократно подвергались обструкции как из демократического, так и из республиканского лагеря. Мотивация критиков Трампа в этом вопросе достаточно проста — нельзя просто так взять и отказаться от лидерства, новый президент должен заботиться вопросами сохранения американской гегемонии (что обещала Клинтон и стоящие за ней круги), а не строить планы связанные с подготовкой к жизни в мире пост-вашингтонского мироустройства.

Текущие заявления Хейли в СБ ООН, санкции против российских кампаний, самостоятельные операции армии США в Сирии, осуждение арестов в Москве на митинге 26 марта — служат вполне понятной цели, показать американцам и их союзникам, что США не зависят от России и при необходимости могут вести себя достаточно жестко, развеивая мифы о том, что «Трамп агент Путина». С другой стороны — эти действия не мешают достижению каких-либо договоренностей стратегического характера, в случае, если Белый Дом сможет обуздать критику в свой адрес и наладить отношения хотя бы с частью американских элит. Вопрос в том, что полную поддержку Трамп может получить лишь проводя предельно жесткий курс в отношении России, любые попытки новой разрядки будут восприниматься в штыки и их будут банально саботировать на административном и политическом уровнях, поэтому с точки зрения политического прагматизма, Трампа будут продолжать склонять хотя бы к продолжению той же линии, которую проводил Обама в отношении России, то есть поддержанию вялотекущей Холодной войны, где стратегическая цель у США остается неизменной — наказать Россию за ее действия в Сирии и на Украине и лишить ее возможности проводить субъектную внешнюю политику. С другой стороны, Трамп уже не раз преподносил сюрпризы, идя наперекор подобным инерционным сценариям, которые ему предлагали, поэтому о полной ясности в отношениях США и РФ говорить пока рано. Полагаю, что в течении апреля-июля, эта ясность наступит и определит отношения США и РФ на дальнейшие годы.

Кремль в текущих условиях полностью на эти ожидания не надеется. В Сирии РФ продолжает поддержку самостоятельных операций САА направленных на укрепление положения Асада перед предстоящими мирными переговорами, а на Украине был взят курс на форсированный экономический разрыв ЛДНР с Украиной. Продолжается и усиленные военное строительство с формированием новых соединений и вводом в строй новой боевой техники. Все это говорит о том, что Кремль хоть и не прочь замириться с США и прекратить текущую Холодную войну, излишних иллюзий не питает и скорее действует по принципу «хочешь мира — готовься к войне». При этом, внутренние проблемы Трампа и его дрязги с демократами и собственной партией, отчасти заменяют эйфорию «Трамп-наш», так как междоусобная внутриэлитная борьба в США, затрудняет на данном этапе для США проведение более решительной внешней политики.

Представляется, что на текущем этапе, в отношениях США будет преобладать конфронтационная риторика, при наличии ситуативных контактов вроде встречи в Мюнхене на Конференции по безопасности или же совещания начальников Генштабов России, США и Турции в Анталье. Участие обеих стран в Сирийской войне так или иначе вынуждает их контактировать друг с другом, хотя как показывают события в районе Ракки, помимо общей цели войны с Халифатом, остальные цели у них предельно отличаются. Это же касается и Украины, где требования США отдать Донбасс и Крым киевскому режиму, расцениваются Кремлем как неприемлемые.

Шансы на то, что какая-то сделка будет заключена, вполне себе существуют, но она не является обусловленной. Ее вероятность зависит от того, в каком положении администрации Трампа подойдет к прямым переговорам с Россией. Если она по-прежнему будет находиться под шквалом обвинений в прессе и ее будут точечно ослаблять контролируемыми утечками по линии ЦРУ и АНБ, то вероятность каких-либо позитивных результатов от переговоров Путина и Трампа будет невысокой и при наличии таких тенденций, России конечно надо действовать без оглядки на трудности Трампа, так как ожидание маловероятного дипломатического решения, может оказаться стратегической потерей времени, которое можно с пользой использовать на украинском и сирийском направлении. Если же Трамп и та часть американского истеблишмента, которая выступает за диалог с Россией, смогут укрепить к лету свои позиции, то договориться всегда найдется возможность, особенно если американцы признают наконец, что времена «есть мы и есть все остальные» уходят в прошлое.

Борис Рожин. Специально для Anna-News

https://goo.gl/pLC8Of – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: война в сирии, война на украине, обама, Путин, Россия, сирия, США, Трамп, Украина
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