Навальный – козёл-провокатор. Он вам не Леша. Кто же его посадит?
10:04. 27 марта 2017 Просмотров - 310 10 коммент. Опубликовал: brahman
В отечественном Уголовном кодексе существует такая статья, как 74, которая в части третьей гласит: «Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности…, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда». И эта статья применяется в законодательстве с завидной регулярностью.
Но как только дело касается особо доверенных персонажей, то о любых нарушениях предпочитают благополучно забывать. Кто-то сомневается в том, что после очередной провокации с попыткой вывода своих адептов на незаконный митинг 26 марта, так называемые, служители закона даже и не подумают о замене Навальному условного срока на реальный? Конечно, нет. Гражданин дважды условно осужденный будет продолжать давать интервью дружественным СМИ и рассказывать о кровавом режиме, находясь, разумеется, на свободе. В красивом офисе или выходя из дорого автомобиля, в окружении помощников, секретарей и охранников.
А сотни охмуренных его призывами «Все на несанкционированный митинг! Он вам не Димон!» отправятся под дубинки ОМОНа и многие из них, протестуя и веря провокатору Навальному, окажутся в следственных изоляторах по справедливому обвинению в массовых беспорядках, сопротивлении сотрудникам полиции и нарушении правил проведения митингов. Кто-то, наверняка, сядет на пару-тройку лет. Навальный же не может существовать без посадок (других людей), иначе не интересно, нет того эффекта. И о севших традиционно пошумят и забудут. И в первую очередь Навальный, благополучно отправивший в колонию даже своего брата. Разумеется, только ради успеха «общего дела борьбы».
Вспомните историю с Болотной. Всего по делу проходило 25 человек, большинству из которых предъявлялась 212 статья УК «Массовые беспорядки». Однако, гражданина Навального каким-то странным образом среди них не оказалось. Ну, нет его. И всё. И изначально не было. А вот небольшое видео о том, как происходили те самые события 6 мая 2012 года. На первом плане абсолютно непричастный и невиновный гражданин Навальный. Так будет и на сходке «Он вам не Димон», запланированной на ближайшее воскресенье:
Наблюдая за откровенными, ничем даже не прикрытыми провокациями Навального, возникают совершенно однозначные аналогии. Вот, как в этом коротком фильме, где ни разу даже не упоминается фамилия «Навальный». Там всё происходит без слов. Но попадает точно в десятку. Называется «Козел-провокатор» …
PS. Если гражданина Навального обидит его титул – «козел-провокатор», то я хочу увидиться с ним в суде. С удовольствием жду иск о защите, простите, «чести и достоинства» этого гражданина. И в прямом эфире на радио или на ТВ также готов за козла ответить. И обосновать, что Навальный – стопроцентный козел-провокатор. Хотя, наверняка, отмолчится и в дебаты не вступит. Ему комфортней и безопасней на «Дожде» с другом Чубайсом мило беседовать…
Автор: Roman Anin
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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В суде? Да он только этого и ждёт. Ему любой пиар это божья милость. По любому поводу.
Лучше на ринге. А ещё лучше на асфальте. Где нибудь в тихом закоулке.
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Заметили,как вежливо-показушно “вязали” вчера Навального?…шоу!…собрал толпу и вежливо её бросил…вот и вся суть навальных…Всё шло по заранее написанному сценарию…И опять уводят собравшуюся массу не туда,куда надо…
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а как его должны были взять? Думаете все полицейские горят желанием услужить клану?
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Полицейские да. Сама служба под это заточена. Других не берут. Люди со своим мнением там не проходят аттестацию. Это полиция-защита капитала от наРОДа. Служба у них такая вот. Свой наРОД гнобить за зарплату и миску похлёбки от хозяев.
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Таких агиточек в ближайшие дни будет много. Открываю счет – эта первая здесь. Липкий страх будет читаться между строк – УУУУ! Навальный – злодей, провокатор, агент госдепа. Руки прочь от медвеженка!
Навальный уже мало на что влияет. Эти процессы не зависят от отдельных личностей.
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Вы заметили, что у власти мазохисты? Заметили или нет? Дождь и Эхо Москвы финансируются и процветают благодаря Газпрому и людям из правительства. А как они за государственные деньги на это государство гавкают? Разве не мазохизм? А все эти оппозиционеры типа Гозмана, Митрохина, Явлинского или покойника Немцова. Достаточно было применить к таким “правдорубам” статью за клевету и встречай зона. Однако нет, мазохизм чистой воды. А все эти разговоры и рассуждения про друзей партнёров на Западе? Мы почему то видим в них партнёров, а они видят в нас врагов. И соответственно поступают. Мы с ними как с партнёрами а они с нами как с врагами. Мазохизмище!!! И что, кто из нас больной на всю голову? Те, кто эту политику ведёт, или те, на ком такую политику испытывают? Будь Навальный действительно хоть как то опасен власти, сидеть бы ему давным давно. А так, просто кукла-марионетка, до времени нужная и здесь, и на Западе.
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Клевета значит на диму? И на чайку тоже? И на корги и на виолончелистов? И на остальную шоблу? Вряд ли. Обычно реальность оказывается хуже, чем наши представления о ней.
В одном соглашусь, Эхо и Дождь – инструменты клана для дискредитации протестов. Поэтому там 90% людей характерной этногруппы. Я послушал пару интервью с Мальцевым на Эхе. Вопросы ведущих и их тон дискуссии однозначно позволяют сделать вывод о том, что они работают на клан.
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Вот поэтому в РФ и нет альтернативы Путину – все альтернативы будут вычислены, спровоцированы и опорочены/закрыты.
А навальный – это выполняющий свою роль “оппозиционера” во всем либеральном хороводе Путина-правительства-олигархата…
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Есть. И всегда была. Донбасс показал, что если нужно всегда найдётся тот кто встанет на защиту и поведёт за собой. А за ним пойдут. Без всяких раскруток в СМИ и пиар акций, без хвалебных од и причитаний.
Да и так полно. Больше чем уверен, что любой русский многодетный отец, ведущий здоровый образ жизни и имеющий образование принесёт намного больше пользы, чем эти радетели за бабло. Или мать.
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а какой смысл сваливаться в обсуждение того кто такой навальный? исходить надо из действия или бездействия прокуратуры по поводу “димона”.