Насколько «тяжела и неблагодарна» жизнь в России?

Излюбленное издание британской либеральной элиты уверено, что жизнь у россиян «тяжёлая и неблагодарная». Ещё один пример того, насколько кошмарно обстоят дела с освещением ситуации в России в англоязычной прессе.

Корреспонденты западных СМИ известны в России как «шайка писак» (hack pack). Такое прозвище можно было бы считать оскорбительным, если бы они сами себя так не называли. Среди них очень мало квалифицированных, должным образом обученных журналистов — большинство из них и пяти минут бы не выдержали в приличной британской или американской новостной редакции. И не только потому, что больше не смогли бы винить Кремль во всех проблемах, бедствиях, трудностях, страданиях и плохой погоде.

Конечно же, не всё так плохо, и в Москве есть талантливые журналисты-иностранцы. Но зачастую все их старания идут насмарку из-за чрезмерно ретивых редакторов у себя на родине, которые неуклонно следуют своей редакционной политике в отношении «путинской России». Похоже, только этим можно объяснить, как The Guardian, британская газета с большой неприязнью к России, могла сопроводить сюжет из Иркутска столь невероятно оскорбительным текстом.

Издание пишет, что жизнь россиян «тяжела и неблагодарна». И это предположение, видимо, основывается на коротком видеосюжете одного из лучших журналистов, специализирующихся на России.

Разные трактовки

Будем откровенны: после распада СССР какие-то города и регионы России пережили подъём, а какие-то, наоборот, упадок. Например, нельзя не поразиться тому, как улучшилось качество жизни в Тюмени, Краснодаре или Владивостоке, хотя во многих местах всё осталось как прежде или стало ещё хуже. Особенно это касается Восточной Сибири и Дальнего Востока, в силу своей удалённости страдающих от высоких цен и нехватки иностранных инвестиций. А суровый климат лишь сгущает краски, создавая идеальные декорации для репортажа о том, как всё плохо.

Тем не менее заявление о том, что жизнь россиян «тяжела и неблагодарна», крайне оскорбительное.

Можно только представить, как бы возмутились в The Guardian, если бы российские журналисты посмели в неприглядном виде изобразить такие города на севере Англии, как Блэкпул, Сандерленд или Олдем, и использовали аналогичные выражения, описывая жизнь местного населения…

Возмущение и негодование либеральных обозревателей было бы так велико, что стоило бы устроить соревнования, кто сильней обиделся.

Однако в отличие от Москвы у Лондона нет более-менее достойного оправдания своей неспособности решить проблему постиндустриального упадка. Великобританию не затронули процессы, которые протекали в СССР и России в 1980—1990-х годах, когда рухнула вся экономика, правительственная система.

Кроме того, по сравнению с самым большим по площади государством в мире, Великобритания — крошечная страна, и если в каком-то британском городке с занятостью туго, его жители могут запросто каждый день ездить на работу в другой город.

Для сравнения: ближайший для Иркутска крупный город — Красноярск — находится от него на расстоянии 1062 км по трассе. Это больше, чем по прямой от самой южной до самой северной точки острова Великобритания.

Человек-загадка

Упомянутый мной материал The Guardian — часть пополняющейся серии материалов под названием «Путинский парадокс», чьи авторы якобы стремятся выяснить, «как человек, которого так сильно поносят на Западе, может пользоваться таким успехом у себя на родине». Для этого издание привлекло автора книги о постсоветской Украине, проплаченного Джорджем Соросом эксперта, а также министра иностранных дел Украины.

Скажем так, это всё равно что просить болельщиков «Манчестер Сити» оценить футбольную карьеру легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. И всё же, помимо перечисленных авторов, своё мнение позволили выразить и человеку, хотя бы отчасти положительно оценивающему достижения Путина. Это бывший корреспондент Национального общественного радио Энн Гаррелс, которая неоднократно посещала Челябинск и провела там немало времени.

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Надо отметить, что издание пока ни разу не критиковало так называемую либеральную оппозицию, которую поддерживает на своих станицах уже не один год. Её члены представляют собой странное собрание активистов, которые, по-видимому, больше заинтересованы в получении благожелательных отзывов в англоязычной прессе, чем в поддержке российских избирателей. Что же касается их основной политической платформы, она, судя по всему, заключается в попытках убедить россиян в том, что в их стране всё ужасно.

Так как The Guardian не желает представлять более сбалансированную точку зрения, давайте это сделаем мы. Для начала приведём несколько причин, почему Владимир Путин пользуется широкой поддержкой в России.

Коротко о главном

Так, средняя продолжительность жизни в России, резко снизившаяся в поздние советские годы и во время катастрофических «либеральных и демократических» девяностых, при Путине значительно возросла. Средняя продолжительность жизни выросла почти на 8 лет по сравнению с 2005-м и составляет примерно 72 года. А детская смертность за тот же период сократилась с 10,2 до 5,1 чел. на 1000 родившихся (что, между прочим, ниже, чем в США).

Число медицинских учреждений, предоставляющих высокотехнологические услуги здравоохранения, взлетело с 90 до 932.

Согласно государственной статистике, «за 2015 и 2016 гг. количество зарубежных пациентов, приезжающих на лечение в российские клиники, увеличилось на 87%, превысив в 2016 году 13,5 тыс. человек».

Несмотря на крайне неприятную рецессию в последние годы, зарплаты россиян по-прежнему намного выше, чем в 1999 году, а уровень безработицы остаётся низким, особенно в сравнении с большинством европейских стран.

Помимо прочего, считается, что Путин вернул России национальную гордость. Среди его достижений успешная Олимпиада в Сочи и получение права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Несмотря на возмущение Запада по поводу аннексии/возвращения Крыма, внутри страны этот шаг был воспринят очень позитивно — согласно опросу «Левада-центра», его поддержало 88% россиян. Данное событие часто воспринимается как реванш за действия Запада, воспользовавшегося слабостью постсоветской России, чтобы расширить своё влияние до её границ.

К чему лукавить

Несмотря на некоторые потери от экономической рецессии, в России сейчас очень мало городов, где жизнь сегодня не была бы значительно лучше, чем в 2000 году, когда Путин впервые был избран президентом. Кроме того, при нём, в отличие от ельцинской эпохи, у россиян смогла появиться заинтересованность в системе.

Сегодня они пользуются ипотекой и автокредитом и во многом, как жители западных стран, воспринимают свою собственность как некую страховку. Разумеется, никому из домовладельцев не хочется обрушения системы, которое обесценило бы их недвижимость.

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Хотя «цветным революциям» радуются западные журналисты и активисты, которые могут строить на них карьеру, простому народу не до веселья — когда уезжают съёмочные группы, кашу приходится расхлёбывать именно ему.

Россияне прекрасно знают, какой ущерб соседняя Украина понесла в результате «евромайдана», а если добавить к этому свежие воспоминания о «лихих девяностых», Путин и его гарантия стабильности сегодня в целом воспринимаются лучше, чем какой-либо другой вариант.

Ограничиваясь мнением тех, кто настроен к России враждебно, и, как правило, отмахиваясь от людей, выражающих другие мнения, как от «марионеток Кремля», The Guardian и другие западные издания создают нездоровую атмосферу: журналисты понимают, что обеспечить себе рабочее место можно, лишь выражая в своих статьях антипатию к «путинскому режиму». Поэтому сегодня мы имеем то, что имеем.

Отметим напоследок, что похожая предвзятость правой прессы в отношении Брюсселя в итоге привела к катастрофическому выходу Британии из Евросоюза.

Брайан Макдоналд, ирландский журналист