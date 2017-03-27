Главная » Видео, Здоровье, Наука

Механизм ремонта самых важных клеток организма. Молекулы ДНК

19:54. 27 марта 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:
Роль нуклеиновых кислот в нашем организме сложно переоценить. Именно молекулы ДНК отвечают за наследственные признаки. Эти молекулы в каждой клетке ежедневно, ежечасно и даже ежесекундно подвергаются самым разным опасностям. Повредить ДНК могут не только такие безжалостные противники всего живого, как радиация или канцерогены. Но даже самая обычная вода и солнечный свет. Наша планета давно превратилась бы в безжизненную пустыню, если бы не существовало способов "починки" ДНК, воссоздания исходных генетических текстов. Механизм, с помощью которого белки сами чинят свою ДНК называется "репарация" (от латинского слова "repair" - ремонт).
За открытие и исследование механизма репарации ДНК американские ученые Пол Мордрич и Азиз Санкар, а также шведско-британский биохимик Томас Линдал в 2015 году стали лауреатами самой престижной научной награды - Нобелевской премии.
В программе будет раскрыт механизм ремонта самых важных клеток организма.
 
Метки: здоровье, организм человека, повреждение ДНК, регенерация
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Человечество: прошлое и будущее
...Это означает, что обнаружен механизм превращения неорганической материи в органическую...Интересно, что число 120 — самое важное в гармонической теории, ибо представляет... ученые научатся производить «ремонт» и омолаживание клеток организма, что будет означать ...
Глава 6. Не пора ли за старое с перспективой нового Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...освобождении которых происходит разрушение самой клетки. Какие же механизмы и почему запускают...свои функции. Особенно это важно для нервных клеток организма, нормальное насыщение всех тел...для ремонтируемой головы, иначе напрасно ремонт затеян. Вот многое и ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...необходимые механизмы для воспроизводства и самоподдержания организма, ... максимальна плотность светочувствительности клеток, называемых колбочками.... резерва, эффективность ремонта станет проверяться с..., быть может, самая важная функция компьютерной графики ...
ГЛАВА 11. О РАЗУМЕ, СОЗНАНИИ И МАТЕРИИ, ИЛИ КАК «КОПАТЬ ЛОПАТОЙ ПОЗНАНИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... ИЗМЕНЕНИЙ. Когда самое страшное впереди, ...СветЛ». Одним из важнейших проявлений Сознания Человека,...определяет время жизни клеток организма. Учитывая особую ...мысли, необходим некий механизм блокировки, не ...дому предстоит капитальный ремонт, есть ли смысл...
Человек умирает от радиации
...биохимических механизмов жизнедеятельности миллиардов клеток ...организм человека стареет. Организм человека — это сложная целостная, само...рождение новых клеток, организм человека медленно...том, что «ремонт» ДНК всегда... исполнять важные биохимические. Организм...
ГЛАВА 1. КОРРЕКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ МОЗГА ДО И ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...вышесказанное, было принципиально важно при подобных работах...клеток Мозга (уши), а также производить косметический и капитальный ремонт... решения определённых задач. Сам «механизм» этого Н. Левашов... Выброс клеток, несовместимых с деятельностью организма 44000...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>