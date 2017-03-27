Механизм ремонта самых важных клеток организма. Молекулы ДНК

Роль нуклеиновых кислот в нашем организме сложно переоценить. Именно молекулы ДНК отвечают за наследственные признаки. Эти молекулы в каждой клетке ежедневно, ежечасно и даже ежесекундно подвергаются самым разным опасностям. Повредить ДНК могут не только такие безжалостные противники всего живого, как радиация или канцерогены. Но даже самая обычная вода и солнечный свет. Наша планета давно превратилась бы в безжизненную пустыню, если бы не существовало способов "починки" ДНК, воссоздания исходных генетических текстов. Механизм, с помощью которого белки сами чинят свою ДНК называется "репарация" (от латинского слова "repair" - ремонт).

За открытие и исследование механизма репарации ДНК американские ученые Пол Мордрич и Азиз Санкар, а также шведско-британский биохимик Томас Линдал в 2015 году стали лауреатами самой престижной научной награды - Нобелевской премии.

В программе будет раскрыт механизм ремонта самых важных клеток организма.