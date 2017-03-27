Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Какую роль числа играют в нашей жизни. Роковые числа

15:58. 27 марта 2017 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал:

Атака террористов на Париж и бойня в Малийской гостинице. Бесконечные конфликты и гражданские войны на Украине, в Сирии и в Египте. Как всё это связано между собой и какое тайное число лежит в основе трагедии.Взрыв на борту российского аэробуса в небе над Синаем и роковая посадка ТУ-204 во Внуково. Как взломать код катастрофы и спастись от запланированной трагедии.Многие нумерологи предупреждали людей об опасности терактов в ноябре. Несчастливый номер самолёта, тревожное сочетание чисел в адресе концертного зала в Париже — всё это по версии специалистов указывало на высокую вероятность катастроф. Но можно ли на самом деле доверять словам этих людей.

Метки: нумерология, роковые числа
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
... найдется “папенька” из числа богатых гоимов; пока роль папеньки играет наш знаменитый Адольф Цвейфус... гоек мы сумели натолкнуть на роковую дорогу пресловутого “равноправия”, превращающего ... знали мою душу, как и мою жизнь, моё прошлое, как и настоящее. — Я...
Как еврейские банкиры и их подельник С.Ю. Витте угробили Российскую империю
...и демонстрациях вокруг Берлина. Наши друзья из числа немецких банкиров сообщали нам... вступление России в роковую для нее войну были, как известно, успешно нейтрализованы..., что Ротштейн играет в финансовой жизни России ту же “контролирующую” роль, которую сам...
О копном праве наших предков
..., ничего не предвещало рокового развития событий. Традиционно... но их советы играли значительную роль. Сыновья и братья...вы говорите, из числа методов наших демократических парламентов, ... Как вы считаете, сегодня возможно ввести в нашу общественную жизнь ...
Судебная система больна, как и власть
...играют в судебных процессах не лучшую роль. После провалов нашей...и, как работодатель, обеспечивает достойную жизнь работникам своего...роковыми. Создание самостоятельного Следственного комитета РФ в том виде, как...Александр Бастрыкин из числа всех высоких ...
«О копном праве наших предков» интервью с Виталием Сундаковым, часть 1.
... -как собирателю русской земли, как создателю... не предвещало рокового развития событий.Традиционно... их советы играли значительную роль.Сыновья и ... подтвердил своей жизнью умение упорядочивать...говорите, из числа методов наших демократических парламентов,...
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
...случаях загадочных самоубийств играли роль такие же треугольные...умерших “скоропостижно”, благодаря роковой ошибке повара, изготовившего ...нашей жизни на острове. Не пройдет и полугода, как... И, наконец, значительное число духовных лиц различных вероисповеданий....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>