Какую роль числа играют в нашей жизни. Роковые числа

Атака террористов на Париж и бойня в Малийской гостинице. Бесконечные конфликты и гражданские войны на Украине, в Сирии и в Египте. Как всё это связано между собой и какое тайное число лежит в основе трагедии.Взрыв на борту российского аэробуса в небе над Синаем и роковая посадка ТУ-204 во Внуково. Как взломать код катастрофы и спастись от запланированной трагедии.Многие нумерологи предупреждали людей об опасности терактов в ноябре. Несчастливый номер самолёта, тревожное сочетание чисел в адресе концертного зала в Париже — всё это по версии специалистов указывало на высокую вероятность катастроф. Но можно ли на самом деле доверять словам этих людей.