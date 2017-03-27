Истотная экономика. О практике кооперации. Часть II
На западносибирских просторах, в Омске, в рамках рабочей группы «Истотная экономика», коллектив молодых и энергичных людей уже несколько лет на практике успешно реализует идеи кооперации. На сегодняшний день, на основе современных интернет-технологий, запущена и успешно функционирует
Во второй части интервью, председатель правления и председатель совета потребительского кооператива «Открытый дом» Сергей Магденко и Игорь Мишин рассказывают:
- о структуре компании «Открытый дом»;
- о ресурсах необходимых для начала деятельности;
- о ключевом отличии программы «КопиКупи» от программ банковского кредитования;
- о бесструктурном влиянии кооперации на искоренение толпо-«элитаризма»;
- с чего начинается управленец;
- об опасности явления вождя, как самого уязвимого элемента системы и нейтрализации этой угрозы;
- о запрограммированном на ростовщичество законодательстве;
- про Русский ген победы;
- и др.
Интервью было записано 09 марта 2017г. в Омске.
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Источник: zakonvremeni.ru