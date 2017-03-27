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Истотная экономика. О практике кооперации. Часть II

14:57. 27 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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На западносибирских просторах, в Омске, в рамках рабочей группы «Истотная экономика», коллектив молодых и энергичных людей уже несколько лет на практике успешно реализует идеи кооперации. На сегодняшний день, на основе современных интернет-технологий, запущена и успешно функционирует потребительская программа выдачи беспроцентных займов на покупку недвижимости и автомобилей, охватившая сотни людей практически со всех регионов России.

Первая часть интервью.

Во второй части интервью, председатель правления и председатель совета потребительского кооператива «Открытый дом» Сергей Магденко и Игорь Мишин рассказывают:

- о структуре компании «Открытый дом»;
- о ресурсах необходимых для начала деятельности;
- о ключевом отличии программы «КопиКупи» от программ банковского кредитования;
- о бесструктурном влиянии кооперации на искоренение толпо-«элитаризма»;
- с чего начинается управленец;
- об опасности явления вождя, как самого уязвимого элемента системы и нейтрализации этой угрозы;
- о запрограммированном на ростовщичество законодательстве;
- про Русский ген победы;
- и др.

Интервью было записано 09 марта 2017г. в Омске.

Подробную информацию можно узнать на сайте проекта.

 Истотная экономика. О практике кооперации. Часть II

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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