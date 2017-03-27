Гречка и Римская империя
13:38. 27 марта 2017 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у rodom_iz_tiflis в Гречка и Римская империя
Продолжаю заметки – все статьи цикла доступны по тегу "Римская империя".
В предыдущей заметке из этого цикла я высказал гипотезу, что франки, собственно, стали разрушителями Римской империи, впоследствии присвоив себе ее культурное и территориальное наследство, переписав историю для обоснования легитимности своей власти.
Если прямые подтверждения этому были тщательно подчищены, остались ли какие-то косвенные свидетельства, поддерживающие гипотезу? Попробую найти.
Франки
Для начала – кто такие франки?
Нет, я не про валюту Швейцарии.
Два швейцарских франка
Франки – союз древнегерманских племён. Термин «франки» до сих пор вызывает дискуссии среди историков и филологов. В современном немецком языке «Franken» означает как древних франков, так и современных жителей Франконии.
Источник
Странно, что для объяснения термина "франки" никто не использует слово "вольные", "свободные", хотя этимология как бы сама напрашивается. Франк-масоны = вольные каменщики. Порто-франко = свободный порт. Но историки и филологи "затрудняются". Вероятно, затрудняются обосновать, "вольные" от чего именно?
На мой взгляд франки – это свободные,
бандиты вольные люди, не входившие в сословия Римской империи, в которой свободными были только очень немногие граждане. Это те, кто был "вне системы" Римской империи (приходится все время уточнять – настоящей Римской империи со столицей в Царь-граде).
Как термин "римлянин" обозначал не национальность, а гражданский статус, так и термин "франк" означал вольный статус, а вовсе не национальность. Уже потом стали утверждать, что франки – это союз германских племен. К слову, слово "Германия" – средневековое, и франки, пожалуй, очень удивились бы, узнав, что они – "германцы".
Но убивший дракона как правило сам стремится стать драконом, и предводители свободных франков стали императорами "Западной", а потом и "Священной" Римской империи.
Вернемся к поиску косвенных свидетельств там, куда руки франков "не дотянулись".
Язык
Как я уже говорил, в настоящей Римской империи говорили, творили, писали на греческом языке. Латынь на мой взгляд – это язык франков, так называемый Лингва франка.
"Исторически термин лингва франка впервые стал использоваться для обозначения смешанного языка, на котором некогда говорили в средиземноморском регионе. Это название представляет собой итальянский перевод арабского lisan al-ifrang, арабское же название возникло из-за того, что ещё со времени крестовых походов арабы называли всех западноевропейцев франками; франкскими они называли и романские языки."
Источник
То есть арабы сохранили обозначение "франкского" для языков, которые мы традиционно выводим из мертвого латинского языка. Более того, они всех западно-европейцев называли франками.
Смею предположить что Латынь и "Романские" языки – это профессиональные диалекты вольных от Римской империи групп людей, захвативших вначале западные территории, а затем и положивших конец Римской империи, захватив Константинополь в ходе крестовых походов.
«Взятие Константинополя крестоносцами» (Делакруа, 1840)
Ладно, может быть, невежественные арабы в восточном средиземноморье не разобрались в Латыни? А что происходило с Латинским языком там, где он более всего распростанен – в западном средиземноморье? В той же Испании, которая дала название "Латинской" большей
и лучшей части Америки.
"Мосара́бский язык (исп. Mozárabe [moθ'aɾaβe]; порт. Moçárabe [муса́раби] от араб. مستعرب [муста`риб], «арабизированный», букв. «сделанный арабским») — современный термин для обозначения группы иберо-романских идиомов, некогда распространённых в завоёванной арабами части Пиренейского полуострова. Как и термин «Византия», понятие «мосарабский язык» является поздним искусственным эндоэтнонимом, получившим распространение в языковедении с ХIХ века. Сами мосарабы называли свой язык просто «латинским»."
Источник
Говоря напрямую, без всяких книксенов и реверансов, Латинским языком на территории современных Испании и Португалии, основных в количественном отношении наследников Латинского языка, называли совсем не то, чему учат в университетах. Термины "Византия", "мосарабский язык" – это искусственные поздние нововведения, как в "операции Ы" – чтобы никто не догадался.
В том же источнике написано, для для записи латинского языка использовался арабский алфавит, а "доля арабизмов в лексике мосарабского языка (т.е. самого настоящего латинского языка – прим.моё) доходила до 40%, при этом из арабского чаще заимствовались существительные."
Титульная страница книги из библиотеки Кембриджского университета – пример использования арабской вязи для записи Романских языков.
Как! может воскликнуть читатель, при чем здесь франки, германские племена и арабская письменность? Смею предположить, что франки – белые выходцы из Северной Африки, захватившие Сицилию, Сардинию, Корсику, а затем – современные Италию и Францию. Уже оттуда они захватили всю западную Европу и положили конец Римской империи, присвоив себе ее достижения.
Франки, по-видимому, использовали арабскую и другую письменность, и лишь впоследствие разработали собственный алфавит, как водится – на основе греческого, посвеместно использовавшегося как официальный в Римской империи.
Интересно, что "В восточных провинциях римского государства (в Греции, Малой Азии и на северном побережье Африки), где к моменту завоевания их римлянами были широко распространены греческий язык и высокоразвитая греческая культура, латинский язык не получил большого распространения".
Источник
Там же читаем снова про франков:
"Латинский язык продолжал оставаться языком государства и школы в раннефеодальном Франкском королевстве, образованном в конце V века и поглотившем значительную часть территории Западной Римской империи; франкское государство, ставшее империей (Карл Великий принял в 800 году титул императора), распалось в 843 году на самостоятельные государства Западной Европы — королевства Италию, Францию и Германию".
Те же
пресловутые "германские племена" обнаруживаются в Карфагене, в Северной Африке. Да, повторюсь – германские племена в Северной Африке, в самом Карфагене, да еще и в союзе с аланами.
Германские племена вандалов в союзе с кочевниками-аланами образовали государство со столицей в Карфагене. Гензерих (Genseric, Ген-се-рик снова привет assucareira) довершает то, чего не смог сделать Ганибал – другой легендарный выходец из того же Карфагена. Из Северной Африки германские племена захватывают и грабят италийский Рим, после чего вскоре безследно исчезают после поражения от греков. Германские племена из Северной Африки, говорят на латыни, пишут арабскими буквами, захватывают Рим. Все смешалось… Я надеюсь распутать это в следующих постах.
Нашествие Гейзериха (Genseric) на Рим. Эскиз К. Брюллова.
С кем воевали Франки?
Франки (я называю так все германские племена) воевали прежде всего с Римской империей в ходе крестовых походов. Мы привыкли называть их "крестоносцами", но от этого они не перестают быть франками. Авторитетнейший источник про крестовые походы, послуживший в последствии основой практически для всех трудов по истории крестоносцев, так и называется:
"ДЕЯНИЯ ФРАНКОВ И ПРОЧИХ ИЕРУСАЛИМЦЕВ" (GESTA FRANCORUM ET ALIORUM HIEROSOLYMITANORUM), или коротко – "Геста Франкорум".
То есть крестоносцы – это те самые франки, свободные люди, которые пошли против власти Римской империи. Цель в качестве "освобождения гроба Господня" придумали уже по ходу дела, для придания хоть какой-то приличной цели этим захватническим походам.
Посудите сами, неприступная со дня основания столица Римской империи, город Константинополь, пал в результате четвертого крестового похода. Крестоносцы якобы отправлялись в Египет, но промахнулись в два раза по длине морского пути, отмотали морем более двух тысяч километров и оказались у стен столицы Римской империи, которую и взяли вместе с венецианцами, которые предоставили корабли и приняли активное участие в разграблении Константинополя.
Карта четвертого крестового похода
Итак, франки воевали с греками, как основным населением Римской империи. Папа Римский Иоанн Павел II уже в наше время принес покаяние от лица католической церкви в преступлениях, совершенных в ходе крестовых походах, но сделанного уже не вернешь. А историки утверждают, что в ходе крестовых походов воевали с сарацинами, которых иногда еще называли маврами.
В это же время происходит реконкиста, а по сути – конкиста, то есть захват Иберийского полуострова, который был осуществлен все теми же "франками" в эпоху крестовых походов и, по моему мнению, был просто их частью, равно как и Альбигойские крестовые походы, совершенно никакого отношения к гробу Господнему не имевшие.
Альфонсу Энрикеш
Альфонсу I Великий (Энрикеш), основатель Португалии, сын Генриха (Энрике) Бургундского и бастардки Терезы Леонской, Португальский герой реконкисты, имел прочные связи с Францией и был ни кем иным, как франком.
При этом он воевал с маврами, то есть к добавим к списку тех, с кем воевали франки, еще и "мавров".
Итак, противниками франков были:
- греки
- сарацины
- мавры
Примечательно, что всех этих врагов франков объединяет крупа, которую называют по-русски, -польски -литовски -латышски "гречневой", по-французски – "сарацином", по-португальски, -испански и -итальянски – "сарацинской пшеницей", по-галисийски – "пшеницей мавров", по-фински и -эстонски – "татаркой", по-чешски, -словацки и на некоторых других языках "поганкой" (от названия язычников).
Сарацин
Гречка – идеальная еда для армии, калорийная, полная витаминов и микроэлементов, дает долгое чувство сытости, хранится очень долго, не плесневеет, не портится.
Для приготовления гречки достаточно просто размочить крупу в воде, а можно приготовить и в виде каши, если есть огонь и время.
В предыдущей заметке из этого цикла я высказал гипотезу, что франки, собственно, стали разрушителями Римской империи, впоследствии присвоив себе ее культурное и территориальное наследство, переписав историю для обоснования легитимности своей власти.
Если прямые подтверждения этому были тщательно подчищены, остались ли какие-то косвенные свидетельства, поддерживающие гипотезу? Попробую найти.
Франки
Для начала – кто такие франки?
Нет, я не про валюту Швейцарии.
Два швейцарских франка
Франки – союз древнегерманских племён. Термин «франки» до сих пор вызывает дискуссии среди историков и филологов. В современном немецком языке «Franken» означает как древних франков, так и современных жителей Франконии.
Источник
Странно, что для объяснения термина "франки" никто не использует слово "вольные", "свободные", хотя этимология как бы сама напрашивается. Франк-масоны = вольные каменщики. Порто-франко = свободный порт. Но историки и филологи "затрудняются". Вероятно, затрудняются обосновать, "вольные" от чего именно?
На мой взгляд франки – это свободные,
Как термин "римлянин" обозначал не национальность, а гражданский статус, так и термин "франк" означал вольный статус, а вовсе не национальность. Уже потом стали утверждать, что франки – это союз германских племен. К слову, слово "Германия" – средневековое, и франки, пожалуй, очень удивились бы, узнав, что они – "германцы".
Но убивший дракона как правило сам стремится стать драконом, и предводители свободных франков стали императорами "Западной", а потом и "Священной" Римской империи.
Вернемся к поиску косвенных свидетельств там, куда руки франков "не дотянулись".
Язык
Как я уже говорил, в настоящей Римской империи говорили, творили, писали на греческом языке. Латынь на мой взгляд – это язык франков, так называемый Лингва франка.
"Исторически термин лингва франка впервые стал использоваться для обозначения смешанного языка, на котором некогда говорили в средиземноморском регионе. Это название представляет собой итальянский перевод арабского lisan al-ifrang, арабское же название возникло из-за того, что ещё со времени крестовых походов арабы называли всех западноевропейцев франками; франкскими они называли и романские языки."
Источник
То есть арабы сохранили обозначение "франкского" для языков, которые мы традиционно выводим из мертвого латинского языка. Более того, они всех западно-европейцев называли франками.
Смею предположить что Латынь и "Романские" языки – это профессиональные диалекты вольных от Римской империи групп людей, захвативших вначале западные территории, а затем и положивших конец Римской империи, захватив Константинополь в ходе крестовых походов.
«Взятие Константинополя крестоносцами» (Делакруа, 1840)
Ладно, может быть, невежественные арабы в восточном средиземноморье не разобрались в Латыни? А что происходило с Латинским языком там, где он более всего распростанен – в западном средиземноморье? В той же Испании, которая дала название "Латинской" большей
"Мосара́бский язык (исп. Mozárabe [moθ'aɾaβe]; порт. Moçárabe [муса́раби] от араб. مستعرب [муста`риб], «арабизированный», букв. «сделанный арабским») — современный термин для обозначения группы иберо-романских идиомов, некогда распространённых в завоёванной арабами части Пиренейского полуострова. Как и термин «Византия», понятие «мосарабский язык» является поздним искусственным эндоэтнонимом, получившим распространение в языковедении с ХIХ века. Сами мосарабы называли свой язык просто «латинским»."
Источник
Говоря напрямую, без всяких книксенов и реверансов, Латинским языком на территории современных Испании и Португалии, основных в количественном отношении наследников Латинского языка, называли совсем не то, чему учат в университетах. Термины "Византия", "мосарабский язык" – это искусственные поздние нововведения, как в "операции Ы" – чтобы никто не догадался.
В том же источнике написано, для для записи латинского языка использовался арабский алфавит, а "доля арабизмов в лексике мосарабского языка (т.е. самого настоящего латинского языка – прим.моё) доходила до 40%, при этом из арабского чаще заимствовались существительные."
Титульная страница книги из библиотеки Кембриджского университета – пример использования арабской вязи для записи Романских языков.
Как! может воскликнуть читатель, при чем здесь франки, германские племена и арабская письменность? Смею предположить, что франки – белые выходцы из Северной Африки, захватившие Сицилию, Сардинию, Корсику, а затем – современные Италию и Францию. Уже оттуда они захватили всю западную Европу и положили конец Римской империи, присвоив себе ее достижения.
Франки, по-видимому, использовали арабскую и другую письменность, и лишь впоследствие разработали собственный алфавит, как водится – на основе греческого, посвеместно использовавшегося как официальный в Римской империи.
Интересно, что "В восточных провинциях римского государства (в Греции, Малой Азии и на северном побережье Африки), где к моменту завоевания их римлянами были широко распространены греческий язык и высокоразвитая греческая культура, латинский язык не получил большого распространения".
Источник
Там же читаем снова про франков:
"Латинский язык продолжал оставаться языком государства и школы в раннефеодальном Франкском королевстве, образованном в конце V века и поглотившем значительную часть территории Западной Римской империи; франкское государство, ставшее империей (Карл Великий принял в 800 году титул императора), распалось в 843 году на самостоятельные государства Западной Европы — королевства Италию, Францию и Германию".
Те же
Германские племена вандалов в союзе с кочевниками-аланами образовали государство со столицей в Карфагене. Гензерих (Genseric, Ген-се-рик снова привет assucareira) довершает то, чего не смог сделать Ганибал – другой легендарный выходец из того же Карфагена. Из Северной Африки германские племена захватывают и грабят италийский Рим, после чего вскоре безследно исчезают после поражения от греков. Германские племена из Северной Африки, говорят на латыни, пишут арабскими буквами, захватывают Рим. Все смешалось… Я надеюсь распутать это в следующих постах.
Нашествие Гейзериха (Genseric) на Рим. Эскиз К. Брюллова.
С кем воевали Франки?
Франки (я называю так все германские племена) воевали прежде всего с Римской империей в ходе крестовых походов. Мы привыкли называть их "крестоносцами", но от этого они не перестают быть франками. Авторитетнейший источник про крестовые походы, послуживший в последствии основой практически для всех трудов по истории крестоносцев, так и называется:
"ДЕЯНИЯ ФРАНКОВ И ПРОЧИХ ИЕРУСАЛИМЦЕВ" (GESTA FRANCORUM ET ALIORUM HIEROSOLYMITANORUM), или коротко – "Геста Франкорум".
То есть крестоносцы – это те самые франки, свободные люди, которые пошли против власти Римской империи. Цель в качестве "освобождения гроба Господня" придумали уже по ходу дела, для придания хоть какой-то приличной цели этим захватническим походам.
Посудите сами, неприступная со дня основания столица Римской империи, город Константинополь, пал в результате четвертого крестового похода. Крестоносцы якобы отправлялись в Египет, но промахнулись в два раза по длине морского пути, отмотали морем более двух тысяч километров и оказались у стен столицы Римской империи, которую и взяли вместе с венецианцами, которые предоставили корабли и приняли активное участие в разграблении Константинополя.
Карта четвертого крестового похода
Итак, франки воевали с греками, как основным населением Римской империи. Папа Римский Иоанн Павел II уже в наше время принес покаяние от лица католической церкви в преступлениях, совершенных в ходе крестовых походах, но сделанного уже не вернешь. А историки утверждают, что в ходе крестовых походов воевали с сарацинами, которых иногда еще называли маврами.
В это же время происходит реконкиста, а по сути – конкиста, то есть захват Иберийского полуострова, который был осуществлен все теми же "франками" в эпоху крестовых походов и, по моему мнению, был просто их частью, равно как и Альбигойские крестовые походы, совершенно никакого отношения к гробу Господнему не имевшие.
Альфонсу Энрикеш
Альфонсу I Великий (Энрикеш), основатель Португалии, сын Генриха (Энрике) Бургундского и бастардки Терезы Леонской, Португальский герой реконкисты, имел прочные связи с Францией и был ни кем иным, как франком.
При этом он воевал с маврами, то есть к добавим к списку тех, с кем воевали франки, еще и "мавров".
Итак, противниками франков были:
- греки
- сарацины
- мавры
Примечательно, что всех этих врагов франков объединяет крупа, которую называют по-русски, -польски -литовски -латышски "гречневой", по-французски – "сарацином", по-португальски, -испански и -итальянски – "сарацинской пшеницей", по-галисийски – "пшеницей мавров", по-фински и -эстонски – "татаркой", по-чешски, -словацки и на некоторых других языках "поганкой" (от названия язычников).
Сарацин
Гречка – идеальная еда для армии, калорийная, полная витаминов и микроэлементов, дает долгое чувство сытости, хранится очень долго, не плесневеет, не портится.
Для приготовления гречки достаточно просто размочить крупу в воде, а можно приготовить и в виде каши, если есть огонь и время.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com