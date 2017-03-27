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Дети-силачи

13:53. 27 марта 2017 Просмотров - 236 3 коммент. Опубликовал:



Дети — хрупкие, слабые, беспомощные существа? Как бы не так! Эти детишки смогут на равных помериться силами с любым взрослым, да еще фору ему дадут! Посмотрите на них — и больше не ищите оправданий своему нежеланию идти в спортзал!


Андрей Косташ

Дети-силачи

Отжимания кажутся вам тяжелым упражнением? А вот семилетний Андрей Косташ способен отжаться несколько тысяч раз подряд! Его зафиксированный рекорд составляет 4000 отжиманий, которые он сделал за 2 часа 29 минут, поставив национальный рекорд Украины. Впечатляет результат? А вот сам Андрей остался недоволен. По его словам, его личное достижение — 6000 отжиманий. Он тренировался для рекорда с 5 лет, мечтая проверить себя. Андрей мечтает стать актером и, помимо силовых упражнений, занимается боевыми искусствами и гимнастикой. Отец выступает в роли его персонального менеджера, мечтая сделать из сына звезду.

Янг Джинлонг

Дети-силачи

Янг Джинлонг живет в китайской провинции Анху. В свои семь лет он весит 50 килограммов. Но его килограммы- не жир, а мышцы! Родители говорят, что знали о необычайных способностях своего сына с самого начала: в девятимесячном возрасте мальчик с легкостью поднимал пятикилограммовую канистру с маслом. Сегодня Янг легко носит на спине собственного отца весом под центнер и переносит стакилограммовые мешки с цементом. Но его самый впечатляющий трюк — перетаскивание с места на место двухтонного грузовика с помощью веревки, обвязанной вокруг талии.

Марьяна Наумова

Дети-силачи

Россиянка Марьяна Наумова — возможно, сильнейшая девочка в мире. В 15 лет она приняла участие в турнире силачей «Арнольд Классик», отжав от груди штангу весом 150 килограммов. При этом Марьяна стала первой девушкой до 18 лет, завоевавшей право участия в турнире. На сегодняшний день она — держательница 15 мировых рекордов и обладательница звания «Мастер спорта международного класса». Сегодня Марьяне 17. Увы, о следующих ее достижениях мы услышим нескоро: в 2016 году на была на два года отстранена от спортивных соревнований из-за положительной допинг-пробы.

Кларенс Каммингс

Дети-силачи

Американец Кларенс Каммингс сегодня считается одним из самых перспективных штангистов в мире. А ведь ему всего 15 лет! Его спортивная карьера началась с победы на Национальном чемпионате по тяжелой атлетике в Далласе, где он завоевал золотую медаль с общим результатом 305 килограммов. При этом его результат в толчке — 175 килограммов — был зафиксирован как рекорд США среди мужчин. При этом вес самого спортсмена составляет лишь 68,5 кило!
«В США не было еще спортсмена, выступающего в этом весе и демонстрирующего такую мощь в таком юном возрасте! Если бы речь шла о баскетболе, то Каммингс был бы Майклом Джорданом», — заявил бывший президент Американской федерации тяжелой атлетики Деннис Снетен. Сам же Кларенс проявляет завидную скромность. В недавнем интервью он рассказал: «Люди подходят ко мне за автографами, а я им: «А у меня-то за что?» Мне все это дико. Я — обычный 15-летний парень».

Наоми Кутин

Дети-силачи

Когда Наоми Кутин было 9 лет, она побила мировой рекорд в силовой атлетике. Сегодня она — держательница рекордов в жиме штанги лежа, из положения сидя и в становой тяге. К 10 годам она поднимала из положения сидя штангу весом 97,5 килограммов — в два с лишним раза больше собственного веса. Этим она побила рекорд спортсменки, которая была в четыре раза старше нее. Она уже получила прозвище «Супергерл», и это ей нравится. О спорте она отзывается с удовольствием: «Это весело, к тому же хорошо поддерживает в форме. В школе я всегда побеждаю мальчишек во всех состязаниях». К сожалению, в 2016-м Наоми получила травму, из-за чего на некоторое время приостановила выступления.

Лайам Хокстра

Дети-силачи

Лайам остался без родителей в младенчестве. Когда его усыновляли, приемных родителей предупредили: мальчик родился недоношенным, что в дальнейшем может привести к медицинским проблемам. Действительно, мальчик рос необычным: к пяти месяцам он уже мог удерживать собственный вес, а в девять месяцев мог самостоятельно подняться по лестнице и спуститься с нее! При этом он ел необычайно много, но не поправлялся. Как оказалось, в организме Лайама не хватает миостатина, из-за чего его мышцы растут куда быстрее, чем у обычных людей. Эта проблема встречается очень редко, впервые медики зафиксировали ее в 2000 году. В результате этой аномалии развития мышцы Лайама в два с лишним раза больше, чем у его ровесников — и он находит им применение. В три года он уже делал отжимания на скорость и выступал на турнире «Самый сильный младенец». Сейчас мальчику 9 лет, и он — надежда и опора своей школьной команды по рестлингу. Возможно, и большая карьера в рестлинге для него не за горами

Арат Хоссейни

Дети-силачи

Арат Хоссейни — самый юный из маленьких силачей, но вызывает не меньше восхищения! Ему всего два года, но его способности невероятны. Он живет в городе Барбол, в иранской провинции Мазандаран. Каждый день по 10-20 мнут он посвящает тренировкам. Судя по видеозаписям, мальчик легко проделывает оборот в 360 градусов на трапеции. Кроме того, он делает полный поперечный шпагат в воздухе, удерживая вес тела на руках. Он способен отжиматься от пола с весом в 6,5 килограммов на спине, и хотя этот вес вдвое больше веса типичного двухлетки, Арат проделывает это играючи.

Карлос Сентер

Дети-силачи

Карлос Сентер не занимается тяжелой атлетикой- он знает, что поднятие тяжестей может быть опасно для детского организма. В 10 лет он обрел славу как бодибилдер. Карлос занимался строительством своего тела постепенно и уверенно, регулярно упражняясь и придерживаясь принципов здорового питания. «Он вообще не ест сладкого, — удивлялся его отец, Карлос-старший. — Понятия не имею, почему». В десять лет его физическая форма уже вызывала изумление, и тогда же он начал выкладывать свои уроки на Youtube и продавать на DVD, получив прозвище «мальчик-тренировка». Занятия Карлоса были предназначены для детей его возраста — правда, вряд ли многие его сверстники смогли бы справиться с нагрузками Карлоса. Сегодня ему 15, и он продолжает тренировки, мечтая вскоре уйти из бодибилдинга в американский футбол.

Джейк Шелленшлагер

Дети-силачи

Джейк Шелленшлагер пошел по стопам своего отца, бывшего бодибилдера. Уже в 11 лет он начал качаться в спортзале. В 14 он принял участие в своих первых соревнованиях в Пенсильвании, отжав от груди штангу весом в 102,5 килограмма при собственном весе всего 54 кило. Его достижение в становой тяге составило тогда 79 кило, а сейчас — около 200.
Говоря о мотивации, Джейк заявляет: «Я хочу идти вперед и суметь поднять вес в четыре раза больше моего собственного». Что ж, скорее всего, сумеет.

Космо Тейлор

Дети-силачи

Еще один юный бодибилдер, на сей раз из Британии. Для Космо бодибилдинг — тоже дело семейное: в соревнованиях участвует не только он, но и его отец, и даже 4-летняя сестра. Правда, пока Космо имеет право лишь демонстрировать свои мышцы, соревнования в поднятии тяжестей для него недоступны по возрасту. Но уже сейчас он стал звездой Инстаграма, где демонстрирует тысячам поклонников свою рельефную мускулатуру и хвастается, что содержание жира в его теле равно всего 6,5%.

Кайл Кейн

Дети-силачи

Кайлу было всего 12, когда он получил титул самого сильного мальчика своей возрастной группы в мире, подняв штангу весом в 140 кило — более чем вдвое тяжелее себя самого — и заслужил прозвище «маленький Арнольд». Предыдущий мировой рекорд он превысил сразу на четверть. Он занялся кикбоксингом в 4 года, а к девяти уже получил черный пояс. Но своей целью он с самого начала считал «стать профессиональным бодибилдером, как отец». «»Многие считают, что меня заставляют заниматься бодибилдингом, — говорит Кайл. — Но это не так. Просто другим ребятам нравится шататься по улицам, а мне — тренироваться». Действительно, попробуй, заставь такого — пожалеешь!

Варя Акулова

Дети-силачи

С самого рождения родители, Юрий и Лариса Акуловы, готовили для дочери Вари большое будущее. Оба они были профессиональными силачами и познакомились в цирке-шапито. Юрий стал тренировать Варю, когда ей было всего 4 дня от роду. «Я привязывал к ее рукам и ногам тяжелые болты, чтобы, ворочаясь в своей кроватке, она тренировала мышцы», — рассказывает отец девочки. В полтора года она уже выходила вместе с родителями на манеж, к четырем поднимала 25 килограммов, ак пяти — уже 90! К 14 годам Варя поднимала вес в 300 кило! Эксперты считают, что у девочки уникальная генетика, дающая ей возможность достигнуть невероятных высот в поднятии тяжестей. Варя и сама мечтает об этом: ее главное желание — стать олимпийской чемпионкой в тяжелой атлетике.

Ричард Сандрак

Дети-силачи

Этот украинский мальчик тренируется с двух лет под руководством своего отца. Режим у Ричарда жесткий: ежедневно — 300 приседаний и 600 отжиманий. В 6 лет он толкал от груди штангу весом почти в центнер, а содержание жира в его теле было ниже 1%. Позднее Ричард признавался, что сам все детство чувстовал себя несчастным: из-за постоянных тренировок он так и не завел друзей и не узнал нормального детства. Впрочем, его отец добился поставленной цели — обеспечил мальчику лучшую жизнь. После того, как Ричард снялся в фильме «Самый сильный мальчик в мире», создатели которого придумали ему прозвище «маленький Геркулес», он стал известен в мире и получил возможность уехать из Украины. Сегодня Ричард Сандрак работает каскадером в шоу «Водный мир», организованном Universal Studio.

Дилан и Джессика Бест

Дети-силачи

Дилан, Джессика, их отец Ник и мать Калли — герои телешоу «Самая сильная в мире семья», а это что-нибудь, да значит! фильме они рассказали, что тренируются 240 часов в неделю, или по 8 часов в день. Школьник Дилан тренируется с 60-килограммовой штангой и утверждает, что «без тренировки просто плохо чувствует себя». Джессике 5 лет — врачи рекомендуют в этом возрасте начинать тренировки с грузом в полкило, а Джессика поднимает почти полцентнера! Когда ее спрашивают, зачем ей нужны тренировки, девочка отвечает: «Я хочу быть как мама, она красивая и сильная!» Действительно, в силе Калли не откажешь: она, как и Ник, — постоянная участница конкурса силачей ‘Strongman’, где они, собственно, и познакомились. Прокормить подобное семейство — целая проблема: только яиц за неделю у четырех бодибилдеров уходит около полутора сотен!

Джулиано и Клаудиа Стро

Дети-силачи

Джулиано на этом фото слева, Клаудиа (тоже мальчик) — справа. Это все, что вам нужно знать о двух детях из Румынии: чтобы поразиться их способностям, вполне достаточно этих фото. Ну, еще, пожалуй, немного фактов: в 2009 году 5-летний тогда Джулиано попал в Книгу рекордов Гиннеса за «самый быстрый проход 10 метров на руках с зажатым между ногами тяжелым шаром». Его брат Клаудиа родился в 2006-м и стал тренироваться в 18 месяцев. Несколько лет назад отец мальчиков, Лулиан Стро, вместе с мальчиками переехал во Флоренцию, надеясь зацепиться там в каком-нибудь шоу — но из этого ничего не вышло. Семье пришлось вернуться в Румынию — и вновь тренироваться до изнеможения: сейчас Лулиан надеется, что они с сыновьями смогут найти себе место в каком-нибудь шоу в Британии. И тогда, возможно, ребята повторят успех Ричарда Сандрака, устроившись благодаря своим талантам в какой-нибудь благополучной западной стране.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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3 коммент.»

  • 73 61
    john 27 марта 2017 в 14:34 Ссылка Пометить
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    Да-а,странно и в чем здесь достижение,убивают свой организм еще с детского возраста,когда развивается скелет,потом в 25-30 лет все будет болеть,изношенное сердце,раздавленные межпозвоночные диски с появлением грыж,большие мышцы это не потому что в них сила,а потому что пользуются ретаболилом,это для дистрофиков,для набирание массы,силы нет,зато вид….А то что отжимается много это тоже нарушение,что бы мышцы не сорвать,у организма есть такой ограничитель,называется титанус(накопление молочной кислоты в мышцах)проще говоря чувство усталости…Титануса нет только у сердца,но это не значит,что оно не устает. Так что если такое возможно,значит организм на долго не хватит,своего рода “форсаж”,мощность возрастает,а ресурс падает раз в 10….

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  • 5060 4086
    СВАРОЖИЧ 27 марта 2017 в 15:10 Ссылка Пометить
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    Дурость РОДителей. Спорт это здорово но в меру и без фанатизма. А это не спорт, это извращение. За чем губить своих детей? Ради бабла? Фиговая цель. Нарушения физиологии приведут к тому что все эти дети станут инвалидами и будут жить на аптеку. Всё что они заработают они отнесут туда. А половина станет наркошами. Что бы боль унять начнут с лёгких а дальше по наклону.
    Повторяю спорт это здорово но здоровый спорт и обязательно под наблюдением спеца!!!

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  • 196 138
    Caramel 27 марта 2017 в 15:15 Ссылка Пометить
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    Многие из ни выглядят как совсем взрослые. Особенно Ричард Сандрак.

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