Человечество – это лягушка, которую варят в кипятке

Мир полон тревожных новостей. Теракты, изменение климата, войны, эпидемии.

Открывая тот или иной новостной портал мы уже не удивляемся, когда читаем негативные новости, одну за другой, даже само слово "новость" у нас стало ассоциироваться с чем-то отрицательным: что, опять где-то что-то взорвали?

Углубляясь в мелкую мозаику повседневного новостного потока мы совершенно упускаем из вида более крупную картину: наша цивилизация не развивается, а деградирует.

Кажется, как так? Новые гаджеты выходят один за другим, компьютеры становятся все более мощнее, телевизоры - тоньше, машины быстрее и красивее.

Увы, но это не прогресс. К прогрессу это не имеет никакого отношения.

Появление нового смартфона не означает, что мы стали счастливее, умнее или здоровее, это означает, что прибыль той или иной компании вновь побьет все рекорды, и не более того.

Ученые как-то провели интересный эксперимент. Они взяли лягушку и бросили ее в кипяток. Лягушка тут же выскочила и тем самым спасла себе жизнь. Затем ученые посадили лягушку в холодную воду и стали ее медленно нагревать.

Лягушка не выпрыгнула и сварилась, так как она старалась приспособиться к все возрастающей температуре и терпела до последнего.

Человечество сейчас все больше и больше напоминает именно вторую часть эксперимента, медленные изменения в нашей жизни мы не воспринимаем как критические.

Ну подумаешь углекислого газа в атмосфере чуть больше стало, делов-то!



Ну продукты похуже стали, ну так это везде так.



Рыба стала исчезать из водоемов, да пустяки, на мой век хватит.

На самом деле все гораздо хуже, чем мы думаем. И все очень серьезно. Наша цивилизация деградирует и происходит это очень стремительными темпами.

Деградация биосферы.

80% всех сточных вод на планете сливаются в реки и моря без какой-либо очистки. К 2050 году по оценкам специалистов в морях и океанах может больше не остаться рыбы. А к 2100 году умрет вся лесная фауна, на планете больше не будет волков, лис и зайцев и певчих птиц.

Приходит все больше тревожных новостей о загадочной гибели пчел, а без пчел невозможно опыление, а значит невозможно существование подавляющего большинства овощей и фруктов, опыление которых производится именно пчелами.

Массовое уничтожение тропических лесов, особенно в Латинской Америке не выносится на первые полосы газет, а ведь без этих лесов все меньше углекислого газа будет поглощаться из атмосферы.

Деградация продуктов питания.

Еще полвека назад словосочетание "экологически чистый продукт" было неизвестно, продукты были вполне приемлемого качества и их не разделяли на натуральные и ненатуральные.

Истощение почвы планеты и все возрастающее население делают невозможным производство качественных продуктов в массовом масштабе.

По всему миру качество продуктов снижается, по оценкам американских ученых апельсин урожая 2012 года содержит только 15% микроэлементов и питательных веществ по сравнению с тем же самым апельсином урожая 1980 года.

Это следствие истощения почвы. И, увы, это не только апельсины.

Качество всех продуктов снижается во всем мире, на место натуральных продуктов приходят их заменители. Китайцы, например, разработали технологию изготовления съедобного риса из пластмассы, за прошлый год его было выпущено около 2-х миллионов тонн.

Деградация качества питьевой воды.

Запасы пресной воды на нашей планете не безграничны.

Чистая питьевая вода становится все более ценным ресурсом, около 2 миллиардов человек на нашей планете не имеют к ней доступа, а пользуются водой, которая не соответствует общепризнанным нормам.

С каждым годом эта проблема будет становиться все острее и острее, наши предки даже не представляли себе, что питьевая вода будет продаваться в магазинах, а ведь это стало нормой практически во всем мире.

Деградация атмосферы.

11 мая 2016 года содержание углекислого газа в атмосфере достигло 400 частей на миллион. Это самый высокий показатель за последние три миллиона лет.

По оценкам ученых, в случае, если содержание углекислого газа достигнет 450 частей на миллион человечество будет поставлено на грань выживания. При современном уровне выбросов СО2 в атмосферу этот уровень может быть достигнут уже через 20 лет.

Деградация ноосферы.

Многие музыкальные критики отмечают, что современная музыка стала более примитивной, ориентированной на ритм, а не на мелодию. Литературные критики со вздохом говорят, что писателей уровня Хэмингуэя или Томаса Манна нет и не предвидится.

Клиповое мышление, которое развилось у большинства молодежи делает невозможным вдумчивое прочтение художественной литературы.

Кинотеатры забиты фильмами, в которых практически нет интриги, увлекательного сюжета, вместо этого бесконечные погони, перестрелки, а сцены длятся не более нескольких секунд.

Преподаватели университетов отмечают, что студентам все сложнее и сложнее выучить материал по учебнику, если он не представлен в виде картинок и простых схем.

Деградация семейных отношений.

Традиционная семья становится все более редким явлением на нашей планете.

В крупных городах число разводов составляет до 70% от числа заключаемых браков. 62% шведок - матери-одиночки. В Японии число одиноких людей достигло максимума, люди все реже и реже вступают в брак. В развитых странах однополые браки перестали быть чем-то исключительным.

Власти Франции приравняли гражданские браки к официальным, так как все меньше французов предпочитают заключать официальный брак, это становится исключением из общего правила.

Деградация здоровья.

Мы уже не можем представить себе жизнь без аптеки. По сравнению с нашими предками мы становимся все более больными. Как физически, так и психически.

Британские ученые подсчитали: если завтра все аптеки Великобритании закроются, то примерно 30% населения умрет в течение нескольких лет, до такой степени мы зависим от фармакологических препаратов.

Аллергия становится все более распространенной болезнью, к 2030 году в той или иной форме ей будет страдать каждый второй житель нашей планеты.

Этот список можно продолжить, но реальность такова: мы не становимся здоровее и выносливей. С каждым годом мы все больше и больше зависим от различных препаратов и лекарств.

Да, в развитых странах средняя продолжительность жизни растет, а вот растет ли ее качество это очень непростой вопрос.

Этот список можно было бы продолжить.

Упомянуть о том, что в мировых океанах по сравнению с 1980 годом осталось только 40% крупных промысловых рыб, написать о том, что запасы плодородной почвы находятся на своем историческом минимуме, упомянуть, что таяние ледников несет в себе угрозу повышения уровня мирового океана, а скорость, с которой это происходит не оставляет никаких надежд: это уже не "если" а "когда" нельзя, люди это не поймут.

Упомянуть о проблеме захоронения ядерных отходов, таяния вечной мерзлоты и связанных с ней выбросов метана - парникового газа и так далее и тому подобное тоже не вызовет энтузиазма масс. Серьезные негативные последствия техногенной цивилизации умалчиваются.

Рано или поздно мы рискуем перейти ту черту, за которой жизнь на Земле станет невозможной, но никто, ни один правитель на Земле не бьет тревогу, большинство существующих проблем просто замалчиваются.

Вместо этого нам рассказывают сказки о "зеленой энергетике" которая, дескать скоро решит все проблемы.

Нам не говорят о том, что для производства одной солнечной панели необходимо затратить такое количество энергии, которое она навряд ли выработает за всю свою жизнь, и что производство неодимовых магнитов для ветрогенераторов настолько сильно загрязняет атмосферу, что оно запрещено во всех странах мира, кроме Китая.

Нам не говорят о том, что беженцы - это следствие перенаселения и убитого биоценоза, что с каждым годом их будет становиться только больше, нам многое, что не говорят и не объясняют.

Наша цивилизация выбрала техногенный путь развития, совершенно не отдавая себе отчет о последствиях такого пути.

Изобретатели двигателя внутреннего сгорания даже в страшном сне не могли себе представить, к каким последствиям приведет использование их изобретения.

Изобретатели пластмассы не задумывались о том, что их детище станет основным загрязнителем мирового океана.

Ученые, которые разработали ядерный реактор не представляли себе, что будет Чернобыль и Фукусима. Мы можем только догадываться к чему приведет использование ГМО, а загрязнение электромагнитным излучением от сотовых телефонов и вай-фай вообще мало изучено.

Но мы предпочитаем не замечать всего, что происходит вокруг нас.

Успокаивать себя мыслями о том, что ученые дескать что-то придумают и спасут нас от проблем.

Это еще один распространенный миф: любое изобретение, решающее одну проблему плодит десятки других. Ученые очередной технологической заплаткой пытаются заткнуть брешь, которую сделало предыдущее изобретение.

Изобрели антибиотики - решили проблему уничтожения микробов и одновременно создали гораздо более серьезную проблему микробной резистенции и хронических инфекций, которая раньше не существовала.

Теперь эту проблему пытаются решить путем создания более мощных антибиотиков, затем потребуется создание еще более мощных.

Техногенная цивилизация - это тупиковый путь развития.

Именно поэтому мы не слышим сигналов из космоса, так как другие разумные существа, очевидно, не пошли этим путем.

Настоящим путем было бы развитие человека, его способностей, талантов.

Развитие способности к творчеству, к созерцанию, к медитации.

К постижению мира не только разумом, но и чувствами.

Развитие способности любить, приносить радость другим людям.

Развитие чувства прекрасного.

Развитие умения жить в гармонии с окружающим миром.

Совершенствование природы человека, избавление его от агрессии, уничтожение неравенства, алчности и множества других негативных качеств.

Физическое совершенствование человека, его выносливости, ловкости и силы.

Мы бы могли построить настоящий рай на Земле, для этого у нашей планеты было все необходимое.

Но мы пошли путем агрессии, алчности и насилия.

Этот путь - тупик, из которого нет выхода.

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