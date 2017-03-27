Бунт «онижедетей»

Роман Носиков о протестах Навального в Москве и провинции

Ведомый чувством журналистского долга ваш покорный слуга посетил протестную акцию под художественным руководством А. Навального и вынес из этого похода некоторый опыт.Во-первых, это первая протестная акция с 2011 года, на которую я, «проправительственный» публицист, могу смотреть без стыда, боли или чувства сострадания с одновременной брезгливостью, которое обычно испытываешь при виде язв какого-нибудь бомжа.То есть народ пришел. Это дало мне возможность сделать три вывода.Вывод первый: когда «кровавый» мэр Москвы С. Собянин запрещает массовые акции протеста на Пушкинской, Тверской и так далее — это не каприз и не придурь. Это совершенно обоснованное решение.Если бы вы слышали от водителей возле Пушкинской площади то, что слышал я, у вас не осталось бы никаких сомнений.— Чтоб вы сдохли!— Куда прешь, недоделанный!— Тебе жить надоело, идиоту? Иди и прыгни с моста! Что ты мне под колеса лезешь!Примерно в таком аспекте, в таком разрезе.Это потому, что людей пришло достаточно, и они перекрыли объезды вокруг площади. Не со зла, а как-то само собой.То есть Собянин прав: такие мероприятия надо проводить в других местах.Вывод второй: количество людей я объясняю тем, что бюджет нашими любимыми оппозиционерами был не как обычно пропит, а по крайней мере на 40% пошел на то, что и заказывал плательщик, — то есть на организацию мероприятия.Скорее всего, связано это с тем, что заказчик резко ужесточил контроль. А возможно, и намекнул устроителям, что мостов и украинок в Москве еще много. И намек был понят.И третий вывод: на этот раз было довольно много молодежи. Они шли прямо по Тверской, делали селфи, а я смотрел на их подвернутые штаны и ноги, обутые без носков, и думал…Думал вот о чем: объяснять малолетнему дебилу, что он что-то делает неправильно, примерно так же приятно, как на глазах очереди в супермаркете сражаться с не желающим разлепляться пакетом.Разница в том, что в супермаркете можно умоляюще посмотреть на кассиршу, и она ловко и молниеносно решит проблему, а тут на кого смотреть? На государство?Так это же оно и произвело этого, в мокасинах на босу ногу. Как и активисток молодежных движений, которые ныне восторгаются полученными гринкартами.Государство упорно вместо гражданина растит потребителя, а затем удивляется тому, что протест растет, когда потребителю мешают потреблять.Конечно, свою роль сыграл и упавший рубль — теперь на один доллар можно нанять в массовку вдвое больше народу. Слабый рубль — он не только экспортерам продукции выгоден. Но и импортерам демократии.Говорят, что на митинги пришли даже школьники. От безысходности. Ну, да. А еще школьникам хочется в кино, мороженое, трахаться и пива. Не в стройотряд же идти.А еще им немножко хочется денег от ЕСПЧ. Десять тысяч долларов… ой, евро! — обещанных А. Навальным каждому задержанному. Об этом вчера было даже снято видео, на котором малолетний гость автозака расписывает перспективы подобного обогащения.Но больше всего мне понравились картинки не московского происхождения, а из регионов. Томск, Омск, Иркутск.В Питере — это было очень заметно — люди пришли не столько протестовать против Д. Медведева, сколько жаловаться на местную власть. На закручивание гаек со стороны Г. Полтавченко, на передачу Исаакия в руки РПЦ и т. д. И когда они кричали «Мы здесь власть!» — это воспринималось ну чисто как заявка на питерский Смольный, а не столичный «Белый дом».А в Екатеринбурге школьники скакали. Скакали с кричалкой «Кто не скачет, тот медведь!» Детям было весело. И это несмотря на кровищу, которая под эти крики так и хлещет из соседнего государства, бывшего когда-то частью нашей общей страны. Ну, дети. Чего с них взять?Взять можно только со взрослых. Тут ведь как? Или с детьми поработали специальные люди — но тогда это клевета на народноизбранного мэра Е. Ройзмана. Так что, скорее всего, дети просто протестовали. Но тогда это опять получается клевета на мэра — потому что в других городах дети хотя бы не скакали. Получается, что либо коррупция премьер-министра Д. Медведева в Екатеринбурге особенно ужасна, либо все же местные власти обнаглели.В этой связи у меня предложение. Поскольку особенно яркие протесты случились именно в Екатеринбурге, то надо немедленно поручить СК России выяснить, как же это местные власти довели детей до такого. Не обижали ли их, например в «Ельцин-центре»? Не угнетал ли их мэр Е. Ройзман?Хотя, может быть, все дело не в недовольстве детей властями Екатеринбурга, а в том, что в этих структурах работают на протест?Вот вы как думаете? А— он как думает?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com