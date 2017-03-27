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Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского

20:23. 27 марта 2017 Просмотров - 178 Нет комментариев Опубликовал:



Валерий Фоминский с 1943 года служил фотокорреспондентом на семи фронтах ВОВ. В 2011 году он скончался и его фотоархив был выкуплен у семьи за немалые деньги украинским фотографом Артуром Бондарем, которого поразил честный и лишенный пропагандистского налета взгляд автора на людей по обе стороны линии фронта. Именно так он прокомментировал свое приобретение газете NY Times.

Сегодня мы публикуем снимки Валерия Фоминского из Берлина весны 1945 года.
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского
Берлин 1945 года в объективе Валерия Фоминского



Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
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