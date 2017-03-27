Аномалии магнитного поля Земли показали на карте
13:40. 27 марта 2017 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Европейские ученые представили самую подробную, по их словам, карту особенностей магнитного поля Земли.
Карта позволяет проследить за магнитным полем планеты на глубине до 250 километров. На представленном видео заметны аномалии поля, в частности Южно-Атлантическая, простирающаяся в Южном полушарии между Зимбабве и Чили.
На составление карты ушло три года. Ее удалось получить благодаря спутниковой миссии Swarm. Карта важна для оценки динамики магнитного поля и прогнозирования его переворота.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com