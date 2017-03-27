А на х.., ой, зачем мне эта демократия, от слова ВООБЩЕ? часть первая
07:10. 27 марта 2017 Просмотров - 239 4 коммент. Опубликовал: Василий Лычковский
Некоторые РАЗМЫШЛИЗМЫ в картинках..
Вот такие билборды воздействуют на подсознание в США и РБ.
Вот такие награды раздают президенты США и РБ.
Вот такие ПАМЯТники ставят в РБ..
Мемориал "Хатынь".
и США..
Вот так празднуют в США..
в Республике Беларусь...
в России...
А на х.., зачем мне это РАВЕНСТВО?
А на х.., зачем мне эта СВОБОДА?
У нас разные ценности...
Так на х.., ой, зачем мне эта демократия, от слова ВООБЩЕ, вместе с их экономикой обогащения и потребления?
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Убедительно!
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А почему же и Платон и Сократ, и Аристотель называли “демократию” одной из худших форм управления государством, наряду с “охлократией”,”олигархией” и “тиранией”?! Да потому что знали то , о чем нам не “президенты” ни идеологи “демократии” не расскажут. – В древней Греции “демосом” назывались граждане ИМЕЮЩИЕ РАБОВ и поэтому обладавшими правом ГОЛОСОВАНИЯ. Граждане же НЕ ИМЕВШИЕ рабов правом голосования НЕ ОБЛАДАЛИ и назывались “охлос” – толпа. И все сразу ясно, что такое “демократия” – власть рабовладельцев.
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Статья большая. Ну так какие последуют предложения относительно демократии?
Никаких? Ну и зачем сочинять то что все и так знают?
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Автор прав, только он не упомянул, что наша власть в РФ как раз исповедует ихние ценности и насаждает их нам, нас ждет западное будущее, но в более тяжелой форме, без каких-либо социальных гарантий и экономики – просто нищий феодализм.