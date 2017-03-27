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А на х.., ой, зачем мне эта демократия, от слова ВООБЩЕ? часть первая

07:10. 27 марта 2017 Просмотров - 239 4 коммент. Опубликовал:

Некоторые РАЗМЫШЛИЗМЫ в картинках..

 

 

 

Вот такие билборды воздействуют на подсознание в США и РБ.

Вот такие награды раздают президенты США и РБ.

 

 

 

Вот такие ПАМЯТники ставят в РБ..

Мемориал "Хатынь".

и США..

Вот так празднуют в США..

 

в Республике Беларусь...

в России...

 

А на х.., зачем мне это РАВЕНСТВО?

А на х.., зачем мне эта СВОБОДА?

 

 

У нас разные ценности...

 

Так на х.., ой, зачем мне эта демократия, от слова ВООБЩЕ, вместе с их экономикой обогащения и потребления?

 

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Метки: А на х.. ой зачем мне эта демократия от слова ВООБЩЕ?
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4 коммент.»

  • 1883 1315
    Валерий 27 марта 2017 в 8:11 Ссылка Пометить
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    Убедительно!

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  • 1892 1984
    chink-1 27 марта 2017 в 8:24 Ссылка Пометить
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    А почему же и Платон и Сократ, и Аристотель называли “демократию” одной из худших форм управления государством, наряду с “охлократией”,”олигархией” и “тиранией”?! Да потому что знали то , о чем нам не “президенты” ни идеологи “демократии” не расскажут. – В древней Греции “демосом” назывались граждане ИМЕЮЩИЕ РАБОВ и поэтому обладавшими правом ГОЛОСОВАНИЯ. Граждане же НЕ ИМЕВШИЕ рабов правом голосования НЕ ОБЛАДАЛИ и назывались “охлос” – толпа. И все сразу ясно, что такое “демократия” – власть рабовладельцев.

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  • 651 139
    SR 27 марта 2017 в 8:54 Ссылка Пометить
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    Статья большая. Ну так какие последуют предложения относительно демократии?
    Никаких? Ну и зачем сочинять то что все и так знают?

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  • 9968 5887
    Волемир 27 марта 2017 в 8:58 Ссылка Пометить
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    Автор прав, только он не упомянул, что наша власть в РФ как раз исповедует ихние ценности и насаждает их нам, нас ждет западное будущее, но в более тяжелой форме, без каких-либо социальных гарантий и экономики – просто нищий феодализм.

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