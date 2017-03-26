В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж
В десятках городов России состоялись антикоррупционные акции протеста. Официально власти согласовали 24 митинга, организаторы заявляли о проведении акций протеста в ста российских городах.
Самые массовые акции проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Владивостоке. По официальным данным, на центральные улицы в Москве вышли около 8 тыс. человек. Митинг проходит на Тверской улице и «прилегающих территориях», в том числе на Пушкинской площади. Официально он не был согласован с властями города.
Сотрудники полиции задерживают Алесея Навального
Организатор акции Алексей Навальный считает мероприятие санкционированным, поскольку изначально администрация Москвы запретила митинг и не предложила ему альтернативного варианта по месту его проведения.
Организаторы акций в городах России пояснили, что митинги нацелены на то, чтобы заставить правительство начать расследование в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева по фактам его деятельности, отраженной в фильме Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».
Акция в Санкт-Петербурге
Акция в Казани
Акция в Южно-Сахалинске
Источник: nnm.me
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Галлюцинация захвата Кремля http://edinaya-veda.ru/futur/552-plan-zahvata-kremlya.html
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Бред.
Педики,диванные хирои,наркоманы и тупое ***** против ОТОБРАННЫХ хорошо обученных и прекрасно экипированных спецов.
Хомяки против ротвейлеров.
ЖУТЬ ))
Украина НЕ пример.
Там играют в поддавки с целью уничтожения Украины.
Ну и чтоб вспоминали о ней только с брезгливостью.
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Роися уже захвачена, для войск наты создана база и закон N99 от 2007 года.
Кто же будет кагал из кремля выковыривать?
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Ты таджик наверно?
У меня так мудро и грамотно таджики -строители писали ))
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” Продай дачи! Построй дороги! ”
Шикарный лозунг.
И строителей полные улицы.
Каждому троячок принудительных работ на строительстве дорог.
И настроят за три года тысячи км.
Все просто
Жаль ” не наш метод”
Но это ПОКА…
Мир меняется на глазах и становится ЖЕСТЧЕ
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Всё правильно. Разгоны, задержания, штрафы, посадки. Без этого не выковать гражданскую позицию и свободных граждан. Так это работает. Сегодня проба сил, без обмена ударами.
Третий закон Ньютона никто не отменял.
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Вопрос простой как палка. Есть обвинения в коррупции. Если факты подтверждаются – диму с подельниками на нары. Если нет – Навального оштрафовать за клевету и обязать принести извинения. Это всё.
Зачем устраивать рок-н-ролл и лишать выходного несколько сотен (может тысяч) полицаев по всей стране?
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Все всё понимают, но многие еще понимают как то странно, типа “все воруют и это ТАК надо сейчас”.