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В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

18:11. 26 марта 2017 Просмотров - 422 8 коммент. Опубликовал:

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

В десятках городов России состоялись антикоррупционные акции протеста. Официально власти согласовали 24 митинга, организаторы заявляли о проведении акций протеста в ста российских городах.

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

Самые массовые акции проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Владивостоке. По официальным данным, на центральные улицы в Москве вышли около 8 тыс. человек. Митинг проходит на Тверской улице и «прилегающих территориях», в том числе на Пушкинской площади. Официально он не был согласован с властями города.

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

Сотрудники полиции задерживают Алесея Навального

Организатор акции Алексей Навальный считает мероприятие санкционированным, поскольку изначально администрация Москвы запретила митинг и не предложила ему альтернативного варианта по месту его проведения.

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

Организаторы акций в городах России пояснили, что митинги нацелены на то, чтобы заставить правительство начать расследование в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева по фактам его деятельности, отраженной в фильме Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

Акция в Санкт-Петербурге

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

Акция в Казани

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

Акция в Южно-Сахалинске

Источник: nnm.me

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8 коммент.»

  • 86 71
    Вера 26 марта 2017 в 19:26 Ссылка Пометить
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    Галлюцинация захвата Кремля http://edinaya-veda.ru/futur/552-plan-zahvata-kremlya.html

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    • 11309 -145
      Русофил Вера 26 марта 2017 в 19:37 Ссылка Пометить
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      Бред.
      Педики,диванные хирои,наркоманы и тупое ***** против ОТОБРАННЫХ хорошо обученных и прекрасно экипированных спецов.
      Хомяки против ротвейлеров.
      ЖУТЬ ))
      Украина НЕ пример.
      Там играют в поддавки с целью уничтожения Украины.
      Ну и чтоб вспоминали о ней только с брезгливостью.

      Ответить
    • 4849 2863
      Андрей Вера 26 марта 2017 в 19:57 Ссылка Пометить
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      Роися уже захвачена, для войск наты создана база и закон N99 от 2007 года.
      Кто же будет кагал из кремля выковыривать?

      Ответить
  • 11309 -145
    Русофил 26 марта 2017 в 19:31 Ссылка Пометить
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    ” Продай дачи! Построй дороги! ”
    Шикарный лозунг.
    И строителей полные улицы.
    Каждому троячок принудительных работ на строительстве дорог.
    И настроят за три года тысячи км.
    Все просто
    Жаль ” не наш метод”
    Но это ПОКА…
    Мир меняется на глазах и становится ЖЕСТЧЕ

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  • 12036 4952
    Ursus 26 марта 2017 в 19:47 Ссылка Пометить
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    Всё правильно. Разгоны, задержания, штрафы, посадки. Без этого не выковать гражданскую позицию и свободных граждан. Так это работает. Сегодня проба сил, без обмена ударами.
    Третий закон Ньютона никто не отменял.

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  • 12036 4952
    Ursus 26 марта 2017 в 20:04 Ссылка Пометить
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    Вопрос простой как палка. Есть обвинения в коррупции. Если факты подтверждаются – диму с подельниками на нары. Если нет – Навального оштрафовать за клевету и обязать принести извинения. Это всё.
    Зачем устраивать рок-н-ролл и лишать выходного несколько сотен (может тысяч) полицаев по всей стране?

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