В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж

В десятках городов России состоялись антикоррупционные акции протеста. Официально власти согласовали 24 митинга, организаторы заявляли о проведении акций протеста в ста российских городах.

Самые массовые акции проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Владивостоке. По официальным данным, на центральные улицы в Москве вышли около 8 тыс. человек. Митинг проходит на Тверской улице и «прилегающих территориях», в том числе на Пушкинской площади. Официально он не был согласован с властями города.

Организатор акции Алексей Навальный считает мероприятие санкционированным, поскольку изначально администрация Москвы запретила митинг и не предложила ему альтернативного варианта по месту его проведения.

Организаторы акций в городах России пояснили, что митинги нацелены на то, чтобы заставить правительство начать расследование в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева по фактам его деятельности, отраженной в фильме Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».

Акция в Южно-Сахалинске

Источник: nnm.me