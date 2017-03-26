Трансформация рейтингов и взглядов на ТОП-10 лучших танков у западных “экспертов”

Многие диванные "эксперты", а так же вполне сделавшие себе имена во всяких передачах на известных телеканалах, типа "Дискавери", "Национальная География", "Популярная Механика" и т.д. любят составлять рейтинги, где западная техника показывается, как "непобедимая и легендарная" … реальность вносит перспективы и скрипя зубами, рейтинги переписываются …

Лучше сейчас согласится с очевидными, потерять деньги, но сохранить имидж … А имидж и реклама, самое ценное и единственное, в чём Запад превосходит всех …

Итак 2014 год

1) Леопард 2 Германия — ну а кто сумневался, либо Лео, либо Абрамс

2) К2 Черная пантера Корея Южная — что это ?

3) M1A2 Абрамс США — ну а как же, но чё так низко ?

4) Челенджер 2 Великобритания — то есть танк, который не производится и создан в количестве нцать-штук

5) Merkava Mk4 Израиль — должен быть повыше всех, которые тут выше

6) ТК-Х Япония — что это ?

7) Леклерк Франция — мастера танкового мира

8) Т-90 Россия — отсталая Россия

9) Оплот-М Украина — ну не плохо

10) Type 99 Китай — не ценят китайцев

оставим адекватность автора на 2014 год на его совести, но приближение Бада-Бума было заметно … Рейтинги были разные, но факт оставался фактом, российская и производные от советской всегда у "экспертов" были внизу, а наверху меняя друг друга, были паркетники танкового мира …

шестое место говорите …

События последовавшие начали менять картинку …

2015 год

1) Леопард 2 Германия — в отличии от Абрамса в бой ещё не вступил …

2) Т-90 Россия — вот это карьерный рост !!!

3) К2 Черная пантера Корея Южная — что это ?

4) M1A2 Абрамс США — да ну на !!! а видео ниже

5) Merkava Mk4 Израиль — кремень, застыл на пятом

6) Челенджер 2 Великобритания — я сказал оба, два

7) ТК-Х Япония — что это ?

8) Оплот-М Украина — подрос малыш

9) Леклерк Франция — вот это падение, к адекватности "экспертов" в 2014

10) Type 99 Китай — отрываются на китайцах

Ирак, Йемен и Сирия как предчувствие …

2016 год

вне конкурса выше всех Т-14 Армата, нагнали наши шороху …

1) Т-90 Россия — заслужено бои в Сирии, поставили короля на заслуженное место

2) Леопард 2 Германия — это пока начало года видео и осталось чуть до вступления в бой, но вера уже пошатнулась

3) M1A2 Абрамс США — боец …

4) Altay Турция — ну как бы, они точно адекватны ?

5) К1A2 Корея Южная — вот так пугали пугали нас пантерой, а оказался пшик, сменили на предыдущую

6) Merkava Mk4 Израиль — промолчу, "эксперты" спустя годы увидели результат встречи с РПГ-29

7) Леклерк Франция — закрепился

8) Челенджер 2 Великобритания — авторы постыдились назвать своим именем

9) Type 99 Китай — подрос малыш

10) Оплот-М Украина — ну тут для многих экспертов, всё стало очевидно

Ну что ж подборка видео делает своё дело …

2017 год

1) Т-14 Армата Россия — а вот тут, ребятки торопитесь вы, я б не поставил

2) Т-90 Россия — второе ? кто ж на первом … догадываюсь

3) Леопард 2 Германия — ну что ж сирийский блин комом, как позор и на грани вылета из тройки призёров, спасает, что Абрамс ещё хуже

4) M1A2 Абрамс США — видео с огненными шарами в исполнении Абрамса за год сделали своё дело, покинул тройку

5) Челенджер 2 Великобритания — атака зомби какая-то

6) Altay Турция — а он вообще существует ?

7) Merkava Mk4 Израиль — м-м-м без комментариев

8) Леклерк Франция — м-м-м без комментариев

9) С1 ARIETE Италия — что это ? ну я понял их фишку, втаскивать неизвестное

10) К2 Чёрная пантера Корея Южная — иногда они возвращаются

Не будем унижать Абрамса, генерал был достойный …

надеюсь вы увидели, как реальность вносит коррективы в мысли и рейтинги диванных "экспертов"

Источник: nnm.me