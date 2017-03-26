Сводки от ополчения Новороссии 26 марта 2017
- 11:18 Один дом сгорел, два разрушены в Донецке после ночного обстрела со стороны ВСУ (ВИДЕО).
- 10:51 В Донецке из-за обстрела ВСУ разрушен жилой дом.
- 10:21 ВСУ за сутки обстреляли 24 населенных пункта ДНР.
- 07:29 Украинская армия три раза нарушила «режим тишины» в ЛНР.
- 06:30 Большие потери ВСУ, о которых не расскажут в новостях (ФОТО).
- 03:30 Странная «независимость» — ВСУ воюют под флагами США и Ичкерии, но без флага Украины (ФОТО).
- 03:00 Новые факты о потерях ВСУ (ВИДЕО).
- 00:03 ВСУ стреляют по гражданским машинам.
- Вчера 23:08 Погорельцы. Поселок Спартак под огнем украинской артиллерии.
- Вчера 22:41 Новости Украины: командование 28-й бригады ВСУ пыталось скрыть хищение на 67 млн гривен.
- Вчера 21:49 ЛНР: Собака-разведчик зорко следит за позициями ВСУ в районе Раёвки.
- Вчера 21:12 Боец НМ ЛНР об обстрелах ВСУ, которые слышал весь Луганск в ночь с 23 на 24 марта.
- Вчера 20:09 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир 25.03.2017.
Один дом сгорел, два разрушены в Донецке после ночного обстрела со стороны ВСУ (ВИДЕО)
Дом на западной окраине Донецка уничтожен огнем украинских боевиков, еще в двух домах повреждено остекление.
«Вчера в 19:00 дом № 56 по улице Красная звезда сгорел в результате попадания снаряда. Пожарные не могли подъехать из-за обстрелов. Еще в двух домах по улицам Карнавальная и Лукьяненко повреждено остекление», — сообщил ДАН глава администрации Петровского района столицы ДНР Максим Жуковский.
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По данным местных властей, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Напомним, что за минувшие сутки украинская армия выпустила по прифронтовым городам и районам ДНР в общей сложности 911 мин, а также танковых и артиллерийских снарядов.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Донецке из-за обстрела ВСУ разрушен жилой дом
Дом на западной окраине Донецка уничтожен огнем украинских силовиков, еще в двух домах повреждено остекление. Об этом сообщил глава администрации Петровского района столицы ДНР Максим Жуковский.
«Вчера в 19:00 дом № 56 по улице Красная звезда сгорел в результате попадания снаряда. Пожарные не могли подъехать из-за обстрелов. Еще в двух домах по улицам Карнавальная и Лукьяненко повреждено остекление», — цитирует его ДАН.
По данным местных властей, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ВСУ за сутки обстреляли 24 населенных пункта ДНР
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины семьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщил источник в Народной милиции ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось 24 населенных пункта Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия (калибром 152-мм и 122-мм), танки, минометы (калибром 120-мм и 82-мм), а также вооружение БМП, БТР-ов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинская армия три раза нарушила «режим тишины» в ЛНР
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и сел Калиновка и Крутая Гора.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Большие потери ВСУ, о которых не расскажут в новостях (ФОТО)
Водитель-санитар 28-й механизированной бригады ВСУ и волонтер «АТО» Оксана Чорна рассказала о постоянных потерях украинских оккупационных войск на Донбассе, которые ушли из «топов новостей».
Как известно, некоторое время назад большинство журналистов, блогеров и членов волонтерского сообщества Украины договорились не раскрывать информацию о существенных потерях ВСУ и Нацгвардии в зоне так называемой «АТО». Но косвенные подтверждения этой информации просачиваются в эмоциональных сообщениях активистов, которые они публикуют на своих публичных страницах в соцсетях. Недавно и киевлянка Оксана Чорна, работавшая санитаром 28-й мех. бригады ВСУ, написала о своих впечатлениях от постоянных потерь среди соотечественников.
Интересно, что женщина пишет лишь о погибших на тех участках фронта, где бывала она, косвенно подтверждая огромные потери Вооруженных сил Украины на всем театре военных действий:
«Ужасный пост. Не читайте. Я ненавижу черные мешки. Холодный, плотный и тяжелый полиэтилен. На самом деле он не черный, он сероватый. Аккуратно сложенный с острыми краями сгибов.
Пару таких плотных упаковок всегда лежали за моим сидением в скорой, как бы напоминая, насколько мимолетна и хрупка жизнь. И что вот он, ее конец, в ожидании своего спутника, покоится в машине, цель работы которой бороться с тем, чтобы не дать им встретиться. Этому пакету и его спутнику.
Мешки для 200 бывают разные. Черные, белые, серые. Черные менее плотные и часто рвутся. Ручки в них слабые, а собачка, что закрывает молнию, постоянно выскакивает. Так что приходится либо везти их открытыми. Или склонившись над телом. Или тем что осталось от тела, пробовать одеть замок назад. Руки в перчатках и крови елозят по замку, в нос ударяет сладковатый с привкусом железа запах. Этот запах от которого выворачивает. Запах свежего мяса на базаре.
Каждый раз, когда закрываешь замок, а на тебя из мешка смотрят уже пустые глаза еще несколько минут назад живого человека, ты понимаешь, что в этом мешке человеческой трагедии ты закрываешь его жену и детей, которые так ждут его возвращения. Его безутешную мать и может впервые плачущего отца.
Ты понимаешь, что вот он лежит тут. А там, дома, скорее всего и не догадываются, что такой заветный номер на скором наборе уже больше никогда не ответит. Тебе передают его военник и личные вещи, чтобы оформить документы в морге и отдать их потом родственникам. И всегда, абсолютно всегда в дороге звонит его телефон. Ты, тупо уставившись на экран замираешь понимая, что не можешь ответить. А там, на том конце, в нетерпении и с тревогой слушают гудок за гудком.
Десятки подобных манипуляций все равно не становятся привычными. И тебе постоянно кажется, что может сейчас этот черный пакет пошевелится, и ты услышишь вздох или стон. И что может ты ошибся, и он жив. Но здравый смысл тебе отвечает, что этого не может быть. С такими ранениями не выживают.
Я никогда не забуду каков на ощупь полиэтилен и как отблескивают на солнце, заливающем каталку, его сгибы. Сидя дома, и просматривая фэйсбук и видя фотографии на которых снят этот черный пакет, воспоминания оживают. Боль, страх, надежда.
И эти слова „вчера 2–200, сегодня 4–200”, ставшие для нас такими уже привычными, и ушедшие с топов новостей, на самом деле и есть смысл нашей сегодняшней жизни. Ведь в строю этих 200х кто-то должен будет заменить.
И возможно это будет ваш брат, сын или муж. И эти длинные гудки и его „У меня все в порядке” станут вашим смыслом жизни. Но это будет потом. А сейчас — вчера 4–200».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Странная «независимость» — ВСУ воюют под флагами США и Ичкерии, но без флага Украины (ФОТО)
Украинские военные под Донецком показали очередной пример «незалежности», водрузив на своих позициях четыре флага, ни один из которых не является национальным флагом Украины.
«Это западная часть взлетной полосы аэропорта. Дистанция от объектива до объекта съемки — около восьмиста метров, дистанция от позиций противника — около пятидесяти. Это четыре флага: НАТО, правого сектора*, США и Ичкерии. Государственного флага Украины нет», — прокомментировал опубликованное на своей странице в соцсети фото бывший командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«Бог с ним, с флагом Ичкерии, но все остальные очень точно символизируют настоящее и будущее страны, с которой мы воюем», — добавил он.
«Думаю, что лучше о нашем настоящем противнике и не скажешь — все образно и доходчиво», — резюмировал экс-комбриг.
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*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация
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Новые факты о потерях ВСУ (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию короткий видеосюжет об Отношении руководства Украины к своим погибшим военнослужащим в зоне проведения так называемой АТО.
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ВСУ стреляют по гражданским машинам
Видео от местных жителей
ВСУ не прекращают обстрелы мирного населения Донбасса. На кадрах можно услышать прилеты украинских снарядов в жилые дома фронтового поселка, который находится в нескольких км от Донецка.
Также на видео, зафиксировано как гражданский транспорт следует своему маршруту по проселочной дороге, а ВСУ в этот момент ведет прицельный огонь. К счастью, нет ни одно попадания в автомобиль.
Отметим, что в данном населенном пункте нет позиций армии ДНР. Каратели знают об этом и намеренно ведут огонь по гражданскому населению, по-своему же народу.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Погорельцы. Поселок Спартак под огнем украинской артиллерии
Авторская съемка военкоров команды News Front
ВСУ продолжают оставлять граждан Донбасса без крыши над головой. Буквально вчера, 24-го марта, еще четыре жителя поселка Спартак остались без крова.
Корреспондент News Front застал их за погрузкой уцелевших пожиток и переездом подальше от линии фронта.
«Сидели в доме. Наташка ушла спать. Тут взрыв. Мы забежали в подвал. Потом еще два взрыва. Я услышал, как калитка затарахтела, к нам пришли соседи. Потом снова взрыв и появилось зарево. Загорелся соседский гараж. Думали, что наш дом пронесёт, но нет», — сказал местный житель.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Новости Украины: командование 28-й бригады ВСУ пыталось скрыть хищение на 67 млн гривен
Командование 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, расположенной в Одесской области, пыталось скрыть хищения имущества на сумму 67 млн гривен. Источник.
Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.
«Командование воинских частей ВСУ продолжает разворовывать вооружение, военную технику и государственное имущество», — отметил он.
«Стало известно, что командование 28-й отдельной мехбригады в воинской части ВВ009 в населенном пункте Черноморское Одесской области заставляет вновь назначенного начальника геоинформационной службы бригады лейтенанта Игоря Тарновецкого принять должность с недостачей имущества по службе на общую сумму 67 миллионов гривен», — уточнил подполковник.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ЛНР: Собака-разведчик зорко следит за позициями ВСУ в районе Раёвки
Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.
Собака-разведчик служит Луганской Народной Республике. Он зорко следит за позициями ВСУ в районе Раёвки, фиксирует все перемещения укрокарателей.
Когда смотришь на этого молодого защитника ЛНР, то понимаешь, что он бы непременно вцепился в горло укрофашистским политикам, организовавшим карательную операцию.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Боец НМ ЛНР об обстрелах ВСУ, которые слышал весь Луганск в ночь с 23 на 24 марта
Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР рассказал о карательных обстрелах ВСУ, которые слышал весь Луганск в ночь с 23 на 24 марта.
«Это было под вечер. Стреляли по нашим позициям. Работали 80, 120 минометы. Работали со стороны Старого Айдара. Наши действия – укрытие и наблюдение. Это максимум, что мы можем сделать. Так как нам не дают разрешение на открытие огня», — сказал он.
«Обострение последнее время усиливается. Украинская сторона не стоит на месте, они расширяют свои позиции», — дополнил военнослужащий.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир 25.03.2017
— Лондон не поддержал инициативу России по расширению миссии ООН в Ираке
— Сегодня ночью в Ровенской области бойцы батальона «Айдар» захватили около 30 сторонников партии «Успішна Україна»
— Ангела Меркель раскрыла ключевые просчеты европейских политиков
— Продолжаются обстрелы территории Донбасса
— Сирийская армия освободила поселок Каукаб к северу города Хама
К оглавлению | Источник: news-front.info
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Так им фашистким гадам и надо. Туда им и дорога.