Суть школы мышления. Разум и сердце

Всё самое интересное раскрывается в диалогах. Когда есть вопрос, тогда приходит и ответ. Буду делится с вами самыми интересными диалогами из чатов нашей Школы.

Ольга:

Мы видим человека в первый раз и сразу что-то внутри нас даёт нам понять, что этот человек представляет из себя, т.е. первое впечатление, подсознательное чувство. Может это подсказки сердца? Также со знаниями, информацией, событиями. Или мы хотим понять определённые моменты в нашей жизни и помедитировав, находим подсказки...сердца? Разума сердца?

Я:

Наше надсознание состоит из двух частей.

Одна часть - это чувство, за него отвечает сердце. Например, ощущение ценности чего-то. Или неприятие. Или благодатность. Или любовь.

Другая часть - это мысль. Понимание. Вмещение. Осознание. Убеждение. Глубина понимания.



Мария:

Здорово, когда твои мысли формулируют))

Я:

Что надо сделать - это работа разума. А вот что это важно, или что от этого будет следствие какое-то важное, или ценность происходящего - это сердце.

Мария:

Получается сначала чувство от сердца, а потом разум анализирует и выдает действие?

Владимир:

Как две ноги, которыми идем. Действительно, без любой из них не обойтись.

Ольга:

Разум и сердце.

Я:

Это как отец и мать. Оба важны.

Ольга:

Значит сердце отвечает за чувства, разум за мысли...

Я:

В йоге считается, что есть люди Бхакты - кто более предрасположен чувствовать. И есть Джнаны - кто более расположен мыслить. А есть Раджы - кто уравновесил и развил в себе обе эти части.

Считается, что путь Джнаны и Бхакти - не самостоятелен и не приводит к совершенству. Только путь Раджы считается законченным.

Ольга:

Т.е. для дальнейшего пути важны наши чувства и мысли. Светлые мысли и добрые чувства.

Я:

Глубокие мысли и настоящие чувства, идущие от сердца. Это как-бы новая ступень развития человечества, так жить. Когда-то это станет нормой)

Но для этого нужно научиться мыслить глубоко и широко, и правдиво, и чувствовать искренне и всегда.

Ольга:

Как мы можем научиться этому?

Я:

Во все времена этому (искусству мышления и трансформации с помощью перемен в мышлении) учили в школах развития мышления. Таких школ всегда было много. Например, Будда, Конфуций, Платон - громкие имена, они называли свои организации школами развития мышления. Но таких школ было гораздо больше.

О сути такой школы хорошо сказал Алишер Навои:

"Тому, кто жизнь постиг

Расцвет и умиранье,

Над Мыслью власть важней

Чем над тремя мирами"

Мы пытаемся быть такой школой)

Ольга:

Очень здорово, что есть такие личности, как вы. Благодарю!

http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/311926.html

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