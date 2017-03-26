Случай который ошеломил население СССР. Полтергейст

Человечество веками сталкивалось с необъяснимыми феноменами и явлениями. Но браться за их объяснение желали лишь единицы. Конечно, когда-то даже гром и молния назывались проявлениями божественной воли, поэтому не факт, что современные призраки - это фантазия и выдумки, просто ученые еще не нашли научных обоснований. Но что делать, если вы столкнулись с чем-то необъяснимым? Кто такой полтергейст и чем он опасен для вас?