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Случай который ошеломил население СССР. Полтергейст

14:58. 26 марта 2017 Просмотров - 200 Один комментарий Опубликовал:

Человечество веками сталкивалось с необъяснимыми феноменами и явлениями. Но браться за их объяснение желали лишь единицы. Конечно, когда-то даже гром и молния назывались проявлениями божественной воли, поэтому не факт, что современные призраки - это фантазия и выдумки, просто ученые еще не нашли научных обоснований. Но что делать, если вы столкнулись с чем-то необъяснимым? Кто такой полтергейст и чем он опасен для вас?

Метки: мистика, полтергейст, привидение
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