Скифы Южной Сибири в Гос. Эрмитаже
09:45. 26 марта 2017 Просмотров - 274 Один комментарий Опубликовал: brahman
В Государственном Эрмитаже находится крупнейшая в мире коллекция скифских предметов, известна эта коллекция прежде всего артефактами, сохранившимися в вечной мерзлоте, которая хорошо сохраняет органику. К сожалению, а для многих несомненно к счастью, вечная мерзлота на юге России присутствует только в Сибири, была бы мерзлота в Краснодаре (или на Украине), там сохранилось бы больше древних предметов из органики (дерева, кожи, ткани и т.д.), но жителям этих мест повезло, поэтому богатая материальная культура скифов лучше представлена в захоронениях лесостепей Сибири – на Алтае, в Туве и Хакасии.
Пишет maximus101.
Женская погребальная гипсовая маска нанесенная на череп. Оглахтинский могильник. Таштыкская культура, I — VII вв. Хакасия
Чтобы проникнуть в залы Древней Сибири Гос. Эрмитажа, нужно идти по длинному Кутузовскому коридору.
И в вестибюле Салтыковского подъезда можно обнаружить уже первые и, надо сказать, весьма значительные артефакты. Это деревянные саркофаги скифских вождей, выдолбленные из цельных стволов деревьев.
Саркофаг-колода из ствола дерева. Кедр. Могильник Туэкта курган 1. Пазырыкская культура, VI в. до н.э. Алтай
Саркофаг-колода, выдолбленный из одного ствола дерева. Пазырыкская культура. VI в. до н.э. Второй Башадарский курган, Алтай.
Резное изображение тигров на саркофаге. Башадар, курган 2.
Таштыкские гипсовые погребальные маски из могильника Оглахты, I — VII вв. На переднем плане мужская маска, на черепе видна прическа в виде клока волос на темени.
Погребальные маски таштыкской культуры из Хакасии принадлежали смешанному европеоидно-монголоидному населению Минусинской котловины. Эти люди имели погребальные обряды по сложности не уступающие египетским. Они подвергали умерших мумификации – извлекали внутренние органы, мозг и наполняли тела травой и глиной. На лицо наносилась портретная маска из гипса, есть предположение, что таким образом хоронили женщин и подростков, мужчин, таштыкцы, кремировали, а затем засыпали оставшийся пепел внутрь специально изготовленных кукол. Куклы не уступали размерами живому человеку, их делали из кожи, травы и глины, лица выполняли очень тщательно из гипса, добиваясь портретного сходства. В общем, кукла должна была быть полным аналогом умершего человека, для большего сходства подобную куклу одевали в одежды покойного.
Женская маска из могильника Оглахты. Таштыкская культура, I — VII вв.
Бюст погребальной куклы. Таштыкская культура, I — VII вв. Хакасия.
Лиственничный сруб погребальной камеры пятого пазырыкского кургана. Пазырыкская культура. IV в. до н.э. Алтай
Деревянные срубы погребальных камер пазырыкских курганов напоминают подобные камеры фригийский курганов в Малой Азии, например, в кургане "царя Мидаса". Есть серьезные основания думать, что между алтайскими курганами и фригийскими существует какая-то связь, так как в VII в. до н.э. скифы контролировали почти всю территорию Малой Азии.
Трехметровый саркофаг-колода в погребальной камере.
Мумия мужчины из пятого пазырыкского кургана. Пазырыкская культура. IV в. до н.э. Алтай
Тело мужчины 55 лет подверглось специальной обработке, у него извлекли все внутренности из брюшной полости, трепанировали череп и извлекли мозг. Еще Геродот писал, что скифы длительно сохраняют тело умершего царя, возят его по подвластной им территории и только потом хоронят в кургане.
Татуировки на теле мумии мужчины из пятого пазырыкского кургана. Увидеть их можно только в инфракрасном излучении.
Человеческая кожа с татуировками. Могильник Пазырык, курган 2, V-IV вв. до н.э.
Ниже, мумифицированная голова. Могильник Пазырык, курган 2, V-IV вв. до н.э.
Голова этого скифского воина имеет явные монголоидные черты и ему явно не повезло в жизни – череп скальпирован и имеет сверху несколько дырок, возможно, в эти отверстия вставлялся ремень, с помощью которого отрубленная голова подвешивалась к седлу. Геродот писал об этом обычае:
"Головы всех убитых им в бою скифский воин приносит царю. Ведь, только принесший голову врага получает свою долю добычи, а иначе – нет. Кожу с головы сдирают следующим образом: на голове делают кругом надрез около ушей, затем хватают за волосы и вытряхивают голову из кожи. Потом кожу очищают от мяса бычьим ребром и мнут ее руками. Выделанной кожей скифский воин пользуется как полотенцем для рук, привязывает к уздечке своего коня и гордо щеголяет ею. У кого больше всего таких кожаных полотенец, тот считается самым доблестным мужем."
Антропоморфная голова. Уздечная бляха. Дерево. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э.
Реконструкция одежды людей из кургана Аржан-2, VII в. до н.э. Тува.
Деревянная колесница. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Войлочный ковер и туристы. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Здесь изображена сидящая богиня, которая встречает воина на коне, в одной руке у нее древо жизни. Воин по внешнему виду чистый армянин, с большим носом и лихо закрученными усами) Богиня видимо абсолютно лысая, хотя верхнюю часть ее головы скрывает замысловатый головной убор. Изображения подобных сидящих на троне женских божеств характерны для Малой Азии, как правило, все они олицетворяют Кибелу.
Войлочный ковер, фрагмент. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Два изображения богини Кубабы (Кибелы) в характерном головном уборе, 850-900 г. до н.э. из новохеттского города Каркемиш. Музей Анатолийских цивилизаций в Анкаре.
Конский чепрак, войлок. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Войлочный ковер. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Фигурки лебедей из войлока. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Вот такая "мягкая игрушка" IV в. до н.э. Пятый пазырыкский курган
Узда. Кожа и дерево. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э.
Фрагменты знаменитого Пазырыкского ковра, V-IV века до н.э. Возможное происхождение ковра – Передняя Азия, скорее всего Мидия. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Ковер – шерстяной узелковый стриженый, возможно самый древний из всех известных на сегодня.
Седло. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Арфа. Могильник Пазырык, курган 2, V-IV вв. до н.э.
Конская маска. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э.
Конская маска. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э. Пазырыкцы очень хотели видеть своих лошадей оленями, поэтому когда хоронили их вместе с хозяином, прикрепляли им специальные рога. Олень и его терзание – главный сюжет всего скифского искусства, при этом культ оленя существовал и в Малой Азии, на фригийской керамике олени встречаются чаще всего, вполне возможно, что культ оленя был заимствован скифами именно там.
Конская маска. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э.
Седельные накладки в виде орла. Дерево, золото. Могильник Башадар, курган 2.
Орлы вполне себе геральдические, хищная птица – важный тотем у кочевников. Где-то здесь на Алтае, в Западном Китае или Казахстане был реанимирован древний символ двуглавого орла, которого тюркские племена принесли затем в Европу, я об этом много писал раньше.
Бляха с изображением лося. Дерево V-IV вв. до н.э.
Деревянное навершие в виде головы грифона держащего во рту голову оленя. Могильник Пазырык, курган 2, V-IV вв. до н.э.
Фрагмент седельный покрышки. Изображение полулежащего орлиноголового грифона. Войлок. Могильник Пазырык, курган 2, V-IV вв. до н.э.
Седельная покрышка. Войлок, кожа, мех. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э.
Седло с покрышкой. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э. Как видно, скифские вещи очень яркие, с узорами, аппликациями, тесьмой, нужно думать, что своим внешним видом скифы чем-то напоминали североамериканских индейцев.
Деревянное навершие в виде головы грифона. Дерево, кожа. Могильник Пазырык, курган 2, V-IV вв. до н.э.
Фрагмент узды. Дерево, кожа, золото. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э.
Котел, Семиречье, случайная находка, V-III вв. до н.
Пишет maximus101.
Женская погребальная гипсовая маска нанесенная на череп. Оглахтинский могильник. Таштыкская культура, I — VII вв. Хакасия
Чтобы проникнуть в залы Древней Сибири Гос. Эрмитажа, нужно идти по длинному Кутузовскому коридору.
И в вестибюле Салтыковского подъезда можно обнаружить уже первые и, надо сказать, весьма значительные артефакты. Это деревянные саркофаги скифских вождей, выдолбленные из цельных стволов деревьев.
Саркофаг-колода из ствола дерева. Кедр. Могильник Туэкта курган 1. Пазырыкская культура, VI в. до н.э. Алтай
Саркофаг-колода, выдолбленный из одного ствола дерева. Пазырыкская культура. VI в. до н.э. Второй Башадарский курган, Алтай.
Резное изображение тигров на саркофаге. Башадар, курган 2.
Таштыкские гипсовые погребальные маски из могильника Оглахты, I — VII вв. На переднем плане мужская маска, на черепе видна прическа в виде клока волос на темени.
Погребальные маски таштыкской культуры из Хакасии принадлежали смешанному европеоидно-монголоидному населению Минусинской котловины. Эти люди имели погребальные обряды по сложности не уступающие египетским. Они подвергали умерших мумификации – извлекали внутренние органы, мозг и наполняли тела травой и глиной. На лицо наносилась портретная маска из гипса, есть предположение, что таким образом хоронили женщин и подростков, мужчин, таштыкцы, кремировали, а затем засыпали оставшийся пепел внутрь специально изготовленных кукол. Куклы не уступали размерами живому человеку, их делали из кожи, травы и глины, лица выполняли очень тщательно из гипса, добиваясь портретного сходства. В общем, кукла должна была быть полным аналогом умершего человека, для большего сходства подобную куклу одевали в одежды покойного.
Женская маска из могильника Оглахты. Таштыкская культура, I — VII вв.
Бюст погребальной куклы. Таштыкская культура, I — VII вв. Хакасия.
Лиственничный сруб погребальной камеры пятого пазырыкского кургана. Пазырыкская культура. IV в. до н.э. Алтай
Деревянные срубы погребальных камер пазырыкских курганов напоминают подобные камеры фригийский курганов в Малой Азии, например, в кургане "царя Мидаса". Есть серьезные основания думать, что между алтайскими курганами и фригийскими существует какая-то связь, так как в VII в. до н.э. скифы контролировали почти всю территорию Малой Азии.
Трехметровый саркофаг-колода в погребальной камере.
Мумия мужчины из пятого пазырыкского кургана. Пазырыкская культура. IV в. до н.э. Алтай
Тело мужчины 55 лет подверглось специальной обработке, у него извлекли все внутренности из брюшной полости, трепанировали череп и извлекли мозг. Еще Геродот писал, что скифы длительно сохраняют тело умершего царя, возят его по подвластной им территории и только потом хоронят в кургане.
Татуировки на теле мумии мужчины из пятого пазырыкского кургана. Увидеть их можно только в инфракрасном излучении.
Человеческая кожа с татуировками. Могильник Пазырык, курган 2, V-IV вв. до н.э.
Ниже, мумифицированная голова. Могильник Пазырык, курган 2, V-IV вв. до н.э.
Голова этого скифского воина имеет явные монголоидные черты и ему явно не повезло в жизни – череп скальпирован и имеет сверху несколько дырок, возможно, в эти отверстия вставлялся ремень, с помощью которого отрубленная голова подвешивалась к седлу. Геродот писал об этом обычае:
"Головы всех убитых им в бою скифский воин приносит царю. Ведь, только принесший голову врага получает свою долю добычи, а иначе – нет. Кожу с головы сдирают следующим образом: на голове делают кругом надрез около ушей, затем хватают за волосы и вытряхивают голову из кожи. Потом кожу очищают от мяса бычьим ребром и мнут ее руками. Выделанной кожей скифский воин пользуется как полотенцем для рук, привязывает к уздечке своего коня и гордо щеголяет ею. У кого больше всего таких кожаных полотенец, тот считается самым доблестным мужем."
Антропоморфная голова. Уздечная бляха. Дерево. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э.
Реконструкция одежды людей из кургана Аржан-2, VII в. до н.э. Тува.
Деревянная колесница. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Войлочный ковер и туристы. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Здесь изображена сидящая богиня, которая встречает воина на коне, в одной руке у нее древо жизни. Воин по внешнему виду чистый армянин, с большим носом и лихо закрученными усами) Богиня видимо абсолютно лысая, хотя верхнюю часть ее головы скрывает замысловатый головной убор. Изображения подобных сидящих на троне женских божеств характерны для Малой Азии, как правило, все они олицетворяют Кибелу.
Войлочный ковер, фрагмент. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Два изображения богини Кубабы (Кибелы) в характерном головном уборе, 850-900 г. до н.э. из новохеттского города Каркемиш. Музей Анатолийских цивилизаций в Анкаре.
Конский чепрак, войлок. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Войлочный ковер. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Фигурки лебедей из войлока. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Вот такая "мягкая игрушка" IV в. до н.э. Пятый пазырыкский курган
Узда. Кожа и дерево. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э.
Фрагменты знаменитого Пазырыкского ковра, V-IV века до н.э. Возможное происхождение ковра – Передняя Азия, скорее всего Мидия. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Ковер – шерстяной узелковый стриженый, возможно самый древний из всех известных на сегодня.
Седло. Пятый пазырыкский курган, IV в. до н.э.
Арфа. Могильник Пазырык, курган 2, V-IV вв. до н.э.
Конская маска. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э.
Конская маска. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э. Пазырыкцы очень хотели видеть своих лошадей оленями, поэтому когда хоронили их вместе с хозяином, прикрепляли им специальные рога. Олень и его терзание – главный сюжет всего скифского искусства, при этом культ оленя существовал и в Малой Азии, на фригийской керамике олени встречаются чаще всего, вполне возможно, что культ оленя был заимствован скифами именно там.
Конская маска. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э.
Седельные накладки в виде орла. Дерево, золото. Могильник Башадар, курган 2.
Орлы вполне себе геральдические, хищная птица – важный тотем у кочевников. Где-то здесь на Алтае, в Западном Китае или Казахстане был реанимирован древний символ двуглавого орла, которого тюркские племена принесли затем в Европу, я об этом много писал раньше.
Бляха с изображением лося. Дерево V-IV вв. до н.э.
Деревянное навершие в виде головы грифона держащего во рту голову оленя. Могильник Пазырык, курган 2, V-IV вв. до н.э.
Фрагмент седельный покрышки. Изображение полулежащего орлиноголового грифона. Войлок. Могильник Пазырык, курган 2, V-IV вв. до н.э.
Седельная покрышка. Войлок, кожа, мех. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э.
Седло с покрышкой. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э. Как видно, скифские вещи очень яркие, с узорами, аппликациями, тесьмой, нужно думать, что своим внешним видом скифы чем-то напоминали североамериканских индейцев.
Деревянное навершие в виде головы грифона. Дерево, кожа. Могильник Пазырык, курган 2, V-IV вв. до н.э.
Фрагмент узды. Дерево, кожа, золото. Могильник Пазырык, курган 1, V-IV вв. до н.э.
Котел, Семиречье, случайная находка, V-III вв. до н.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Странно. А на золотых скифских изделиях изображены псковские мужики.