Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 марта 2017

Президента Йемена приговорили к смертной казни

Суд в столице Йемена Сане, контролируемой йеменскими мятежниками из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), приговорил президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни, передает агентство Рейтер. По данным агентства, Хади был приговорен к смертной казни за «государственную измену» и «содействие стране-агрессору Саудовской Аравии и ее союзникам». Помимо него, суд Саны приговорил к высшей мере наказания еще шесть высокопоставленных чиновников в его правительстве, в том числе посла Йемена в США Ахмеда Авада Бин Мубарака и бывшего министра иностранных дел страны Рияда Ясина. Читайте также: Армия Сирии и ВКС РФ разгромили «Аль-Каиду», убит главнокомандующий и 100 боевиков в Хаме (ФОТО, ВИДЕО) В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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Т-90 прикрывает смертников: «Аль-Каида» бросила российский танк в наступление на сирийскую Хаму (ФОТО, ВИДЕО)

Новейший российский танк Т-90 принимает участие в широкомасштабном наступлении «Аль-Каиды» в сирийской провинции Хама. Кадры с танком публикует медиа-крыло исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», которую возглавляет «Джебхат ан-Нусра»* — сирийское крыло «Аль-Каиды»*. На одном из кадров Т-90 движется на штурм подконтрольного Дамаску города Суран на севере Хамы, а на других кадрах он уже прикрывает два «шахид-мобиля» со смертниками у населенного пункта Камхана. Судя по всему российская бронемашина прибыла из столичной для банд провинции Идлиб. «Запуск танка муджахидов против позиций сирийской армии в городе Суран на севере Хамы», — поясняется под первым фото. «Караваны корпуса „Тахрир аш-Шам“ движутся по направлению к Камхане» — гласит подпись под изображением танка с автомобилями смертников. Данный танк был передан Россией правительственным войскам САР и принимал участие в разных сражениях. Как сообщала «Русская Весна», 9 июня 2016 года один из поставленных Россией Сирийской армии танков Т-90 был захвачен боевиками группировки «Нурэд-Дин аз-Зенки», которая «прославилась» отрезанием головы подростка в лагере Хандарат на окраине Алеппо. Недавно это бандформирование вошло в состав исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Читайте подробнее: Шокирующие кадры: боевики «оппозиции» отрезали голову ребенку, поддержавшему Башара Асада (ВИДЕО, ФОТО 21+) Позже стало известно, что захваченный боевиками танк Т-90 был продан за 500 000 долларов террористам «ан-Нусры» в Алеппо (ФОТО) Затем появлялись сообщения, что поврежденный танк находится в ремонте и с тех пор многие месяцы о нем ничего не было слышно. Новые фото и видео основного боевого танка Т-90 впервые появились в 20-х числах марта, это первый известный случай, когда террористы используют данную бронемашину в наступательных операциях. Читайте также: Вторая волна смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощное наступление в сирийской Хаме (ФОТО, ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация. Последние 2 фото сделаны в июне 2016 года после захвата танка и во время ремонтных работ.

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Яркие кадры: Российские военные с собаками ликвидируют «подарки» ИГИЛ в Пальмире (ФОТО)

Саперы сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил России оказывают помощь в разминировании исторической части древнего города Пальмира и прилегающих жилых кварталов, сообщает Минобороны. В первую очередь специалисты противоминного центра очищают от взрывоопасных предметов дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения, а также разминируют историческую часть Древней Пальмиры на востоке сирийской провинции Хомс. Кроме обычных средств разминирования российские военные инженеры впервые испытывают на практике перспективные образцы средств поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также защиты саперов. В состав отряда помимо саперных подразделений входит кинологическое подразделение с минно-розыскными собаками, обученными находить и определять взрывчатые вещества (дымный и бездымный черный порох, аммонит, тротил, тол и пластит). Природные навыки животных по-прежнему остаются незаменимыми при разминировании объектов, в конструкцию которых входит значительное количество металла. Ранее личный состав, военная техника и имущество сводного отряда МПЦ ВС РФ были оперативно переброшены самолетами военно-транспортной авиации на авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии, после чего российские военные инженеры совершили марш в Пальмиру и приступили к разминированию города. Судя по кадрам их безопасность обеспечивают бойцы военной полиции Министерства обороны. Отряд разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил России полностью автономен и укомплектован самыми современными комплектами разминирования и защиты (селективными переносными индукционными миноискателями ИМП-2С, переносными искателями проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносными искателями неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3 М, общевойсковыми комплектами разминирования (ОВР-2) и жизнеобеспечения (автономными установками энергоснабжения, полевыми кухнями, палатками для размещения военнослужащих). Читайте также: Армия Сирии и ВКС РФ разгромили «Аль-Каиду», убит главнокомандующий и 100 боевиков в Хаме (ФОТО, ВИДЕО) *ИГИЛ – Запрещенная в РФ террористическая организация

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«Спецназ» ИГИЛ против спецназа США: 3-й день штурма плотины в Ракке и новые потери американцев

Американский спецназ вместе с курдскими ополченцами ведет операцию по захвату сразу нескольких важнейших плотин и гидроэлектростанций на реке Евфрат в сирийской провинции Ракка. Под прикрытием боевых вертолетов Apache курды и морпехи США уже несколько дней неудачно штурмуют крупнейшую дамбу Евфрат и несут потери, при этом менее важную плотину Табка захватить им все же удалось. Как сообщала «Русская Весна», террористы отбили уже несколько атак на дамбу Евфрат, а наступающие силы понесли потери. В субботу появилась новая информация о раненых американцах в ходе рейда «спецгруппы» ИГИЛ. «Американские солдаты получили ранения, когда бойцы «исламского государства» атаковали деревню Абу Хурайра, к западу от Табки», — заявило медиа-крыло группировки «агентство Amaq». «В третий раз была сорвана атака сил США и курдских боевиков у плотины Евфрат, расположенной около города Табка, к западу от Ракки», — несколько часов назад также проинформировало «Амак». Известно, что столкновения продолжаются, а плотина получила серьезные повреждения под сильным огнем коалиции и курдов, об этом сообщает «Ракка-24»: «Тяжелые столкновения продолжались сегодня недалеко от Дамбы Евфрат западнее Табки и в районе Карама на северо-востоке Ракки». «Тяжелые повреждения на электростанции и станции воды Дамбы Евфрат из-за артиллерийских обстрелов сил США и SDF». Напомним, в пятницу возглавляемым курдами «Сирийским демократическим силам (SDF)» не удалось захватить дамбу Евфрат, «игиловцы» тогда сорвали две операции по высадке десанта сил SDF с американских вертолетов. Сегодня потерпела неудачу третья попытка. Данная операция проводится под непосредственным руководством и при большой поддержке США, о чем вчера и заявил официальный представитель коалиции: «Коалиция поддержала это наступление десантом с воздуха и материально-технической поддержкой, точными авиационными атаками и вертолетами «Апач», осуществлявшими непосредственную авиаподдержку, артиллерией морской пехоты, а также специальными консультациями и поддержкой руководства SDF», — сообщалось в итоговом пресс-релизе. Читайте подробнее: Спецназ США при поддержке «Апачей» провалил операцию по захвату у ИГИЛ дамбы Евфрат в Ракке (ВИДЕО) В свою очередь, в «Амак» заявили, что «попытка высадки американского десанта на плотину Фурат у г. Табка была отбита. Высадка шла при поддержке авиации, БПЛА, артиллерии и вертолетов Apache». Данную информацию подтвердило и антиигиловское новостное агентство «Ракка-24», которое ежедневно публикует достоверную информацию из сирийской провинции Ракка: «SDF при поддержке сил США атаковали в полночь позиции ИГИЛ вблизи плотины Евфрат, но отступили из-за сильной обороны ДАИШ». «Не менее 3-х американских военных были ранены в ночной атаке, 4 бойца SDF погибли…» Через час «Ракка-24» рассказала о еще одной неудачной попытке штурма плотины Евфрат: «Важно: Новая неудачная высадка десанта сил США около Дамбы Евфрат. Там были отряды ИГИЛ* с тяжелым вооружением». В субботу «Ракка-24» рассказала о том, что в этом районе замечены и французские военные: «Подразделения французской армии были замечены в Джаббаре севернее Табки — технические группы и военные советники для поддержки столкновений вблизи Дамбы Евфрат». Известно, что в SDF курдские Отряды народной самообороны YPG воюют вместе с северными сирийскими племенами шаммар. Читайте также: Атака США в Ракке грозит чудовищной катастрофой: могут погибнуть сотни тысяч людей (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Стаффан Де Мистура призвал Россию, Турцию и Иран обеспечить режим перемирия в Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура направил России, Турции и Ирану письма с призывом принять срочные меры для обеспечения режима перемирия в Сирии.

«Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выражает глубокую озабоченность текущей эскалацией боевых действий в Дамаске, Хаме и в целом в Сирии», — приводит РИА Новости заявление де Мистуры.

Он отмечает, что рост насилия подрывает режим перемирия, который обсуждался в ходе встреч в Астане.

«В этом контексте он (де Мистура. — RT) направил письмо министерствам иностранных дел Ирана, России и Турции как трём гарантам перемирия в Сирии, вступившего в силу 30 декабря 2016 года. Он призвал их принять срочные усилия для того, чтобы поддержать режим перемирия», — отмечается в документе.

Ранее источник сообщил, что делегация Дамаска передала Стаффану де Мистуре предложения по борьбе с терроризмом.

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Табка 25.03.2017

Коротко по Табке.Американский десант высаженный на южном берегу Евфрата к западу от Табки сразу внес 2 серьезных изменения в конфигурацию войны в Северной Сирии.С одной стороны, американцы отрезали путь для САА к Ракке вдоль Евфрата, что после падения Дейр-Хафира, в принципе выходило на повестку дня. Теперь такое наступление теряет первоначальный смысл, так как рано или поздно оно упрется в американский плацдарм, которым американцы показывают, что не заинтересованы в том, чтобы разделить лавры покорителей Ракки с Россией или Турцией. С другой стороны, создание этого плацдарма нарушает логистику Халифата в районах к западу от Табки, чем САА вполне может воспользоваться, расширяя свою зону контроля к востоку от Алеппо и в западных районах провинции Ракка.Разумеется, САА могла бы при поддержке России и Ирана поспешить к Ракке, смонтировав ударную группировку в районе Итрии и наступая через перекресток к востоку от нее и поворачивая далее на Табку. Но с учетом текущих проблем в Хаме, боев под Дамаском, Пальмирой, в Восточном Каламуне, вряд ли сирийцы пустятся в подобную авантюру с открытыми флангами, которая может иметь политическое, но вряд ли имеет военное обоснование, тем более, что операция США развивается вполне себе успешно и они займут ключевые точки намного раньше сирийцев.Генштаб РФ достаточно меланхолично прокомментировал заявления французов о скором взятии Ракки, заявив, что стоит все таки соотносить заявления с реальностью, косвенно указывая на продолжающийся многомесячный штурм Мосула, который по первоначальным планам должен был быть взят еще в 2016 году. Россия как обычно предлагает себя в качестве партнера для операций против Ракки, США как правило эти предложения игнорируют, как впрочем и аналогичные предложения Эрдогана. Пентагон предполагает, что используя курдов в качестве дешевой пехоты, он увеличив свою группировку в районе Ракки до нескольких тысяч человек и при активной поддержке БПЛА и авиации, сможет взять Ракку по образцу Манбиджа, где смогли обойтись без большого количества тяжелой техники, управившись за 2-3 месяца. С Раккой конечно будет сложнее, но такой план отнюдь не выглядит нереальным.Стратегическая обстановка для Халифата в районе Ракки продолжает осложняться.На текущем этапе, стратегия США в целом работает, отряды SDF/YPG оттесняют Халифата к северному берегу Евфрата, при этом столица Халифата уже находится в полуокружении. Операция по созданию плацдарма на южном берегу Евфрата, позволила начать непосредственные операции против Табки. Силы Халифата сейчас растянуты на многочисленных фронтах и быстро сколотить группировку для контрудара по плацдарму он вряд ли сможет, в то время, как плацдарм расширяется и укрепляется, что не очень сложно с учетом полного господства в воздухе американской авиации и использования в большом количестве спецподразделений. Более того, не исключены и другие десантные операции по созданию плацдармов на южном берегу Евфрата уже к востоку от Ракки (в том числе и силами самих курдов) – у Халифата тут просто не наберется столько сил, чтобы удерживать столь широкой фронт – как максимум, они смогут организовать несколько контрударов эффективность которых в текущих оперативных условиях представляется сомнительной.Сама операция в районе Табки является важным этапом в подготовке штурма Ракки, который теоретически может начаться уже в апреле, хотя не исключено, что дело будет отложено до мая, когда будет накоплено достаточно сил для многомесячной кампании по штурму самого города. К вечеру 25 марта стали поступать сообщения, что боевики оставили авиабазу Табка и отходят.Зачистив Табку, район дамбы и город Аль-Тавра, американцы с помощью курдов решат важную задачу по обеспечению условий для самостоятельного штурма Ракки.Локальная неудача американцев с первым штурмом дамбы Табка, являлась лишь досадной помехой, которую легко преодолели. Несколько убитых курдов и раненые спецназовцы, это конечно неприятно, но не критично. Курды уже закрепились на дамбе и радостно демонстрируют с нее многочисленные фотографии. Американцы постепенно продвинулись стороны плацдарма на запад. Их основная цель здесь – авиабаза Табка. Заняв Табку и авиабазу, они смогут соорудить здесь военную базу с аэродромом, которая сыграет важную роль в последующих операциях против Ракки, а заодно отрежет от Ракки сирийскую армию (как Манбидж отрезает от Ракки Эрдогана), если та вздумает пуститься в гонку за Раккой. В целом, американский план пока работает. В том виде, в котором сейчас развиваются операции в Сирии в целом позволяют США более-менее уверенно смотреть в будущее, так как при Обаме ситуация складывалась так, что США рисковали вообще остаться за бортом сирийской войны. Ныне же, у них есть неплохие карты, которые они непременно разыграют, когда дело дойдет до переговоров о межсирийском урегулировании. Для курдов эти успехи важны тем, что усиливают их позиции в торге с Асадом о послевоенном национально-территориальном устройстве Сирии, где курды стремятся на данном этапе к широкой автономии, так как турецкое вторжение помешало реализации более амбициозных замыслов.Давай закурим, товарищ, по одной…

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