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Российская техника для Запада: подмосковные вагоны уходят в ЕС

09:28. 26 марта 2017 Просмотров - 193 Нет комментариев Опубликовал:

Российская техника для Запада: подмосковные вагоны уходят в ЕС

В столице Венгрии состоялась торжественная церемония начала эксплуатации первого поезда для метрополитена 81-717.2К/714.2К, который прошел модернизацию на российском заводе «Метровагонмаш». Об этом сообщили представители ЗАО «Трансмашхолдинг», в состав которого входит данное предприятие.

Контракт на соответствующие работы был заключен между «Метровагонмашем» и венгерскими партнерами в 2015 году. Согласно данному документу, подмосковное предприятие обязуется осуществить капитальный ремонт более 220 вагонов до середины 2018 года.

Российские специалисты во время модернизации обновляют пассажирский салон, кабину машиниста и пульт управления. Изменениям подвергается кузов, тележки, тормозное оборудование и маски головных вагонов. Серьезно модернизируются системы безопасности, видеонаблюдения и управления. Впервые вагоны получают комплексы принудительной вентиляции салона и кондиционирования кабины. Модернизируется компрессорная система и комплекс электрического привода дверей.

Российская техника для Запада: подмосковные вагоны уходят в ЕС

Фото: tmholding.ru/Пресс-служба ЗАО «Трансмашхолдинг»

По словам специалистов, срок службы модернизированных вагонов продлевается на 30 лет. Впрочем, они могут проработать и дольше, если вовремя провести новую модернизацию и капитальный ремонт.

Отметим, что модернизируемые для венгерских заказчиков вагоны 81-717.2К/714.2К были произведены «Метровагонмашем». Данный тип электровагонов был разработан на предприятии во второй половине 1970-х годов и выпускался вплоть до 2016 года. В метрополитенах ряда городов мира эта модель выполняет основной объем перевозок.

Будапештский метрополитен и «Метровагонмаш» сотрудничают с 1970 года. До 2000 года российское предприятие поставило для этого венгерского заказчика более 380 вагонов. Как мы видим, взаимодействие метрополитена и завода продолжается, несмотря на довольно сложные отношения между Россией и Евросоюзом. Это значит, что РФ выпускает для метрополитена качественную и современную продукцию, которая может составить конкуренцию лучшим западным образцам.

Автор: Алексей Реутин

Источник: nnm.me

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