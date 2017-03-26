Разведопрос: Егор Яковлев и Михаил Попов о роли Ленина и Сталина в мировом коммунизме
Канал Фонда Рабочей Академии: https://www.youtube.com/user/fondraba…
Хронометраж выпуска:
0:12 – О книгах Бушкова «Красный монарх» и «Ледяной трон».
4:20 – К вопросу о мировой революции: отношение Ленина к идее Маркса и Энгельса.
11:36 – Ленин и Троцкий.
20:08 – Революционные движения в других странах как часть мировой революции.
27:13 – Был ли Сталин верным учеником Ленина?
34:31 – О построении коммунистического уклада экономики.
46:42 – Разница между ленинизмом и троцкизмом.
54:42 – О назначении Сталина Генсеком.
1:00:36 – Был ли Сталин грубияном?
1:10:35 – Уровень развития России и его влияние на возможность революции.
1:29:40 – О социал-шовинизме и его связи с капиталистическим укладом экономики.
1:32:24 – Фальсификация биографий классиков марксизма-ленинизма как способ борьбы их учением.
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Источник: www.youtube.com