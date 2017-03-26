Разведопрос: Егор Яковлев и Михаил Попов о роли Ленина и Сталина в мировом коммунизме

Канал Фонда Рабочей Академии: https://www.youtube.com/user/fondraba…

Хронометраж выпуска:

0:12 – О книгах Бушкова «Красный монарх» и «Ледяной трон».

4:20 – К вопросу о мировой революции: отношение Ленина к идее Маркса и Энгельса.

11:36 – Ленин и Троцкий.

20:08 – Революционные движения в других странах как часть мировой революции.

27:13 – Был ли Сталин верным учеником Ленина?

34:31 – О построении коммунистического уклада экономики.

46:42 – Разница между ленинизмом и троцкизмом.

54:42 – О назначении Сталина Генсеком.

1:00:36 – Был ли Сталин грубияном?

1:10:35 – Уровень развития России и его влияние на возможность революции.

1:29:40 – О социал-шовинизме и его связи с капиталистическим укладом экономики.

1:32:24 – Фальсификация биографий классиков марксизма-ленинизма как способ борьбы их учением.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com