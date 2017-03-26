О чистильщиках





Алёна:

Дмитрий, здравствуйте! Мне в личку прислали ссылку на сайт, где о вас много написано гадостей. Я даже не знаю как реагировать. Посмотрела, ощущение очень гадкое. Скажите, это вообще что?!!



Я:

Есть какие-то люди, которые зачем-то это пишут, и я не знаю зачем им это нужно. Ведь они пишут не только вам, Алёна, они пишут и в полицию, и в ФСБ, и в прокуратуру. Делают это стабильно и постоянно. Они пишут в личку и мне всякие гадости, проклятия, угрозы и оскорбления. Они пишут даже моим детям, но те правильно обучены и сразу их посылают.



Алёна:

Вы видимо кому-то серьезно насолили?



Я:

Если было бы из-за чего, то, наверное, многочисленные проверки силовыми структурами (а они имели место быть) меня и моей жизни к чему-нибудь да привели бы. Искали пристально, был бы хотя бы какой-нибудь грешок, то нашли бы. Но нет, перед государством я чист.



Алёна:

А зачем они это делают???



Я:

Алёна, обыватели всё делают из страха. И чем сильнее страх, тем активнее они это делают. Причём, что интересно, страхи их, а делают они что-то в отношении меня, как будто это уменьшит их страхи. Но ведь не уменьшает, а страхи только растут, такова их природа.



Алёна:

А чего они боятся?



Я:

Обыватели боятся всего не понятного. Моя деятельность не понятна обывателям, поэтому они ее боятся. Как была не понятна деятельность Сократа или Оригена, на которых обыватели постоянно нападали с каким-то обвинениями. С Сократом всё закончилось печально, обыватели настояли на том, чтобы его убить за то, что его философия неверна.



Платона дважды продавали в рабство за то, что его философия не верна. С Оригеном вышло не так грустно, скорее смешно. Он учил людей мудрости, а обыватели обвиняли его в том, что он использует своих учеников в своих сексуальных утехах. Периодически обыватели гневно собирались у его дома и требовали ответа на свои страхи. Ориген выходил к ним, поднимал подол своей туники и показывал что ему нечем предаваться утехам, так как оскопил себя ещё в молодости по идеологическим соображениям. Разочарованные обыватели, недовольно гудя, расходились по домам. Но через некоторое время они забывали этот инцидент, и снова гневно собирались около его дома, и история повторялась.



Конфуций вообще всю жизнь провел в гонениях, так как китайским обывателям тоже была не понятна его философия.



Я создал школу развития мышления на подобие того как это делали Платон, Сократ, Ориген, Конфуций. И тут же недовольные граждане занимаются тем, что называется клевета. Т.е. история повторяется.



Алёна:

А зачем природе, космосу вообще эта клевета нужна, ну вот этот гнев обывателей?



Я:

Ооо, это очень полезное мероприятие. Эти обыватели свои гневом мне очень помогают.



Алёна:

Как это помогают? По-моему только мешают!



Я:

Ну, во-первых, своим гневом обыватели ставят нашу школу в один ряд с Академией Платона, Сангхой Будды, Школой Мышления Оригена и Конфуция. Если бы не было этого гнева обывателей, значит мы делаем что не так, что-то обывательское. Во-вторых,​ эта клевета ищет и находит созвучных этой клевете и отворачивает их от нас. Таким образом, люди, склонные к клевете, обходят нас стороной и не крадут наше время. Ведь клевета это гниль, и склонные к клевете - это люди с гнильцой. И если бы они стали учениками школы мышления, то своей гнилью отравляли бы соучеников и весь процесс обучения. Но благодаря страху обывателей, клевета отводит их от нас стороной, и они не мешают учебному процессу, не крадут наше время. Если бы этих клеветников не было бы, то видимо их надо было бы придумать: они делают очень полезную работу.



Алёна:

Значит если мне стало гадко от этой клеветы, значит я не обыватель?))



Я:

Да, это своеобразный тест, и вы его прошли. А значит вы сможете понять то, чего никогда не смогут понять обыватели и клеветники.



Алёна:

Дмитрий, вы меня заинтриговали! Что же это?



Я:

Ответы на самые главные вопросы человечества. На них каждый должен ответить, иначе его жизнь пуста. Кто я? Куда я иду? Какова моя истинная цель? Каково моё предназначение? В чем смысл жизни? И вообще всей вселенной? И самый главный вопрос: как познать Истину?

Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/312553.html

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